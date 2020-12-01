Игра без правил: Эксперты считают, что рынок ценных бумаг полностью восстановится к 2022 году

Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Пандемия коронавируса сильно повлияла на инвестиционный рынок России. Она отразилась на доходности многих, казалось бы, перспективных компаний и «обрушила» цены на их акции. Корреспондент «Вечерней Москвы» разобралась, какие сферы оказались максимально прибыльными для игроков рынка в 2020 году и куда стоит вкладывать деньги в будущем.

Для инвесторов 2020 год стал серьезным испытанием. Пандемия коронавируса внесла свои корректировки на рынок и серьезно повлияла на стоимость акций компаний, их доходность и многие другие важные факторы.

Тем не менее, по мнению доцента кафедры финансового менеджмента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Аяза Алиева, наиболее стабильными и выгодными для инвестиций секторами в период пандемии стали фармацевтика и IT-компании, которые взяли на себя работу по удаленному сопровождению значительной части бизнес-процессов.

— На фармацевтические компании возлагали большие надежды. И, по сути, в период пандемии выросли объемы продаж лекарств. Кроме того, переход на удаленную работу вынудил нас использовать видеоконференции. В связи с этим аудитория компаний, представляющих такие услуги, резко увеличилась. Рост клиентской базы подобных сервисов составил около 18 процентов. Крупные компании заключали договоры на бесперебойное обеспечение услугами связи, отчего у IT-фирм резко росла прибыль и стабильность. В 2020 году точно не пострадала сфера онлайн-ретейла. Потребление является основой экономического роста. А ретейл выступает важным звеном в этой цепочке, — сказал Аяз Алиев.

Еще одну выгодную для инвестирования сферу отметил доктор экономических наук, заслуженный профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Александр Бузгалин. Он уверен, что самая перспективная отрасль для вложения денег — оборонная промышленность.

— Особенно стабильны заводы и комбинаты, которые производят, например, сталь для изготовления военной техники и оружия. Но дело в том, что в эту отрасль по большей части инвестирует государство. Эти компании показывали стабильный рост и до пандемии, и во время нее. И после ничего не изменится, — добавил Александр Бузгалин.

В качестве наиболее пострадавших от коронавируса отраслей эксперты назвали авиаперевозки, туризм, ресторанный бизнес, кинотеатры. Введенные ограничения и закрытие границ резко сократили аудиторию компаний, занятых в этих сферах. Из-за этого ряд предприятий оказался буквально под угрозой банкротства.

Туманные перспективы

По словам Аяза Алиева, прогнозы, касающиеся отечественного инвестиционного рынка, на 2021 год пока делать рано. Ведь рынок довольно сильно зависит от происходящих в мире событий. Однозначно на этот сектор позитивно повлияет начало массовой вакцинации от коронавируса.

— Если 2021 год принесет оптимизм на мировой рынок инвестиций, то и российский сектор окажется в зеленой зоне. На самом деле уже наблюдаются позитивные сигналы. Они прежде всего сказываются на нефтяном рынке и российском рубле. Если эти тенденции окажутся оправданными, то мы скоро увидим неплохой рост на фондовом рынке нашей страны, — поделился Аяз Алиев.

Что касается конкретных отраслей, то эксперт выделяет компании по автоматизации производств в различных сферах. Этот сектор очень перспективен для вкладывания средств. К тому же, по мнению Аяза Алиева, прибыль, возможно, принесут сервисы, которые обеспечивают ведение бизнеса офлайн.

— Неоднозначная ситуация будет с кинотеатрами. Может показаться, что восстановление экономики вернет посетителей в залы, но это довольно спорно. А перейти в онлайн могут позволить себе далеко не все киносети. Поэтому делать прогноз насчет этого сектора пока не возможно, — уточнил Аяз Алиев.

По мнению экспертов Министерства экономического развития России, восстановление инвестиционного спроса в 2021 году не будет быстрым.

— Докризисного уровня мы достигнем не ранее 2022 года. С этого периода мы закладываем рост инвестиций темпом выше пяти процентов, в том числе вследствие перезапуска инвестиционного цикла, чем мы сейчас занимаемся в рамках реализации нового законодательства о защите и поощрении капиталовложений, — сообщил министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников на совещании в правительстве РФ.

Экзамен для начинающих

Сфера инвестиций — довольно рискованная даже для опытных игроков. Что уж говорить о начинающих вкладчиках. Поэтому представители Центрального Банка России с 1 июля по 1 октября 2021 года планируют начать проводить тестирования начинающих инвесторов. Инициативу поддержали участники Экспертного совета по защите прав розничных инвесторов при ЦБ. Они оценят параметры и вопросы для «экзамена» неквалифицированных инвесторов.

Тестирование внедрят для того, чтобы снизить риски работы с финансовыми инструментами. Перед тем как выйти на инвестиционный рынок, новички должны будут ответить на ряд вопросов, подтверждающих их понимание специфики продукта и способность оценивать риски. Примерное содержание такого экзамена в ближайшее время проверят в фокус-группах.

— Процесс тестирования не должен быть сложным и затянутым, но он должен стать фильтром, который убережет начинающего инвестора от непоправимых ошибок, допущенных в том числе из-за недобросовестного финансового консультирования, — отметил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

Кроме того, для снижения рисков инвестирования участники экспертного совета планируют сотрудничать с Ассоциацией развития финансовой грамотности, блогерами и лидерами мнений в экономической отрасли. По мнению инициаторов этой программы, взаимодействие с ними позволит повысить информированность людей об инвестировании.

