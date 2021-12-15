Столичные предприятия делают ставку на повышение конкурентоспособности за счет обучения и профотбора персонала

Сотрудник отдела технического контроля столичной компании — производителя медизделий Елизавета Тырасова проверяет выпускаемую продукцию на соответствие качеству. Для предприятия качество и профессиональные кадры — залог успеха и будущего развития / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

14 декабря, на конференции «Производительная культура: новая модель устойчивого развития экономики Москвы», были озвучены меры помощи бизнесу в рамках нового нацпроекта.

Повысить уровень производительности труда — это значит добиться новых конкурентных преимуществ столичных компаний. Причем сделать это планируют не только на внутреннем, но и на внешних рынках — московские компании активно экспортируют свою продукцию за рубеж. Помочь в этом вопросе призваны разные программы.

В городе действуют региональные меры поддержки. На помощь пришел и новый национальный проект — «Производительность труда». Участие в нем примут 561 крупное и среднее предприятие Москвы из пяти приоритетных отраслей — сельского хозяйства, транспорта, торговли, обрабатывающего производства и строительства.

— Это примерно каждый десятый потенциальный участник нацпроекта в Москве, — отметил министр столичного правительства, руководитель Департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.

Москва всего месяц как стала участницей нацпроекта, но власти уверены: программа позволит сформировать в столице новую производственную культуру и станет хорошим стимулом для дальнейшего развития ряда предприятий.

— И повышение конкурентоспособности для нас является важной деталью интенсивного развития, — подчеркивает Кирилл Пуртов.

Для себя многие компании сами определяют и формируют культуру производства. К примеру, мерами поддержки инновационных производств, которые сейчас ценятся очень высоко, славится особая экономическая зона (ОЭЗ) «Технополис «Москва». Как отмечает ее гендиректор Геннадий Дегтев, управление персоналом — частый предмет для обсуждения в рамках специально созданного в ОЭЗ клуба.

— Уделяем внимание и оптимизации бизнес-процессов, и промышленной кооперации. Все вместе это дает возможность компаниям экономить и быстрее решать производственные задачи, — сказал Дегтев.

Один из резидентов технополиса — предприятие, занимающееся выпуском медизделий. Городскими мерами поддержки компания пользуется уже три года и готова принять участие в новых программах.

— Для нашего предприятия мы подбираем кадры очень тщательно, — говорит гендиректор Андрей Кондратьев.

Компанией запущено производство расходных изделий для урологии, в планах — расширение ассортимента. Больше всего здесь работает девушек. Причина проста — их ловкие пальцы позволяют собирать медицинские изделия гораздо быстрее и качественнее, чем это делают мужчины.

— Нам важен результат, — отмечает Кондратьев, добавляя, что именно культура и высокая производительность труда помогают их бизнесу добиваться поставленных целей.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Нацпроект «Производительность труда» реализуется с 2018 года. Его цель — рост производительности труда на 5 процентов в год. Сейчас в программе 3039 предприятий из 70 регионов.

Общая численность работающих в компаниях-участницах — 1,2 миллиона человек. За 3 года рост производительности труда составил 12 процентов. Нацпроект поможет обучить управленцев предприятий работе с персоналом.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей Иванов, первый заместитель министра экономического развития Российской Федерации:

— Москва всегда была и будет флагманом развития производственных площадок. Помочь оптимизировать их рабочие процессы нацелен и нацпроект, в рамках которого в столице создается центр компетенций. Программы, в рамках которых можно лучше выстроить систему менеджмента на предприятиях, обещают быть востребованными у бизнеса. Также в планах развивать движение рационализаторов, как можно активнее вовлекать персонал в разработку производственных решений, в том числе по сокращению затрат.