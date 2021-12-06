Лучшие инновационные компании особой экономической зоны столицы отметили «технологическим «Оскаром»

Участники получили диплом и статуэтку премии «Техноход-2021» / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

6 декабря в особой экономической зоне «Технополис «Москва» рассказали, как поощряются их самые инновационные резиденты. Там прошло вручение премии «Техноход-2021».

На премию было подано около ста заявок, а конкурировать резидентам особой экономической зоны (ОЭЗ) предстояло в 22 номинациях.

В итоге лауреатами стали 44 компании, представившие свои инновационные технические решения. Также был отмечен опыт тех, кто лучше всех проявил себя в корпоративной сфере — от работы с персоналом до промышленной кооперации. Кстати, совсем не просто так этот «технологический «Оскар», как окрестили вручаемую премию, появился в Год науки и техники — запрос на инновации сейчас огромен, а конкуренция между компаниями в данной сфере — огромная.

— Если лет 10 назад российские предприятия занимали не более 3–5 процентов на рынке по производству спортивного и лечебного питания, то сейчас доля наших производителей серьезно возросла — до 40 процентов, — говорит гендиректор компании — резидента ОЭЗ «Технополис «Москва» Энвер Токаев. — А с 2014-го отечественные предприятия, в том числе и та компания, которую я представляю, поставляют свою продукцию олимпийским чемпионам.

Данное предприятие добилось немалых успехов в производстве спортивного питания и выпуска биологически активных добавок и антиоксидантов, позволяющих чув- ствовать себя лучше после перенесенных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции.

— Мода на здоровый образ жизни сейчас актуальна как никогда, — говорит Токаев.

По его словам, в линейке возглавляемого им предприятия на данный момент 62 продукта, а в ближайшие два-три года ее планируется увеличить до сотни наименований.

Другим победителем конкурса стал один из экспортеров ОЭЗ, которому, несмотря на пандемию, удалось существенно увеличить объемы отгруженной продукции за рубеж. Успехи столичного производителя полупроводниковых структур на внешнем рынке подкрепляются, среди прочего, мерами поддержки от московского правительства. Благодаря им укрепляются уже наработанные экономические связи и устанавливаются новые, есть возможность быть более гибкими в плане ценовой политики, когда дело касается экспорта.

— Мы активно работаем с производителями чипов в России и других странах. И по зарубежным контактам серьезно усилили работу, — говорит коммерческий директор предприятия Андрей Бабаев, отмечая, что за четыре года поставки их продукции выросли в 10 раз. По его словам, рынок электроники сейчас уверенно развивается. Именно поэтому московские предприятия готовы к технологическим прорывам и стараются закрепиться в самых разных сферах экономики.

Безусловно, отмечены премией были и фармпроизводители, чья продукция сейчас особенно востребованна. Так, одна из компаний — резидентов ОЭЗ — разработчик и производитель различных антибиотиков, противовирусных, онкологических и противодиабетических препаратов — тоже удостоилась «технологического «Оскара». Предприятие, по словам ее представителя Анны Самойловой, не только предлагает рынку лекарства, но и готово обучать новые кадры. В прошлом году, к примеру, в компании проходили практику студенты, по итогам которой с некоторыми из них были заключены трудовые контракты.

Все лауреаты премии получили дипломы и статуэтки, которые, по признанию победителей, будут мотивировать их на новые рекорды и достижения, а также покорение новых вершин в области инновационных технологий.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

«Технополис «Москва» включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 гектара. Одна из них расположена в Печатниках, а четыре — в Зеленограде: «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем».

На них работают почти 200 компаний, из которых 88 имеют статус резидентов особой экономической зоны. В ОЭЗ также действует крупный кластер микроэлектроники — это 30 компаний-резидентов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Геннадий Дегтев, генеральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва»:

— Главного приза премии «Техноход-2021» удостоены 34 компании, еще 10 предприятиям вручены почетные дипломы. Конкурс подводит итог многочисленным мероприятиям насыщенного года, цель которых — обратить внимание людей на важность технологий в нашей жизни и способствовать их развитию и внедрению.

Для особой экономической зоны тема поддержки инноваций является основополагающей, поэтому у премии есть все шансы стать ежегодной. Уверен: с каждым годом все больше компаний захотят заявить о себе.