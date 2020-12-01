Как сложится жизнь россиян, решившихся на ипотеку в 2020–2021 годах

Фото: Ирина Хлебникова, «Вечерняя Москва»

В октябре россияне пропустили платежи по автокредитам на сумму 638 миллионов рублей. Бум невыплат эксперты связывают с повышенным спросом на авто летом 2020-го. Сегодня повышенный спрос сместился в сторону недвижимости, граждане уже успели взять рекордные объемы ипотечных кредитов. Ждет ли рынок жилья волна невыплат, рассказали эксперты «Вечерней Москвы».

Экономист Алексей Коренев уверен: повышенный спрос на покупку недвижимости вызван не столько желанием россиян скорее вложить деньги, сколько программой льготной ипотеки, которая может привести к росту числа ненадежных заемщиков.

— Кредиты в нашей стране берут чаще всего по двум причинам: когда реально не хватает на жизнь и когда хочется пустить пыль в глаза. Человек живет в убитой пятиэтажке, зато под окном у него стоит «Шевроле Камаро», ведь он уверен, что если купит дорогую машину, то не будет казаться неудачником. Не понимая, что на самом деле окажется просто неудачником на дорогом авто. Именно это стремление потреблять больше, чем зарабатываешь, и стало одной из причин того, почему россияне потратили так много денег на автокредиты летом и почему перестали выплачивать их теперь, — говорит он.

С ипотекой, по мнению Коренева, все иначе: если за невыплаты отберут машину и человек просто пересядет на более дешевую модель, то в случае с отнятой за долги недвижимостью заемщик лишается не статуса, а всего образа жизни.

— Он уже сделал ремонт, купил мебель, пристроил детей в школу и детский сад. Здесь речь не о красивом авто, а о целой жизни. Потому к ипотеке заемщики относятся намного более ответственно, стараются кровь из носу, но отдавать, — отмечает специалист.

Тем не менее, как отметил экономист, программа льготного кредитования делает свое дело и число проблемных заемщиков растет, потому ЦБ и выступает за ограничение действия программы до 1 июля. Дело в том, что, если заемщики в массовом порядке перестанут выплачивать кредиты, банки будут вынуждены начать реализовывать залоговые квартиры по ценам ниже средних, что может привести к обвалу на рынке недвижимости и в сфере банковского кредитования.

— Пока ситуация неопасная: исходя из сегодняшнего уровня просрочки, можно сказать, что до тяжелых проблем еще далеко. Тем не менее ЦБ абсолютно справедлив в своих опасениях относительно продления программы льготной ипотеки, — заключил эксперт.

Профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков согласился, что к ипотеке россияне относятся более ответственно, чем к автокредитам, и посчитал, что бум невыплат в этой сфере крайне маловероятен:

— Сегодня у нас очень много льготных программ, первоначальный взнос сильно понижен, а в некоторых регионах его вообще нет. Представьте только, как это заманчиво: не платишь ничего, но получаешь квартиру. Это действительно повышает риск несвоевременного погашения займов или вообще невыплат, как мы это видели в 2006–2007 годах в США. Правда, здесь масштабы не такие. Мы видим, что определенный процент невыплат есть, но они несопоставимы с просрочкой платежей по автокредитам.

Юденков посчитал, что большинство взявших ипотеку по льготной программе либо и так давно планировали приобрести недвижимость, следовательно, ответственно подошли как к покупке, так и к выплатам, либо использовали появившуюся возможность для вложения и сбережения средств:

— Соответственно, я убежден: абсолютное большинство в состоянии соблюсти взятые на себя обязательства. Потому что и проценты понижены, и мотивация правильная. Кроме того, банки обладают огромной системой договоренностей в виде сдвига выплат, реструктуризации кредитов — все эти инструменты призваны помочь заемщику.

Юденков заключил, что вероятность кризиса на рынке недвижимости есть, но она крайне невелика, поскольку к ипотеке заемщики изначально подходят с другой, более правильной мотивацией.

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