Экономист назвал сроки перехода России на полный безнал

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В ближайшие десятилетия мир полностью перейдет на безналичный расчет, а бумажные купюры останутся только в частных коллекциях. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков.

За время пандемии порядка 40 процентов россиян перестали пользоваться наличными. Об этом сообщил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

— Безналичный расчет действительно более удобен по целому ряду причин, — считает Юденков. — В карантине, да и в обычной повседневной жизни — это вопрос комфорта. Намного проще заказывать и оплачивать товары онлайн, чем бегать по магазинам. С точки зрения государства, электронные деньги дают возможность полного контроля движения финансов, в то время как наличку практически невозможно отследить.

Кроме того, по словам Юденкова, бумажный оборот крайне затратный. Банкноты надо печатать, следить за их состоянием, отсеивать ветхие. Уничтожить наличные тоже непросто. Они практически не горят, их надо рубить и продумывать способы дальнейшей утилизации.

— У нас количество наличных относительно общей денежной массы одно из самых высоких. Выше только в США, но у них «зелень», которая ходит по всей планете. Меньше всех — у скандинавских стран и в Китае. В ближайшие годы на полный безнал Россия точно не перейдет — страна большая, есть регионы, где это не развито совершенно. Представьте ситуацию, что едете вы по Алтаю и видите, как на дороге продают мед. Теоретически, в этом случае в том же Китае подошел бы человек со сканером, и вы расплатились бы картой. У нас это даже звучит забавно — платить придется только купюрами.

Однако система безналичных расчетов развивается и в России. За последние десять лет объем наличных платежей резко снизился, но доля их по-прежнему остается значительной. Новый скачок системе электронных платежей в нашей стране дала пандемия:

— Коронавирус придал процессу цифровизации такое ускорение, которого никто даже не ожидал. За недели мы шагнули вперед на годы: популяризировались онлайн-покупки, онлайн-занятия, лекции, переговоры. И все это, разумеется, предполагает только безналичный расчет. Я уверен, в XXI веке мы точно придем к полному отказу от наличных. Уже есть страны, где доля налички составляет 3–5 процентов.

Сферы, где безнал не будет востребован, Юденков придумать не смог. Пожалуй, переходу на электронные деньги не обрадуется только криминалитет: взятку или транш по некоей незаконной сделке отследить там будет довольно просто.

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