Может ли ипотека быть выгодной

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Банк «Санкт-Петербург» открыл первый Центр ипотечного кредитования в Москве. Акцентом новой стратегии банка стало расширение бизнеса в столице. О работе Ипотечного центра, продуктах и услугах, которые он будет предлагать москвичам, рассказала «ВМ» его руководитель Кристина Чувпило.

Руководитель Ипотечного центра кредитования Кристина Чувпило / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

— Расскажите более подробно о вашем банке и Ипотечном центре в столице.

— Начну с того, что банку «Санкт-Петербург» уже тридцать лет. За это время нами накоплен колоссальный опыт на северо-западе страны. Банк занимает достойное место на питерском рынке кредитования и входит там в топ-3 по ипотечному портфелю. Очень хотим применить этот опыт в Москве, продемонстрировать москвичам новое качество обслуживания, показав, как умеем работать с клиентами и партнерами. Открытие Ипотечного центра состоялось в марте этого года. Это новый формат для проведения ипотечных сделок — от выбора объекта до подписания договора, получения кредита. Регистрацию права собственности можно будет оформить у нас в центре.

— По статистике, ипотека в Москве бьет рекорды. Наверное, не так-то просто удержаться на плаву?

— Думаю, что наш центр займет в столице достойную нишу. Мы изучили портрет клиентов, понимаем, кто наши конкуренты, и знаем, что предложить москвичам. Реальность превзошла ожидания. На сегодняшний день дефицита в клиентах мы не испытываем. Спустя первый месяц работы центра количество ипотечных клиентов Московского филиала банка выросло на 50 процентов.

— Чем привлекаете клиентов?

— Сейчас на рынке популярна программа государственной поддержки с льготной ставкой от 6,5 процента годовых, которая заканчивается в конце июня. Наш банк одним из первых предложил воспользоваться льготной ипотекой, причем по ставке значительно меньше рынка — от 5,5 процента.

По всем ипотечным программам возможно оформление кредита по двум документам, в том числе и коммерческие помещения, что является несомненным преимуществом и изюминкой в программах кредитования.

Банк «Санкт-Петербург» открыл первый Центр ипотечного кредитования / Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

— Какие еще предлагаете привилегии клиентам?

— Скидки до пяти процентов на покупку любого варианта квартиры возможны в объектах наших партнеров — крупнейших застройщиков и девелоперов Москвы и области. Мы сотрудничаем со всеми лидерами рынка недвижимости — «Эталон», «Дон-строй», «Самолет», «Гранель», «А101» и др. Вместе с ними банк рад предложить москвичам качественное жилье бизнес-уровня, возможность применить корпоративную скидку ближайшим родственникам, работу с персональным менеджером, комфорт на всех этапах этой сложной сделки по покупке квартиры в ипотеку. Доступность ипотеки — для нас социально важная задача. И поэтому наши ставки сегодня — одни из самых привлекательных на рынке.

— Это и демонстрируете. После повышения ЦБ РФ ключевой ставки многие банки стали повышать ставки по кредитам...

— А мы, наоборот, снизили до 5,5 процента при первоначальном взносе от 15 процентов и сроке кредитования до семи лет, а при сроке до 30 лет ставка — 5,7 процента. Речь идет о программе «Господдержка». Поэтому всем, кто мечтает о собственном жилье, следует поторопиться и успеть оформить заявку до 1 июля.

— Какие еще новые технологии вы внедрили?

— Мы одни из первых банков, кто освоил эскроу-счета, и предлагаем их как для покупок недвижимости на первичном рынке, так и на вторичном. Клиенты банка, проводя сделки по ипотеке, могут воспользоваться новой формой расчетов — счетами эскроу — электронной сейфовой ячейкой, при помощи которой есть возможность осуществить безопасные расчеты по сделке между физическими лицами. Услугу предоставляем бесплатно, возможна любая цепочка. Банк полностью структурирует и проверяет сделку. Вся схема прозрачна, операции подтверждены банковскими переводами. Плюс счета страхуются и не подлежат аресту.

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

— Как сделать так, чтобы клиент всегда был доволен?

— Мы стараемся приятно удивлять их на каждом этапе — начиная от скорости принятия решения до проведения качественной безопасной сделки. Также предоставляем услуги по электронной регистрации сделок и консультации квалифицированных сотрудников. Для удобства клиентов в центре оборудованы переговорные комнаты, где персональные менеджеры предоставляют консультации по ипотечным программам, помогают в выборе оптимальных условий кредита, оформляют необходимые документы, выдают ипотечный кредит, а также депозитарий с сейфовыми ячейками.

И мы хотим быть доступнее для москвичей. У нас появилась электронная регистрация сделки. Чтобы ее осуществить, не нужно посещать центры Росреестра или «Мои документы». Все можно сделать, находясь в нашем офисе. Также развиты у нас и онлайн-сервисы, но мы за личное общение с клиентом. Это важно. Про нас говорят — высокотехнологичный банк с человеческим лицом.

Центр ипотечного кредитования банка «Санкт-Петербург» открылся по адресу г. Москва, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 2.

ПАО Банк «Санкт-Петербург», генеральная лицензия Банка России № 436 от 31.12.2014. Подробная информация на сайте банка bspb.ru/retail/mortgage.

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