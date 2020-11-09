Врач рассказал, как связаны прикус и молодость лица

Фото: Из личного архива Владимира Шипкова

Пока неопытные в вопросах женской красоты профурсетки сбиваются с ног в поисках талантливого косметолога, знающие барышни отправляются к стоматологу. И дело тут вовсе не в очередной новомодной тенденции или светских «забобонах». Просто любое строение необходимо возводить на прочном фундаменте. Красота — не исключение. Если же речь идет о красоте лица, в качестве ее основания следует рассматривать в том числе зубочелюстную систему и подкожный мышечный каркас. О том, как они взаимосвязаны и каким образом можно усилить этот тандем, рассказывает владелец ведущего стоматологического центра Москвы Dr. SHIPKOV dental clinic Владимир Шипков.

Возрастные изменения лица: откуда ноги растут

С возрастом подкожный жир и мышцы лица меняются: они уменьшаются в объеме, теряют эластичность. Наряду с потерей коллагена и влаги это приводит к эффекту провисания, кожа как бы сползает со скелетной основы. Видимой частью этого процесса являются морщины, крупные складки, второй подбородок. Остеопороз (снижение плотности костной ткани) — еще одна скрытая причина появления первых признаков старения на лице. Когда объем костной ткани на челюстях уменьшается, кожа теряет опору и провисает. Обычно это происходит после удаления зуба, когда на его место не устанавливается искусственный. Этот процесс можно остановить путем подсадки костной ткани и посредством проведения плазмолифитинга. Да-да, не удивляйтесь, в стоматологии тоже активно применяют эту процедуру, и здесь она не менее эффективна, чем в косметологии.

Носогубные морщины и неправильный прикус

Выдвинутая вперед челюсть или, наоборот, аномально задвинутая назад — функциональный и эстетический дефект, который непременно нуждается в коррекции. Если ортодонтическое лечение не было проведено вовремя и в полном объеме, аномалия не только отразится на здоровье человека (ухудшение пищеварения, преждевременное истирание эмали), но и с большой долей вероятности ускорит появление первых признаков старения на лице. В первую очередь они проявляются в виде глубоких морщин в районе носогубного треугольника. Чтобы исправить прикус, теперь вовсе не обязательно годами носить брекеты. Сейчас это можно сделать при помощи невидимых элайнеров Invisalign из прозрачного полимера. Они незаметны на зубах, снимаются и надеваются без помощи дантиста, поэтому практически не меняют привычного уклада жизни человека.

Вместо выводов

Современная стоматология обладает широким спектром методов и средств ранней диагностики, надежной профилактики и быстрого лечения болезней, патологий и дисфункций любой тяжести и масштаба. Опытный дантист может быстро определить клиническую картину происходящего во рту пациента и на ее основе выстроить причинно-следственную связь. Лазерное отбеливание, тотальные работы с применением виниров и невидимых кап Invisalign, высокоэстетичные реставрации из сверхпрочной керамики отлично сочетаются с мезотерапией, дермальными филлерами и уколами ботулотоксина. Наилучшего результата можно добиться, когда стоматолог и косметолог работают в тандеме. Но начинать все же лучше с дантиста.