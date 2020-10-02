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В Госдуме объяснили, за чей счет планируется снижать налоги для бедных
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

В Госдуме объяснили, за чей счет планируется снижать налоги для бедных

Олег Сыров

Экономика

Профсоюзы России выступили с инициативой понизить налоговую ставку малообеспеченным гражданам и освободить от уплаты НДФЛ тех, кто получает оплату труда в минимальном размере, который в 2020 году составляет 12 130 рублей. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам Сергей Катасонов рассказал «Вечерней Москве» о планируемых изменениях в налоговом законодательстве.

— Мы эту тему будем обсуждать в октябре, когда будет рассматриваться вопрос по изменению НДФЛ с 13 до 15 процентов для лиц, доход которых составляет более 5 миллионов рублей в год, — отметил депутат. — Я готовлю предложение освободить тех, кто имеет заработную плату менее 15 тысяч рублей в месяц, от налога.

Катасонов сообщил, что планируется создать прогрессивный подход в применении НДФЛ, включающий четыре градации. По словам парламентария, налогоплательщики будут разделены на четыре группы. Он уточнил, что зарабатывающие от 180 тысяч до 5 миллионов рублей в год (то есть от 15 до 450 тысяч в месяц) будут платить 13 процентов, имеющие доход выше, но не более 12 миллионов рублей в год, должны будут выложить 15 процентов от заработанной суммы, а более богатые станут отчислять (по инициативе президента России) до 30 процентов от полученных денег.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы пояснил, что подобные изменения должны защитить малообеспеченную группу граждан и одновременно повысить объем необходимых поступлений в бюджет.

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