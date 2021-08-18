Авторынок ожидает расцвет

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Автомобильный рынок принесет до 5 процентов прибыли за текущий год, несмотря на зафиксированный ранее спад продаж, считает директор маркетингового исследовательского агентства Татьяна Арабаджи.

По данным международной консалтинговой компании, продажи новых легковых автомобилей во всем мире сократились на 6,3 процента по сравнению с 2020 годом. В июле во всем мире было продано 6 463 000 легковых автомобилей.

Эксперты консалтинговой компании связывают мировой спад с нехваткой электронных компонентов. Дефицит полупроводников приводит к сокращению запасов у дилеров и росту цен на авто.

— Российский рынок автомобилей тоже потерпел спад. Причины те же, — отметила Татьяна Арабаджи. — В прошлом году в июле кончился локдаун. Поэтому для продаж машин это был хороший месяц. По нашим прогнозам, со второй половины года ожидаются улучшения. Производство и в России, и в мире уже сейчас активно восстанавливается. Поэтому мы можем прогнозировать, что закончим этот год с прибылью, пусть и небольшой. За период с января по декабрь 2021 года рынок может вырасти на 5 процентов.

Эксперты Ассоциации российских автомобильных дилеров отметили, что за период с января по июль на рынке наблюдался рост продаж. Они увеличились на 28,5 процента. Поэтому эксперты уверены: в будущем положительная динамика сохранится.