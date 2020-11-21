Израильские ученые назвали способ остановить старение

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Ученые из Тель-Авивского университета и Медицинского центра Шамир обнаружили способ остановить старение. Исследование опубликовали в издании Aging.

Эксперты сообщили, что в этом может помочь лечение в кислородной барокамере — герметичной капсуле, где создается давление выше, чем атмосферное.

Ученые опытным путем подтвердили, что барокамера помогает остановке старения. По мнению ученых, она даже может повернуть этот процесс вспять.

Исследование длилось три месяца, в нем приняли участие 35 пожилых людей, которые не имеют хронических заболеваний. Каждый из них прошел шесть процедур кислородотерапии, при этом отказавшись от приема сторонних лекарств и продолжая вести привычный образ жизни.

После окончания процедур, анализы показали, что в организме пожилых людей концевые участки хромосом, которые отвечают за старение удлинились на 38 процентов.

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