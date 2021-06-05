Рост издержек: что будет с ценами на гречку после запрета экспорта

Фото: pixabay.com

В субботу, 5 июня, в России вступает в силу временный запрет на экспорт гречихи. С этого дня ее можно отправлять за рубеж только в качестве гуманитарной помощи. Ограничения временные и связаны они с тем, что правительство внесло гречку в перечень особо важных продуктов для внутреннего рынка. О том, могут ли в результате подобных мер правительства измениться цены для российских потребителей, — в материале «Вечерней Москвы».

Издержки выросли

Как объяснил вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, отпускные цены производителей на гречневую крупу не меняются уже месяц, и в ближайшее время на прилавках ситуация, скорее всего, останется прежней. А вот уже стоимость крупы из нового урожая, который соберут в октябре, будет зависеть от множества факторов.

— В первую очередь это будет зависеть от спроса, предложения и от дополнительных издержек, которые выросли в текущем году при производстве гречихи в том числе. Например, на 25–35 процентов выросли цены на удобрения, увеличилась стоимость электроэнергии и коммунальных платежей, а также перевозок, — констатировал представитель сельскохозяйственной отрасли.

Цены снижаются и могут снизиться еще

А вот в Руспродсоюзе не исключают снижения цен, если в результате принятых мер предложение данного вида продукции на рынке все-таки превысит спрос.

— Правда, с учетом длительных процедур согласования изменения цены увидеть снижение на полке в этом случае потребители смогут не раньше осени. При этом не стоит забывать, что расходы производителей на производство гречневой крупы сегодня продолжают увеличиваться за счет валютной динамики, стоимости упаковки и т. п., — пояснил в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» заместитель председателя правления Руспродсоюза Дмитрий Леонов.

Кроме того, в цену на полке всегда заложена наценка торговой сети. Будут ли торговые операторы готовы снижать собственную наценку — это вопрос, добавил представитель организации, представляющей интересы производителей и поставщиков продуктов питания.

Если говорить о текущей динамике цен на гречневую крупу оптом, то Дмитрий Леонов отмечает, что сейчас расценки стабильны и наблюдается даже некоторое снижение. Так, на конец мая тонна гречневой крупы первого сорта оптом стоила 68 375 рублей, тогда как неделей ранее ее цена составляла 68 625 рублей.

Дефицита не было, нет и не будет

По мнению Александра Корбута, дальнейшее снижение цен возможно будет в том случае, если спрос на гречку резко упадет у потребителей, но, как правило, он держится на стабильном уровне. Также стоит ожидать удешевления, если удастся собрать большой урожай в текущем году, что не гарантировано.

— Все прогнозы показывают, что урожай будет на уровне прошлого года, а возможно, и несколько меньшим. Впрочем, к дефициту гречки это не приведет. Его не было, нет и не будет, — заключил вице-президент Российского зернового союза.

Между тем ограничения на экспорт вводят временно — только в рамках календарного лета. Запрет продлится до 31 августа.

Читайте также: Правильно — значит дорого? Как придерживаться здорового питания и не разориться