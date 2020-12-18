«Перешагнем порог в пять процентов»: экономист дал прогноз по росту инфляции в 2021 году

Фото: facebook.com / Банк России

Центробанк оказался заложником ситуации, когда и понижение, и повышение ключевой ставки одинаково привело бы к негативным последствиям для экономики. Контролировать инфляцию из-за пандемии коронавируса довольно сложно, потому, вероятнее всего, после Нового года она перешагнет порог в 5 процентов. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал экономист Алексей Коренев.

Банк России заявил о сохранении ставки в 4,25 процента. Там также отметили, что инфляция окажется выше ожидаемого прогноза и составит от 4,6 до 4,9 процента.

— Процент ставки всегда влияет на деловую активность в сфере промышленного производства, услуг, на потребительскую активность. Чем выше ставки, тем труднее работать всей экономической машине, чем они ниже — тем легче, — объяснил Коренев. — Однако повышение ставки позволяет замедлить инфляцию, так почему бы было не сделать этого сейчас? Все просто: в таком случае деньги станут дорогими, а от их стоимости зависит вся деловая активность и темпы развития экономики — и бизнес, и население берут меньше займов, падают спрос, уровень производства.

Уменьшение ставки, по словам Коренева, было большим соблазном, но и здесь ЦБ столкнулся с рядом проблем. Во-первых, по мере приближения ставки к нулю, эффект от ее понижения падает: разница чувствуется, когда с 12 процентов она падает до 8, а вот с 4,25 процента до 4 — уже не особенно. Во-вторых, понижение ставки ведет к росту инфляции.

— Целью этого года была инфляция в 4 процента. Мы уже и так серьезно перешагнули этот порог, понижение ставки только бы усугубило ситуацию, — заметил Коренев. — Полагаю, в данном случае ЦБ просто оставил себе пространство для маневра при принятии следующего решения по ставке в марте. Если бы они понизили ставку сейчас, то в начале следующего года ее неизбежно пришлось бы снова повышать — хуже не придумаешь. Получилось так, что любое решение — в пользу повышения или понижения — только навредило бы экономике, которая и так хромает на четыре ноги. Сохранение же прежних процентов дает ей возможность хоть как-то работать.

Дальнейшее решение по изменению ключевой ставки будет основано на изменении экономической ситуации в стране. Делать прогнозы о том, в какую сторону теперь пойдет инфляция, по мнению Коренева, крайне трудно, поскольку никто не знает, как дальше будет развиваться ситуация с пандемией коронавируса:

— Это был первый раз на моей памяти, когда осенью инфляция не снижалась, а повышалась. Обычно в это время на прилавки выбрасывается урожай текущего года, цены на продуктовую корзину снижаются. В этот же раз цены продолжили расти в течение всех осенних месяцев. Мы не можем угадать и того, как продолжит развиваться ситуация с эпидемией. Если снова придется вводить локдауны, это окажется очень серьезным ударом. Да и сама заболеваемость негативно отражается на уровне инфляции, ведь на потребительские цены влияет целый ряд факторов: ситуация на рынке труда, деловая активность промпроизводств, производительность труда, внешнеторговый оборот, активность таких секторов, как туризм, авиаперевозки, логистика. Все это вызывает повышение цен. Так что угадывать очень трудно, но полагаю, что в течение первого квартала 2021 года инфляция перевалит за 5 процентов.

Улучшений, по мнению Коренева, стоит ожидать только во втором полугодии, когда в силу сезонных факторов заболеваемость гарантированно пойдет вниз. Тогда ослабление определенных ограничительных мер поспособствует более эффективной работе экономики.

СПРАВКА «ВМ»

Ключевая ставка — процент, под который Центробанк выдает кредиты банкам и принимает от них деньги на депозит. Этот показатель влияет на многие стороны жизни населения. К примеру, когда ставка повышается, растут и ставки по кредитам, депозитам. Это приводит к тому, что люди стараются меньше брать в долг, зато более дорогие депозиты мотивируют их сохранять и откладывать средства. В сумме это приводит к падению спроса на товары и услуги, что ведет к замедлению роста цен и уровня инфляции.

При понижении ставки деньги становятся дешевле, как и проценты по кредитам и депозитам. Люди больше берут в долг, меньше сберегают, покупательская способность растет. Но ненадолго: с повышением спроса растут и цены в магазинах, что ведет к увеличению инфляции. Именно поэтому Центробанк не может резко опустить ставку, ведь производство просто не успеет за быстрым увеличением спроса, цены начнут расти, что приведет к обесцениванию денег.

Задача ЦБ — искать золотую середину в рамках экономической ситуации в стране и в мире и в зависимости от прогнозов регулировать ставку так, чтобы инфляция держалась на уровне 4 процентов.

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