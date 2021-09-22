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Гостиничный бизнес и общепит демонстрируют рост

Василиса Чернявская 

Экономика
Гостиничный бизнес и общепит демонстрируют рост
Фото: Freepik

22 сентября в Экономическом комплексе столичного правительства рассказали о восстановлении наиболее пострадавших в пик пандемии отраслей.

Торговые секторы экономики, вошедшие в перечень пострадавших отраслей, за восемь месяцев этого года увеличили выручку к январю-августу прошлого года на 41,7 процента.

Процесс восстановления идет и в тех отраслях, которым в разгар пандемии коронавирусной инфекции был нанесен наибольший ущерб, в частности — общественное питание и индустрия гостеприимства.

— За восемь месяцев текущего года обороты московского общепита достигли 236,4 миллиарда рублей и опередили показатели аналогичного периода 2020 года на 44 процента, а до уровня 2019 года не дотянули всего три процента, — привел данные министр правительства Москвы, глава Департамента экономической политики и развития Кирилл Пуртов.

По его словам, в гостиничном секторе обороты с начала года составили 47,6 миллиарда рублей, превысив на 84 процента показатели того же периода 2020-го и на 10,2 процента — восемь месяцев 2019-го.

При этом Москва, по данным Ростуризма, в первом полугодии 2021-го стала лидером среди российских регионов по приросту числа туристов. По сравнению с доковидным 2019 годом он составил 31 процент.

— Кроме того, за этот же период Москва лидирует по абсолютному числу туристов, останавливавшихся в отелях, — добавил он.

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