— Этот инструмент не самый эффективный, но он может сработать в плане повышения общей финансовой грамотности населения. То есть чем больше люди будут знать о том, что такое инвестиции и как работает эта система, тем меньше они будут попадаться на уловки спекулянтов. Ведь запретить играть на бирже невозможно. В век технологий люди просто уйдут в интернет и будут терять свои деньги там. Здесь отчасти может помочь государственная пропаганда. Нужно, чтобы президент регулярно выступал с обращениями и рассказывал, что инвестиции — это чудовищный риск, что получать прибыль там могут те, кто обладает инсайдерской политической информацией, люди, которые обманывают собственные компании, или те, кто занимается этим профессионально. Согласитесь, если бы ученые, например, могли разработать какой-то эффективный алгоритм действий на бирже, они бы сами уже были миллиардерами. И наука не зависела бы от государственных субсидий, — добавил Александр Бузгалин.

Тише едешь — дальше будешь

Интерес к инвестированию среди россиян неуклонно растет. Многие уверены, что это отличный способ приумножить свои капиталы за короткий срок. Но опытные инвесторы знают, что главное — сохранить деньги и уже потом заработать. Как гласит народная мудрость: тише едешь — дальше будешь. Даже у опытных инвесторов активы с минимальными рисками занимают около 60 процентов портфеля. А новичкам рекомендуют довести долю таких инструментов хотя бы до 80 процентов.

— Начинающим игрокам, прежде чем покупать акции или делать вклады, важно понять, что отдача от инвестиций приходит со временем. К тому же необходимо помнить, что чем больше ожидаемые доходы, тем выше будут и риски, — посоветовал Аяз Алиев.

Традиционно наиболее надежной инвестицией считается банковский вклад. Проценты придется платить небольшие, а для сохранения капитала, по сути, ничего не нужно делать. Банк сам «вырастит» вложения. Но проценты по вкладу, как правило, просто покрывают инфляцию. Через десять лет количество денег на счету, конечно, вырастет, но покупательная способность этой суммы останется прежней. Таким образом, банковский вклад — отличный способ сохранить капитал и при удачном стечении обстоятельств немного увеличить его.

Низкими рисками в сфере прибыльного инвестирования обладают облигации федерального займа или крупнейших корпораций и инвестиции в драгоценные металлы. Каждый из этих инструментов не обладает высокой доходностью. Обычно этот показатель лишь немного превышает инфляцию. Зато риск потерять капитал минимален. Эти инструменты будут особенно полезны начинающим инвесторам.

Еще один способ инвестировать — купить привилегированные акции крупных компаний. Такие активы хороши по двум причинам. Во-первых, если акции вырастут в цене, можно будет заработать на их продаже. Во-вторых, владельцам привилегированных акций всегда выплачивают дивиденды, тогда как в остальных случаях это зависит от решения совета директоров. Но прежде чем приобрести такой актив, стоит тщательно проанализировать надежность компании. Желательно изучить рейтинги за несколько лет.

— Если затрагивать фондовый рынок или акции, то надо брать в расчет, что после роста на рынке обязательно будет коррекция. Возможно, активы упадут в цене. Это нормальное явление, и не стоит бежать и поспешно распродавать их, — сказал Аяз Алиев.

Популярность набирают и индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) для операций с ценными бумагами. Главный их плюс — поощрение от государства. Вкладчик сможет получить налоговый вычет, то есть платить меньшую сумму или вернуть уже уплаченные деньги. Открыть такой счет можно в Сбербанке, Альфабанке, ВТБ, Райффайзенбанке, Промсвязьбанке и других финансово-кредитных организациях.

— ИИС от управляющей компании обладает двумя главными преимуществами. Во-первых, это готовое решение: клиенты избавляют себя от рисков, связанных с самостоятельным выбором бумаг и операциями с ними, и доверяют это профессионалам. Во-вторых, вне зависимости от ситуации на фондовых рынках владелец ИИС всегда может рассчитывать на возврат налога в 13 процентов, — прокомментировал генеральный директор компании «Сбербанк Управление Активами» Евгений Зайцев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1 триллион рублей вложили инвесторы в развитие Москвы с января по июль 2020 года. Этот показатель вырос на 8,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 76 тысяч раз игроки рынка воспользовались сервисами портала «Московский инвестор».

Объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России по итогам третьего квартала 2020 года вырос в годовом выражении на 18 процентов. Он увеличился с 0,95 до 1,12 миллиарда долларов. Это самый высокий показатель, зафиксированный за последние четыре года. 4,5 процента — средняя максимальная ставка в десяти крупнейших банках России по индивидуальным инвестиционным счетам.

РЕПЛИКА

Лучше обратиться к профессионалам

Артем Далевич, вице-президент московской торгово-промышленной палаты:

— Сложно выделить стабильные секторы для инвестирования. Если честно, это не так уж сильно зависит от того, есть ли пандемия или нет. Дело в том, что в каждом сегменте есть компании, которые оказались прибыльными и стабильными. Кто-то, например, заработал на курсах валют, а кто-то потерял деньги. Аналогичная история с коммерческой недвижимостью.

Вопрос лишь в том, насколько правильные прогнозы делают инвесторы и могут ли они предугадать ситуацию на рынке. Мне кажется, наиболее правильно обращаться к профессионалам по инвестициям. Ведь их доход напрямую зависит от того, как много вы заработаете. Поэтому эти люди пристально следят за ситуацией, высчитывают прогнозы, анализируют рынки.

Если вы все же предпочитаете играть самостоятельно, я бы посоветовал присмотреться к небольшим компаниям, у которых есть потенциал роста и ресурсы для масштабирования. И еще одна рекомендация: не нужно складывать все яйца в одну корзину. Нужно распределять свои средства по разным активам, чтобы в случае обвала не потерять все деньги.

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