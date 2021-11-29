РОСНАНО оказалась неспособной вовремя платить по счетам, денежные власти думают, чем и за счет кого можно ей помочь

Москвич Антон Дацук, один из игроков на Московской бирже, с утра понедельника терял на падении акций, по его подсчетам, около 130 тысяч рублей, к вечеру потери чуть снизились, отыграл же все лишь к концу четверга / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Московскую биржу заметно лихорадило на минувшей неделе. Да и сейчас ситуация остается тревожной. Разбираемся, в чем причины и какие просматриваются перспективы.

В минувший понедельник, 22 ноября, сильно запаниковали многие из тех, кто вложил деньги в бумаги российских предприятий на Московской бирже. В их числе москвич Антон Дацук. Он активный игрок на фондовом рынке, а рынок падал. И валютный курс прокатился до 75 рублей за доллар. К концу дня инвесторы начали понимать, что ложной была информация от агентства Bloomderg о скором начале российского вторжения на Украину, которая и заставила их нервничать. С этим разобрались.

«Перестали ждать начала бомбежек», — говорит Антон Дацук. Цены акций прекратили падать. Но на этом беды злополучного понедельника не иссякли. Подтвердились другие дурные опасения — о дефолте РОСНАНО. То есть о том, что долги компания отдавать не способна. Вот это уже был не фейк.

Можно догадываться, сколько нехороших слов звучало тогда в адрес Анатолия Чубайса, который с 2007 года руководил госкорпорацией. Он успел покинуть предприятие до нынешних неприятностей — в декабре прошлого года. Теперь зазвучат мнения, что как ушел Анатолий Борисович, так все и посыпалось. Но инвесторы знают, что большие долги не сразу копятся. А у РОСНАНО их сейчас, невозвратных, на 71,6 миллиарда рублей. Обслуживать займы компания не может. Еще 19 ноября она начала переговоры с кредиторами о снисхождении.

Уникальность и опасность этой ситуации в том, что мы имеем дело со структурой, акции которой на 100 процентов принадлежат государству. Не было еще такого, чтобы госкомпания объявлялась неплатежеспособной. Если это случится с одной из них, с РОСНАНО, то всем прочим, к примеру, «Аэрофлоту», цены кредитов могут повысить.

Национальная ассоциация участников фондового рынка направила обращение в Банк России и правительство РФ: «Решения по долгу АО «РОСНАНО» должны исключать реструктуризацию и дефолт... негативный эффект подрывает перспективу реализации госпрограмм (например, реализации инфраструктурных проектов), что в конечном счете приведет к замедлению экономического роста в стране».

Москва тут в более выгодном положении, чем регионы страны. Экономист Валентин Игнатов говорит: «При самом неблагоприятном развитии событий московские инфраструктурные проекты будут реструктуризированы, перейдут другим собственникам».

Потрясения на бирже могут снизить доходы миллионов инвесторов, среди которых немало простых москвичей, покупающих бумаги госкомпаний. Антон Дацук уверен, что государство так или иначе расплатится за РОСНАНО: «Или оно понесет репутационные потери, мы — денежные».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

80–90 процентов от номинала — так падали долговые бумаги РОСНАНО на торгах Московской биржи в понедельник.

76,4 миллиарда рублей — обязательства компании по банковским кредитам.

5 крупных банков являются кредиторами компании: Совкомбанк, Промсвязьбанк, банки «Россия», «Санкт-Петербург» и «Ак Барс».

9 выпусков облигаций имеется у госкомпании.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валентин Игнатов, доктор экономических наук, членкор РАЕН:

— Причины падения очевидные — у компании значительное количество долгов перед кредиторами. Пока неизвестно, как будет проходить реструктуризация долгов в дальнейшем, и это интересует не только инвесторов и кредиторов, но и саму Мосбиржу.

На данном этапе пока непонятно, куда будет двигаться развитие этой корпорации. Какой прогноз можно дать? Не могу сказать, необходимо выступление руководства корпорации, заявление о том, в какую сторону они собираются двигаться. Ясно, что для Москвы эта ситуация никаких последствий не влечет.