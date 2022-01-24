Перспективное предложение: как московские предприниматели могут получить кредит под поручительство города

Начинающий предприниматель Александр Ляшин в прошлом году открыл в Москве свою кофейню, а чтобы развивать бизнес, решил взять льготный кредит под поручительство города / Фото: Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы

24 января в Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы сообщили о выдаче первого кредита начинающему бизнесмену — под поручительство города.

В ноябре прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о внесении изменений в порядок предоставления льготных кредитов субъектам малого и среднего бизнеса. Теперь для компаний и индивидуальных предпринимателей, которые работают менее одного года, город будет выступать поручителем и субсидировать часть ставки по кредиту.

Такая возможность для молодых бизнесменов практически уникальна. Раньше получить кредит, если ты только начал свое дело, было почти нереально. Правительство Москвы делает очень многое, чтобы предпринимательство в городе развивалось, поэтому и было принято решение поддержать тех, кто готов развивать свой бизнес.

— Мы первыми присоединились к новой городской программе льготного кредитования бизнеса. И уже сегодня мы чувствуем живой интерес к ней со стороны столичного бизнес-сообщества, — отметил вице-президент одного из крупнейших банков России Вячеслав Цыбульников.

По его словам, начинающие предприниматели активно начали подавать заявки на кредиты. Обращения банк старается рассматривать максимально оперативно.

— Уверен, что данная программа позволит дополнительно поддержать малый и средний бизнес Москвы, — подчеркнул Вячеслав Цыбульников.

Молодой предприниматель Александр Ляшин зарегистрировал ИП осенью 2021 года. Раньше он работал в государственной организации, но в какой-то момент понял, что хочет сменить род деятельности.

— Захотелось чего-то нового в жизни, заняться чем-то своим, — поделился он. — На прошлой работе я часто пил кофе, по пять-семь чашек в день, очень уж мне нравится этот напиток. Поэтому, когда задумался, какой бизнес хотел бы открыть, решил попробовать кофейню.

Александр купил уже действующее заведение. От бывшего владельца осталось название, дизайн и даже управляющий — его молодой бизнесмен менять не стал, ведь сотрудник добросовестно и качественно справлялся со своими обязанностями.

— Бизнес идет хорошо, у нас много клиентов, поэтому решил, что хочу развиваться и дальше. Пробовал взять кредит сам, но везде отказывали — слишком молодой бизнес у меня, — поделился он.

Узнав о возможности получить кредит под поручительство города, Александр подал заявку без раздумий.

— Собрать документы было несложно, и я очень рад, что мне одобрили кредит в размере более четырех миллионов рублей, — рассказал он. — Без помощи со стороны правительства Москвы у меня бы точно ничего не получилось. Считаю, что это очень нужная мера поддержки, ведь начинающему бизнесу порой приходится сложно.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Алексей Фурсин, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы:

— До недавнего времени кредитное финансирование было фактически недоступно начинающим предпринимателям из-за отсутствия у них активов и высокого риска невозврата заемных средств. Город в этой ситуации выступает поручителем по кредиту и субсидирует часть процентной заявки, чтобы снизить нагрузку на основателя стартапа. Первый заемщик уже направил полученные средства на открытие собственной кофейни и планирует в ближайшее время запустить еще одну торговую точку в Москве.

ВАЖНО

Столичные предприниматели могут получить кредит по льготной ставке, не превышающей 12,5 процента. Она будет действовать в течение 12 месяцев, а далее будет изменена до стандартной ставки банка.

Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы выступит поручителем по кредиту в размере, не превышающем 70 процентов от суммы займа. Максимальный размер льготного кредита для начинающих предпринимателей — пять миллионов рублей.