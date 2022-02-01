Вопрос ребром: эксперты назвали лучшее время для покупки недвижимости

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Крупнейшие российские банки повышают ставки по ипотеке. Вслед за «Альфа-банком», ВТБ и «Росбанком» на путь роста стоимости основных ипотечных программ встала и основная «народная» кредитная организация — Сбербанк. Очевидно, что «новшества» вряд ли обрадуют потенциальных покупателей квадратных метров. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у экспертов, чем могут ответить продавцы недвижимости и когда наступит лучшее время для покупки.

Процентные ставки на ипотеку, ориентируясь на регулярное повышение ставки рефинансирования российским Центробанком, продолжают свое восхождение. 1 февраля к поднявшим ранее на один процентный пункт банкам присоединился Сбербанк. В цифрах минимальные значения превратились в двузначное число, без особого труда преодолев 10-процентный барьер. Таким образом, квадратные метры в новостройке, на вторичном рынке, в жилом доме и гараже для граждан вновь подорожали.

Эксперты не сомневаются, что рост ипотечных ставок продолжится. Причиной тому станет возможное ужесточение позиции российского регулятора, направленное на сдерживание ослабления национальной валюты. По мнению ведущего аналитика FxPro Александра Купцикевича, рост ключевой ставки мы можем увидеть уже 11 февраля. При этом, учитывая проблемы рубля, подъем может составить 100 пунктов.

Другими словами, если ставка ЦБ РФ с нынешних 8,5 процента увеличится до 9,5, то вслед за ней подрастут и показатели депозитных и кредитных продуктов финансовых структур, включая, разумеется, и ипотечные программы.

А между тем цены на покупку жилья в Москве уже достигли максимальных значений. Только за год, по словам президента Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, из-за инфляции и ослабления национальной валюты квадратные метры стали дороже на треть. И на сегодняшний день нет ни одной причины, которая побудила бы их (цены на квадратные метры) начать обратную динамику.

— Понижения цен на квартиры ждать не стоит, даже если упадет спрос на недвижимость, — констатировала эксперт.

С тем, что снижения цен на недвижимость из-за роста ипотечных ставок ждать не стоит, согласен и генеральный директор агентства недвижимости «Прайд Групп» Алексей Бондарев.

— Сейчас максимум, на что можно рассчитывать, — это на определенную ценовую стагнацию. Все-таки на сегмент новостроек оказывают влияния фундаментальные причины, которые не позволяют ценам упасть, — отметил он. — Среди них стоит отметить прежде всего эскроу-счета и рост цен на строительные материалы.

Возможным выходом из ценового тупика Радченко считает шаги застройщиков, которые регулярно пытаются радовать потенциальных клиентов различными акциями, в том числе и льготными кредитными программами.

Кстати, до 1 июля в России действует программа льготной ипотеки. Она распространяется на жилье в новостройках или в строящихся домах. На эти программы ставки банками не меняются. Так, 1 февраля условия по льготным ипотечным программам в Сбербанке также остались прежними: ипотеку с господдержкой на новостройку можно взять по ставке от 5,8 процента годовых, ставка по семейной ипотеке — от 4,7 процента, а по дальневосточной ипотеке — от 0,1 процента. Как отмечает представитель компании «Азбука Жилья» Юна Дралова, ипотека с господдержкой могла бы стать вариантом поддержки и для малообеспеченных граждан.

— Однако наиболее реалистичным вариантом является социальная аренда. Подобная практика встречается в ряде западных стран, — считает эксперт. — По сути, город владеет квартирами в разных частях и сдает в аренду по сниженной стоимости гражданам, проходящим по определенным критериям, например, ежемесячный доход не выше определенного уровня.

И все-таки, если вопрос покупки недвижимости «встал ребром», эксперты выражают единую позицию — «надо брать».

— Покупать или не покупать недвижимость — дело индивидуальное. Так, если у семьи назрел жилищный вопрос и есть определенная уверенность в завтрашнем дне, то, безусловно, покупать квартиру нужно сейчас, так как дальше цены и ставки будут только расти, — уверен Алексей Бондарев.