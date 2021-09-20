Хороший интернет-рынок предлагает большие скидки

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В этом году, участвуя в конкурсе «Московское качество — 2021», горожане выбирают лучший, на их взгляд, маркетплейс. Какими критериями им имеет смысл руководствоваться?

Маркетплейс переводится как «рыночная площадь».

— По сути, это лишь место для торговли, где свой товар выставляют тысячи разных продавцов, — рассказывает маркетолог Андрей Демченко. — Мелкие магазины заключают с маркетплейсом договор, размещая на нем фото и описание своих товаров. Маркетплейс эти товары рекламирует, а покупатель заказывает их через его сайт. Потом виртуальный гипермаркет передает заказы магазинам, а те привозят товары со своих складов покупателям. И если на рынке мелкие магазины платят за аренду, то здесь перечисляют маркетплейсу комиссию с каждой продажи.

Итак, выбираем лучший магазин. Первое, на что эксперт советует обратить внимание, — это цена.

— Они на сетевых рынках, как правило, отличаются несильно, но отличия все же есть, — пояснил Андрей Демченко. — Второй важный момент — это скидки. Бывает, что цена, скажем, на какой-то велосипед на этом маркетплейсе выше, но этот товар вам как постоянному покупателю продается со скидкой — то есть реально дешевле.

Третий важный момент — возможность снизить цену.

— Обычно маркетплейсы борются за покупателей. И многие дадут вам на товар скидку, если вы сообщите, где он дешевле. Для этого на страницах товаров есть даже специальная форма. Согласитесь, это удобно, — рассуждает эксперт. — При этом, правда, нужно учесть, что отдельные маркетплейсы борются лишь со своими прямыми конкурентами. Если вы укажете, что, скажем, подгузники дешевле в каком-то небольшом интернет-магазине, скидку вам могут и не дать! Также, по мнению Демченко, важно учесть бонусную систему маркетплейса.

— Вы делаете покупки, копите баллы, а потом возвращаете баллами до четверти и более стоимости товара. Иногда сетевой рынок дарит бонусы за отзывы о товаре, а также на день рождения клиента. Иногда бонусами можно оплатить до 50 процентов стоимости заказа, — пояснил эксперт.

Также, по его словам, стоит обращать внимание и на такую опцию, как накопительная скидка. Тут все просто: чем больше вы делаете покупок, тем накопительная скидка выше. Причем — на все товары.

— Тут есть важный нюанс: вы должны не просто заказывать товары, но и выкупать их. Чем меньше отказов от покупок, тем больше накопительная скидка, — пояснил Андрей Демченко. — Ведь часто случается, что покупатель заказывает, скажем, несколько пар кроссовок, а выкупает одну или две. Это значит, что процесс отказа у него высок.

Таких покупателей маркетплейсы не поощряют. Так что при заказе старайтесь сильно не разбрасываться. Правда, если товар с браком и вы присылаете подтверждающее фото, процент отказа не увеличивается.

Кстати, о браке. Некоторые маркетплейсы «разруливают» эту проблему сами, а некоторые советуют обращаться напрямую к продавцу.

— Я бы советовал выбирать сетевой рынок, который проблемы с качеством товара решает сам — ведь покупаете вы на его площадке, — рассуждает эксперт. — А еще выбирайте маркетплейс, у которого больше доставочных пунктов.

СПРАВКА

Сейчас — по предварительным результатам голосования — среди маркетплейсов лидирует Wildberries: за него 39,18 процента участвующих в конкурсе горожан. На втором месте — Ozon: 30,93 процента голосов. Третьим пока идет Яндекс.Маркет с 16,49 процента голосов. Некогда популярный AliExpress — лишь четвертый.