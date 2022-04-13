Столичные компании представили новые решения в сфере грузоперевозок

Менеджер отдела эксплуатации флота судоходной компании Алексей Осипов показывает макет парохода. А реальное судно уже бороздит Каспийское море / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

13 апреля на выставке TransRussia столичные компании представили новые логистические решения в сфере грузоперевозок. Эксперты сотрудничают с азиатскими партнерами.

Под стеклом на стенде красуется метровая модель парохода столичной судоходной компании. Такое же судно, но в 70 раз больше, бороздит сейчас просторы Каспийского моря на оперативном спасательном дежурстве.

— Это пароход широкого профиля, может использоваться в спасательных работах, а может перевозить контейнеры с грузом, — рассказывает менеджер отдела эксплуатации флота московской судоходной компании Алексей Осипов. — У нашей компании свои баржи и буксиры. География работы обширная. Мы охватываем северный путь, до Архангельска, а еще Черное и Каспийское моря.

Суда столичной компании задействованы и в других крупных проектах. Один из таких — строительство нефтяного терминала «Порт бухта Север» неподалеку от поселка Диксон на полуострове Таймыр. Большинство судов, которые фирма там использует, турецкого производства. Так что санкции не сильно ударили по работе.

Помимо турецких кораблей, российские логисты взамен западных судов используют китайский мореходный транспорт. На выставке представлены и китайские погрузчики — большие тележки, необходимые для разгрузки кораблей в портах. Один из таких агрегатов высотой около четырех метров может поднять за раз груз весом до 1,2 тонны.

— Еще такие машины мы используем на складах для разгрузки фур, — рассказывает руководитель отдела продаж московской группы компаний Анастасия Полежаева. — Этот погрузчик сделан в Китае производителем, который входит в десятку лучших в своей отрасли. А мы — их официальные дилеры в Москве.

О разрыве отношений с Западом и сотрудничестве с азиатскими партнерами рассказали представители русско-китайской компаний по организации грузоперевозок на контейнерных поездах и судах.

— После изменений политической ситуации вся логистика поменялась, особенно на Дальнем Востоке. Все крупные судоходные европейские линии отказались работать с российскими портами, поэтому доставка грузов из Китая в Россию ложится на компании этих двух стран, — говорит руководитель импортного отдела московской транспортной компании Иван Тимахович. — Объем работы увеличился в несколько раз.

Думаем, что даже если ситуация с логистикой изменится, клиенты останутся с нами и с другими российскими и китайскими компаниями. Потому что у людей уже нет доверия к западным «партнерам», которые без объективных причин отказываются работать в России. Европейские компании сами подорвали свою репутацию.

В сложившейся геополитической ситуации не только Китай, но и другие азиатские страны взяли курс на тесное сотрудничество с Россией.

Так, одна из компаний по грузовым перевозкам предлагает организовать логистические коридоры через Грузию, Казахстан, Азербайджан и Среднюю Азию.

— Мы и раньше работали с этими странами. Но теперь запросов на перевозки стало в разы больше, — рассказывает директор московского офиса компании грузовых перевозок Александр Эфиндеев.

На выставке гостей познакомили с историей отечественных грузовых машин. Музей транспорта Москвы показал раритетный Урал ЗИС-355М. Эти машины в 1960-е годы доставляли грузы из России в Казахстан и Среднюю Азию.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Руслан Давыдов, заместитель руководителя Федеральной таможенной службы:

— Федеральная таможенная служба не играет «первую скрипку» в организации транспортных коридоров. Мы идем за бизнесом, работаем там, где есть потребность в нашей помощи. Мы значительно снизили административную нагрузку на предпринимателей, которые занимаются внешними перевозками. Мы будем делать все, чтобы бизнес чувствовал себя комфортно в новых условиях.