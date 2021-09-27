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Как посуточная аренда квартир мешает отельному бизнесу Москвы

Никита Миронов

Экономика
Как посуточная аренда квартир мешает отельному бизнесу Москвы
Москвичка Маргарита Долгушина у дома в Голутвинском переулке. Как поясняют эксперты, именно в центре столицы посуточная аренда квартир наиболее развита: их снимают туристы, которые приехали в Москву / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Рынок посуточной аренды квартир осенью в столице восстановился до уровня 2019 го да. Однако он негативно влияет на рынок гостиничных услуг, считают эксперты.

По данным исследования одного из крупнейших сервисов по бронированию отелей, по сравнению с прошлым годом количество сдаваемых объектов жилья в Москве увеличилось на 40 процентов. При этом число бронирований со стороны командировочных (так называемых деловых туристов) с начала января до середины сентября выросло на 77 процентов — по сравнению с тем же периодом прошлого года.

— Ничего удивительного: несмотря на пандемию, жизнь входит в прежнее русло. Россияне все так же приезжают посмотреть Москву, командировочные тоже никуда не делись, — рассуждает кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев. — И многие продолжают останавливаться именно на частных квартирах, потому что это дешевле.

Цены зависят главным образом от локации. Если в Некрасовке, например, снять «однушку» можно за 2,3–2,5 тысячи рублей, то в пределах Садового кольца — уже 3,5– 5 тысяч рублей. Если сравнивать окраины, то цены сопоставимы с гостиничными.

В Измайлове, например, снять номер можно от 2 тысяч рублей за сутки. Но в центре найти гостиничный номер даже за 5 тысяч рублей непросто: здесь преобладают пятизвездочные отели с соответствующим ценником — в среднем от 8 тысяч за номер.

— Жить в арендованной квартире выгоднее по нескольким причинам. Первая и главная — это дешевле, потому что туда можно заселиться хоть впятером: спальных мест, как правило, хватает — хозяева предоставляют раскладушки или надувные матрасы, — рассуждает директор департамента аренды агентства недвижимости Денис Кравец. — В гостиничный же номер, рассчитанный на двоих, вас впятером не поселят. Второй плюс — существенная экономия на питании. Квартиры посуточно, как правило, снимают небогатые российские туристы, не готовые платить за дорогой для их кошелька московский общепит. А в квартире есть кухня, где можно наскоро приготовить полуфабрикаты и не тратиться на кафе. Плюс в частном жилье в отличие от гостиницы нет людского трафика, когда у вас за дверью постоянно кто-то ходит, разговаривает и мешает спать.

Руководитель направления краткосрочной аренды портала по поиску жилья Артем Кромочкин убежден:

— Для индустрии гостеприимства такой всплеск идет на пользу: конкуренция заставляет улучшать сервис и развивать инфраструктуру в целом. Посуточная аренда по-прежнему остается для туристов более выгодным вариантом, чем размещение в отеле, кроме того, возможность арендовать квартиру или загородный дом самостоятельно позволяет путешественникам быть более гибкими в планировании поездок и исследовать нетривиальные маршруты.

Виктор Кудрявцев прогнозирует:

— Рынок посуточной аренды будет в Москве активно развиваться. Дело в том, что в последние полтора года многие горожане отказались от рублевых депозитов и вложили сбережения в недвижимость, которая активно дорожала. Сейчас перед ними встал вопрос — а что с купленными квартирами делать? Просто сдавать в аренду — это доходность не выше пяти процентов годовых: тот же депозит.

А вот если сдавать посуточно, то деньги уже совсем другие! По сути, это гостиничный бизнес. К нему, конечно, готовы не все, но многие, я уверен, возьмутся, задействовав неработающих жен и других родственников. До пандемии, в общем-то, так и было. Покупается квартира в вашем районе, рядом с метро. Там делается ремонт, закупается новая мебель, в интернете размещается объявление. Вот к этой схеме мы и вернемся.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Школьная, заместитель директора Института налогового менеджмента и экономики недвижимости ВШЭ:

— Посуточная аренда квартир действительно стимулирует развитие гостиничного бизнеса. Но только в том случае, если все делается легально: с оформлением ИП или самозанятости и уплатой налога. А если налоги не платят — что, как правило, и бывает, — то это просто недобросовестная конкуренция. Да, владельцы квартир предоставляют дополнительный сер вис — кухня, холодильник, возможность приготовить пищу. Зато квартиры резко проигрывают гостиницам в безопасности.

В отелях есть видеонаблюдение и охрана. А тем, кто арендует квартиры, вручают ключи, которые до них побывали в сотнях рук. А если кто-то сделал копии? Если ваши вещи украдут, пока вы наслаждаетесь красотами Москвы? Ущерб, уверяю вас, никто возмещать не станет.

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