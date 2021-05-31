Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Может ли ипотека быть выгодной
Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Может ли ипотека быть выгодной

Динара Кафискина

Экономика

Банк «Санкт-Петербург» открыл первый Центр ипотечного кредитования в Москве. Акцентом новой стратегии банка стало расширение бизнеса в столице. О работе Ипотечного центра, продуктах и услугах, которые он будет предлагать москвичам, рассказала «ВМ» его руководитель Кристина Чувпило.

Может ли ипотека быть выгоднойРуководитель Ипотечного центра кредитования Кристина Чувпило / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

— Расскажите более подробно о вашем банке и Ипотечном центре в столице.

— Начну с того, что банку «Санкт-Петербург» уже тридцать лет. За это время нами накоплен колоссальный опыт на северо-западе страны. Банк занимает достойное место на питерском рынке кредитования и входит там в топ-3 по ипотечному портфелю. Очень хотим применить этот опыт в Москве, продемонстрировать москвичам новое качество обслуживания, показав, как умеем работать с клиентами и партнерами. Открытие Ипотечного центра состоялось в марте этого года. Это новый формат для проведения ипотечных сделок — от выбора объекта до подписания договора, получения кредита. Регистрацию права собственности можно будет оформить у нас в центре.

— По статистике, ипотека в Москве бьет рекорды. Наверное, не так-то просто удержаться на плаву?

— Думаю, что наш центр займет в столице достойную нишу. Мы изучили портрет клиентов, понимаем, кто наши конкуренты, и знаем, что предложить москвичам. Реальность превзошла ожидания. На сегодняшний день дефицита в клиентах мы не испытываем. Спустя первый месяц работы центра количество ипотечных клиентов Московского филиала банка выросло на 50 процентов.

— Чем привлекаете клиентов?

— Сейчас на рынке популярна программа государственной поддержки с льготной ставкой от 6,5 процента годовых, которая заканчивается в конце июня. Наш банк одним из первых предложил воспользоваться льготной ипотекой, причем по ставке значительно меньше рынка — от 5,5 процента.

По всем ипотечным программам возможно оформление кредита по двум документам, в том числе и коммерческие помещения, что является несомненным преимуществом и изюминкой в программах кредитования.

Может ли ипотека быть выгоднойБанк «Санкт-Петербург» открыл первый Центр ипотечного кредитования / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

— Какие еще предлагаете привилегии клиентам?

— Скидки до пяти процентов на покупку любого варианта квартиры возможны в объектах наших партнеров — крупнейших застройщиков и девелоперов Москвы и области. Мы сотрудничаем со всеми лидерами рынка недвижимости — «Эталон», «Дон-строй», «Самолет», «Гранель», «А101» и др. Вместе с ними банк рад предложить москвичам качественное жилье бизнес-уровня, возможность применить корпоративную скидку ближайшим родственникам, работу с персональным менеджером, комфорт на всех этапах этой сложной сделки по покупке квартиры в ипотеку. Доступность ипотеки — для нас социально важная задача. И поэтому наши ставки сегодня — одни из самых привлекательных на рынке.

— Это и демонстрируете. После повышения ЦБ РФ ключевой ставки многие банки стали повышать ставки по кредитам...

— А мы, наоборот, снизили до 5,5 процента при первоначальном взносе от 15 процентов и сроке кредитования до семи лет, а при сроке до 30 лет ставка — 5,7 процента. Речь идет о программе «Господдержка». Поэтому всем, кто мечтает о собственном жилье, следует поторопиться и успеть оформить заявку до 1 июля.

— Какие еще новые технологии вы внедрили?

— Мы одни из первых банков, кто освоил эскроу-счета, и предлагаем их как для покупок недвижимости на первичном рынке, так и на вторичном. Клиенты банка, проводя сделки по ипотеке, могут воспользоваться новой формой расчетов — счетами эскроу — электронной сейфовой ячейкой, при помощи которой есть возможность осуществить безопасные расчеты по сделке между физическими лицами. Услугу предоставляем бесплатно, возможна любая цепочка. Банк полностью структурирует и проверяет сделку. Вся схема прозрачна, операции подтверждены банковскими переводами. Плюс счета страхуются и не подлежат аресту.

Может ли ипотека быть выгоднойФото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

— Как сделать так, чтобы клиент всегда был доволен?

— Мы стараемся приятно удивлять их на каждом этапе — начиная от скорости принятия решения до проведения качественной безопасной сделки. Также предоставляем услуги по электронной регистрации сделок и консультации квалифицированных сотрудников. Для удобства клиентов в центре оборудованы переговорные комнаты, где персональные менеджеры предоставляют консультации по ипотечным программам, помогают в выборе оптимальных условий кредита, оформляют необходимые документы, выдают ипотечный кредит, а также депозитарий с сейфовыми ячейками.

И мы хотим быть доступнее для москвичей. У нас появилась электронная регистрация сделки. Чтобы ее осуществить, не нужно посещать центры Росреестра или «Мои документы». Все можно сделать, находясь в нашем офисе. Также развиты у нас и онлайн-сервисы, но мы за личное общение с клиентом. Это важно. Про нас говорят — высокотехнологичный банк с человеческим лицом.

Центр ипотечного кредитования банка «Санкт-Петербург» открылся по адресу г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 2.

ПАО Банк «Санкт-Петербург», генеральная лицензия Банка России № 436 от 31.12.2014. Подробная информация на сайте банка bspb.ru/retail/mortgage.

Реклама

банкиипотекаПАО Банк «Санкт-Петербург»
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Чем отличаются нормальные страны от ненормальных

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

За козла придется ответить

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Поймать мужика можно, да удержать сложно

Вера Москвина
Вера Москвина

Главное — наладить связь с жильцами

Владимир Волков
Владимир Волков

Спасение утопающих — дело рук профессионалов

Рафик Загрутдинов
Рафик Загрутдинов

Строительные работы ведутся без остановки

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что такое божий дар

Все мнения
О проекте