Портал помогает самозанятым развивать бизнес

Заместитель генерального директора ГБУ «Малый бизнес Москвы» Алексей Волгин демонстрирует работу сервиса для самозанятых граждан «Интерактивный помощник» / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

ГБУ «Малый бизнес Москвы» запустил сервис «Интерактивный помощник», который помогает самозанятым гражданам узнать о городских мерах поддержки. О том, как работает этот сервис, «Вечерней Москве» 26 июля рассказал заместитель генерального директора организации Алексей Волгин.

Сервис «Интерактивный помощник» начал свою работу еще в сентябре 2020 года и за это время подобрал меры поддержки уже более 10 тысячам граждан. Теперь те, кто ведет бизнес в Москве, могут избежать просмотра большого количества статей в интернете и найти всю необходимую информацию на одном сайте — достаточно просто зарегистрироваться на портале mbm.mos.ru и выбрать подходящий статус деятельности в личном кабинете.

«Интерактивный помощник» адресно подберет пользователю все виды поддержки города, помогающие развивать свое дело более эффективно.

— Уникальность этого сервиса в том, что он помогает пользователю сориентироваться во всем многообразии мер поддержки для развития своего дела. Также «Интерактивный помощник» может подобрать предпринимателю онлайн-продукты или способы продвижения бизнеса с городской поддержкой, — отметил заместитель генерального директора ГБУ «Малый бизнес Москвы» Алексей Волгин.

В будущем «Интерактивный помощник» будет информировать пользователей сервиса о дополнительных мерах поддержки от других столичных департаментов и ведомств, а также о полезных мероприятиях для начинающих предпринимателей.

СПРАВКА

MBM.MOS.RU — проект ГБУ «Малый бизнес Москвы», подведомственного Департаменту предпринимательства и инновационного развития столицы. Этот портал помогает предпринимателям взаимодействовать с властью, а также получить консультацию по вопросам ведения бизнеса.