Как власти Москвы помогают столичным предпринимателям

Наставник программы «Прокачай свой бизнес» Иван Рябов около входа в Цифровое деловое пространство, где стартовало обучение для московских начинающих и действующих предпринимателей, — опытные управленцы поделятся с ними своим опытом / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

10 мая в Цифровом деловом пространстве стартовала программа «Прокачай свой бизнес с наставником». Как город поддерживает московских предпринимателей, узнала «Вечерняя Москва».

Количество предпринимателей в столице растет с каждым годом. Такая тенденция отмечается в связи со всесторонними мерами поддержки бизнеса, которые введены правительством Москвы.

— За последние 12 месяцев бизнес показал хорошую динамику роста, предприниматели пользовались господдержкой, быстро адаптировались к новым условиям и занимали свободные для деятельности ниши, — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин. — Только за первый квартал 2023 года было выдано более 297 миллионов рублей льготных кредитов с господдержкой для старта и развития бизнеса, выделены поручительства на сумму свыше 14,3 миллиарда рублей.

Среди востребованных мер поддержки не только финансовые, но и образовательные. В их числе программа «Прокачай свой бизнес с наставником». В ГБУ «Малый бизнес Москвы» рассказали, что цель программы — помочь начинающим и действующим предпринимателям развить свое дело.

— С 2021 года программа уже помогла более 1,2 тысячи предпринимателей улучшить свои бизнес-показатели, — уточнил генеральный директор ГБУ «Малый бизнес Москвы» Станислав Иванов.

К 100-летию Московского спорта в мае 2023 года стартовал поток, посвященный здоровому образу жизни, где участвуют предприниматели, реализующие бизнес в спортивной сфере.

— Обучение рассчитано на два месяца — это не менее 10 встреч в онлайн- и офлайн-формате с наставником, на которых будут прорабатываться вопросы маркетинга, продаж, разработки стратегий продвижения бизнеса, рекламы, поиска возможностей для роста. Участие бесплатное, — рассказал Станислав Иванов.

Одним из наставников программы стал управленец, эксперт-преподаватель программ «Мастер делового администрирования» Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Иван Рябов. Он имеет большой опыт в сфере системного менеджмента, ведения переговоров, более 10 лет развивает предпринимателей и их бизнес.

— Наставничество — эффективный формат, который я активно применяю при работе с руководителями компаний, — поделился Иван Рябов.

По его словам, на достижение результата сильно влияют окружение человека и то, как он мыслит.

— Самомотивация — один из ключевых навыков предпринимателя. Важен внутренний настрой на успех, которым руководитель заряжает свою команду, — считает он.

Кроме того, Иван Рябов собственным примером показывает, как регулярные занятия спортом, включенные в рабочий график, помогают достигать амбициозных целей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений:

— В Москве создан благоприятный климат для работы малого и среднего бизнеса, действуют различные системные и антикризисные меры поддержки. Это позволяет ему развиваться и оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры. За год число юридических лиц — субъектов малого и среднего предпринимательства в столице выросло на 8,9 процента, а индивидуальных предпринимателей — на 6,5 процента, почти до 478 тысяч и 390 тысяч соответственно по состоянию на начало апреля этого года

КСТАТИ

Малый и средний бизнес — крупные работодатели. По данным национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», на начало апреля в этом секторе работали 3,1 миллиона человек, около 36 процентов от общего числа занятых в столице. За год их количество выросло на 4,2 процента по сравнению с апрелем прошлого года. У юридических лиц увеличение составило 3,6 процента, у ИП — 12,9 процента.