Экономист рассказал, нужны ли России офшоры на Курилах

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В России не стоит создавать территории для офшорных инвестиций, поскольку стимулирующих режимов в субъектах страны для ведения бизнеса и так достаточно. Об этом в комментарии «Вечерней Москве» заявил экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

В субботу, 21 августа, полпред президента на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев в интервью РБК сообщил о том, что правительство России планирует создать на Курильских островах свободную налоговую зону, практически офшор. Таким образом власти намерены стимулировать освоение островов.

Однако, как считает Никита Масленников, даже с учетом привлекательных условий для бизнеса, в том числе иностранного, задачу освоения территорий будет решить непросто.

— Кроме рыбопереработки и переработки ресурсов моря, и энергетического обеспечения этих производств там ничего не придумаешь. Так сложилось. А для того чтобы эту рыбу доставлять, если не в Японию, то в Россию, нужно субсидирование перевозок. Это следующий вопрос. То, что предлагает Трутнев, — это приправа, соль, чеснок, розмарин к основному блюду. Но если рассуждать практически, инвестор может зайти, условия для этого сделают хорошие. Произведет он рыбу, а как возить будет? Не произойдет ли перекладывание всей экономии в затраты на перевозки? Партнерам эти моменты должны быть понятны, — пояснил специалист.

На сегодняшний день, говорит экономист, в России действует немало территорий с комфортными условиями ведения бизнеса. У нас есть специальные административные районы, территории опережающего развития, особые экономические зоны, технопарки и так далее.

— Вопрос не в том, чтобы сделать еще десятка два-три квазиофшоров. Но это пряности, приправа к блюду. Надо изготовить основное блюдо — комфортные условия ведения бизнеса в целом по стране, мотивирующие для инвестиций вдолгую, — считает Масленников.

У бизнеса, по его словам, должен быть горизонт планирования не менее пяти лет, если принимается решение о вложении в средний проект, на который можно потратить 1–2 миллиарда рублей. А чтобы строить длительные планы, предпринимателям должна быть понятна логика, по которой будут меняться правила игры, если у правительства вдруг назреет такая необходимость, заключил собеседник «ВМ».