Продаем торговый бизнес, покупаем аптеку

Кадр из сериала «Офис» / 2005 год

Согласно исследованию крупной платформы онлайн-объявлений, в 2021 году число предложений о продаже готового бизнеса в России выросло на 23 процента по сравнению с прошлым годом. Специалисты рассказали «Вечерней Москве», какие компании продавали часто, а какие редко и какое дело сейчас выгодно открыть в Москве.

Лидером по росту числа объявлений о продаже в 2021 году стал торговый бизнес. Количество таких предложений в этом сегменте выросло на 34 процента. Пользовались спросом и организации сферы услуг и интернет-магазины. Такие предприятия предлагали продать на 28 процентов чаще, чем в прошлом году.

Президент Региональной ассоциации оценщиков Кирилл Кулаков рассказал, что тренды в области продажи готового бизнеса отражают экономические реалии.

— Затяжная пандемия снизила рентабельность традиционно устойчивых компаний. Торговля страдает от снижения покупательной способности населения и перехода в онлайн-режим. Традиционные магазины фиксируют отток покупателей. Кроме того, после проведения кадастровой переоценки во многих регионах налог на недвижимость увеличился, из-за чего владельцы компаний стремятся продать свой бизнес, пока он рентабелен. То же самое касается и сферы услуг, — пояснил Кирилл Кулаков.

Что касается продажи интернет-магазинов, то, по словам Кирилла Кулакова, она подтверждает тренд всеобщего ухода в онлайн-торговлю.

— Интернет-магазины интересны покупателям как перспективный проект. А вот торговые компании, рестораны, предприятия сферы услуг скупают «на вырост». Возможно, для развертывания сетевого бизнеса или монополизации сегмента, — добавил Кулаков.

Продажа интернет-магазинов связана еще и с тем, что многие российские предприниматели так и не научились продавать товары в сети.

— На протяжении первых трех лет после создания торговой площадки в интернете необходимо заниматься ее развитием. Например, не скупиться на контекстную рекламу и продвижение в соцсетях. Но многие предприниматели, особенно из глубинки, этого не понимают. Поэтому их бизнес по большей части становится неэффективным, — считает финансовый аналитик Андрей Плотников.

Тем не менее, согласно исследованию, есть компании, которые в 2021 году продавали в таком же темпе, как и годом ранее. Например, строительный бизнес. Число предложений продажи таких организаций осталось неизменным. А количество объявлений о продаже сельскохозяйственных комплексов и фирм, работающих в сфере развлечений, даже уменьшилось на 13 и 15 процентов соответственно.

— Владельцы организаций, работающие в сфере развлечений, постепенно выходят из кризисной ситуации, с которой столкнулись в 2020 году, поэтому и не продают. А если говорить про сельхозпроизводство, то в 2021 году цена на его продукцию стремительно выросла, что снизило покупательскую способность массового потребителя. Зато инфляция помогла фермерам заработать на этом приличные деньги, — прокомментировал Андрей Плотников.

Сейчас экономисты и предприниматели ищут перспективные бизнес-направления, в которые можно гарантированно выгодно вложиться.

— Сейчас выгодно заниматься делом, завязанным на подписной бизнес-модели (потребитель платит повторяющуюся сумму за доступ к продукту. — «ВМ»), поскольку из-за удобства и экономии времени это стало востребовано среди населения, — рассказал владелец инвестиционной компании Валерий Золотухин.

По мнению Плотникова, приоритетным для развития сейчас остается и фармацевтический бизнес.

— Хотя он сложный в плане оформления документов и поиска компетентных сотрудников, — добавил эксперт. — А в ресторанный бизнес пока вкладываться не стоит. Часто общепит не окупается.