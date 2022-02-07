Александр Прохоров: Бывшие промышленные зоны застраиваются комплексно

Фото: Из личного архива Александра Прохорова

Как Москва привлекает в город новые производства и что это дает жителям, в пятницу, 4 февраля, в интервью «Вечерней Москве» рассказал руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

— Александр Владимирович, каждый год в Москве появляются новые производства. Что делает город, чтобы привлекать инвесторов для их создания?

— Промышленный сектор города действительно активно развивается, причем не только растет число компаний, но качественно меняется его структура. Все больше компактных предприятий, не требующих больших площадей для локализации. Их производственные процессы изначально продуманы под требования высокотехнологичности и экологичности, что самим компаниям дает значительное преимущество при работе в черте мегаполиса.

Для города каждое промышленное предприятие — это рабочие места, налоговые отчисления. Если мы говорим о локализации иностранных компаний, то это еще и трансфер технологий, который также интересен Москве. Чтобы инвестор пришел в город, причем не просто с намерением вложить деньги в недвижимость или торговлю, но локализовать здесь производство, нужно создать для него комфортные условия. Поэтому наши сотрудники из Агентства промышленного развития помогают с подбором площадки под размещение и оформлением документации. В случае необходимости город оказывает финансовую поддержку в решении производственных задач, а при определенных условиях дает предприятию льготный налоговый режим. За получением любых видов поддержки действующий или потенциальный инвестор может обратиться в режиме одного окна через специализированный ресурс — Инвестиционный портал Москвы.

— Какую продукцию можно выделить как особенно важную?

— Москва — многомиллионный город, крупнейший рынок России и Европы, который уступает лишь Парижу и Лондону. Это объясняет значительные потребности его населения в товарах первой необходимости и продуктах питания, спрос на продукцию для развития столичной инфраструктуры, модернизации уже работающих здесь предприятий, работы местных больниц, школ и других учреждений. Поэтому продукция Москве нужна самая разная — и нужно ее немало.

Особое внимание мы, конечно, уделяем товарам, имеющим социальное значение. Это, например, продукты питания и медицинские товары: лекарства, медоборудование, медизделия и другое. Если компания хочет наладить такое производство в Москве, город может стать ее полноценным партнером. В целом же только при нашем непосредственном участии в 2021 году в городе локализовались 17 компаний.

— Осталось ли еще место для строительства заводов?

— Задача застроить заводами каждый свободный гектар не стоит. Развитие города — всегда баланс между жильем, объектами социнфраструктуры, а также зданиями офисов, технопарков или производств, где люди смогут найти работу. Возможность грамотно организовать городское пространство дает нам программа «Индустриальные кварталы». Мы берем заброшенную, депрессивную промзону — на таких раньше располагались заводы, а теперь лишь развалины и пустыри — и даем ей новую жизнь. Застраиваем ее, естественно, комплексно и сбалансированно: и производствами, и жильем, и соцобъектами, создаем инфраструктуру и рабочие места. Такие индустриальные кварталы дают огромный потенциал для локализации новых предприятий.

Сегодня у нас в разработке около 140 проектов, а это две тысячи гектаров территорий почти во всех округах города. При этом важно также учитывать и потребности самой компании. Например, некоторым компаниям нужно осесть в промышленных технопарках или в Особой экономической зоне города «Технополис «Москва».

ДОСЬЕ

Прохоров Александр Владимирович окончил Пермский государственный университет по специальности «Юриспруденция» и Академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по специальности «Антикризисное управление предприятиями, отраслями, комплексами». Имеет медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.