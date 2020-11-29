Эколог и экономист рассказали, почему бессмертие человека — худшее, что может случиться с планетой

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Британский геронтолог Одри ди Грей заявил, что бессмертие или, по крайней мере, омоложение человечества экономически выгодно для мира. Тогда мы не будем тратить такие деньги на лечение хронических болезней. «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и выяснила, чем на самом деле может обернуться для человечества вечная жизнь.

Эколог Георгий Каваносян уверен: бессмертие человека — худшее, что может случиться с планетой, ведь люди — как вирус, пожирающий все доступные ресурсы.

— Безусловно, увеличение продолжительности жизни может быть довольно выгодно с точки зрения экономики, ведь рост числа людей на планете обеспечит ее стабильный рост: каждому нужно купить машину, квартиру, подгузники, потребление начнет возрастать. Это с одной стороны. А с другой — конкуренция за ресурсы на планете усилится. Невозможно возвести здание без дерева, камня, энергии, без места под постройку. Такой банальный факт запустит еще большее расслоение населения на богатых и бедных. К тому же каждая наша потребность — это эмиссия парниковых газов, соответственно, чем больше людей на планете, тем больше эмиссия, и тем глобальнее и быстрее изменения климата. Даже если мы научимся экономить на всем, дико растущее население все равно приведет к крайне тяжелым последствиям.

Очевидный выход из этого — контроль над рождаемостью. Но если высокоиндустриальные страны уже сегодня показывают отрицательный рост населения, то теократические и африканские государства, по словам эколога, напротив, сочтут подобный подход недопустимым.

— И вот представьте, что часть мира научилась контролировать рождаемость, а другая, увеличив продолжительность жизни, продолжила воспроизводить все больше потомства, — предложил эколог. — Чем больше людей — тем хуже для планеты. Человечество — как вирус, заполняющий все, даже негодные пространства, выкачивающий все ресурсы и переходящий к новым. Забавно, но визуально мы пытаемся бороться за сокращение потребления — именно это декларирует большинство современных концепций. Только вот неокапитализм, наоборот, ратует за его рост. Когда все африканские страны начнут потреблять необходимый минимум, когда их научат водить модные машины, одеваться в бренды, капитализму будет некуда развиваться, тогда и возникнет спрос на повышение рождаемости. Или на бессмертие. Что, как мы поняли, грозит серьезными неприятностями для планеты.

Рост численности населения, к которому неизбежно приведет увеличение продолжительности жизни, был бы не так страшен для экологии, если бы человек не потреблял так много природных ресурсов. Их истощение ведет к изменениям климата, исчезновению целых видов животных и растений, жестокой борьбе за остатки необходимого и, как ни парадоксально, росту бедности и падению уровня жизни в рамках не только отдельных стран, но и целой планеты. Единственный выход из ситуации, по мнению Каваносяна, — технологическая революция:

— Возьмем, к примеру, современный смартфон. При ночной съемке он видит намного больше, чем человеческий глаз. Соответственно, не за горами специальные очки, надев которые, можно было бы ходить по городу без освещения, составляющего 30 процентов городского потребления электроэнергии. Это было бы очень круто с точки зрения борьбы с парниковыми газами. Или другой пример. 70 процентов передвижений по городу — поездки в магазин или из магазина. Запустив дронов-доставщиков, мы бы убрали этот огромный процент. Такие решения серьезно помогли бы нам в борьбе против изменений климата и сделали бы возможным увеличение продолжительности жизни и численности населения без серьезных потерь.

Экономист Алексей Калачев согласен, что бессмертие или даже долгожительство человека принесет намного больше вреда, чем пользы. Не нашел он и положительных моментов для экономики планеты. В таких условиях, меньшая часть населения будет работать на обеспечение потребностей большей.

— Уже сегодня по разным оценкам наша планета может обеспечить от 20 до 50 миллиардов жителей, на большее число у нас просто не хватит продуктов. Можно, конечно, предположить, что тогда мы начнем питаться некими химическими таблетками, но это все равно не заменит органическую пищу. И все же долгожительство — проблема в первую очередь не питания, а медицины и экономики. Дело в том, что врачи никак не могут победить целый ряд возрастных заболеваний, которые с годами догоняют всех. Почему раньше было так мало раковых заболеваний? Потому что люди до них просто не доживали. Если теоретически мы перескочим порог в 120 лет, то просто получим стопроцентную смертность от онкологии.

Если медики научатся продлевать жизнь, но не здоровье, в том числе ментальное, человечество быстро столкнется с проблемой того, как прокормить этих долгожителей. По мнению Калачева, существенно «состарив» людей, мы получим планету, большей частью состоящую из населения, неспособного обеспечить себя самостоятельно:

— Вот, допустим, человеку 110 лет. Он не функционален, в лучшем случае, уже лет 40. И все эти годы он нуждается в еде, одежде, жилье, оплате коммунальных услуг, уходе, пенсии, социальных услугах, во многом другом. И кто будет все это обеспечивать? Молодое население, стараниями ученых уже оставшееся в абсолютном меньшинстве. Мы получаем неконтролируемый рост потребления без роста производства, ведь число дееспособных людей осталось тем же. Так что тема бессмертия, долгой жизни, конечно, интересная, но пока только для романов.

На самом деле увеличение продолжительности жизни намного ближе, чем думают эксперты. Ранее хирург и гериатр в беседе с «Вечерней Москвой» рассказали, что человечество уже добилось определенных успехов в этом отношении: ученые успели расшифровать геном, добиться замедления старения у мышей и крыс и даже омолаживать отдельные клетки человека. Так что вечная молодость уже рядом, осталось научиться правильно ей распоряжаться.

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