«Вычеркнуть Россию из мировой истории»: что будет, если США заблокируют выплаты РФ по госдолгу

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Издание Bloomberg сообщило, что власти США планируют полностью заблокировать России возможность проводить выплаты по облигациям после 25 мая. Профессор факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков и политолог Юрий Светов рассказали «Вечерней Москве» о том, что все это значит и к чему может привести.

По мнению Юденкова, действия США приведут к тому, что Россию объявят страной, не выполняющей свои долговые обязательства. Это называется технический дефолт. Однако де-факто это ничего не изменит.

— Штаты, забрав половину наших денежных средств, лишают нас возможности заплатить и объявляют Россию банкротом только на основании своих действий, — заявил Юденков.

Эксперт пояснил, что это то же самое, что украсть у человека деньги и обвинить его в том, что он не может их вернуть. Помимо этого, Юденков назвал схему США беспрецедентной и по-своему «бандитской». Такого, по его словам, еще не было в мировой истории.

— Вот эти 300 миллиардов долларов, которые они просто взяли и арестовали, так сказать, и хотят их потратить на что-то, что им в голову придет, — это как? Право собственности священно, об этом писали все классики буржуазно политические. И вот вам, — заявил профессор.

Россия может совладать с ситуацией, если изыщет нужную валюту, однако Америка может намеренно заблокировать и эти выплаты. Это буквально ситуация, когда человек обвиняет другого в неуплате долга, но отказывается от этого самого долга, подчеркнул эксперт.

Также он назвал действия США стремлением вычеркнуть Россию из мировой истории с помощью подобных финансовых манипуляций.

Политолог Юрий Светов в свою очередь заявил, что попытки вызвать в России технический дефолт возобновили, потому что наложенные санкции не приносят желаемого результата. Тем не менее стоит подумать о том, как себя поведут инвесторы, которые лишатся заработка, и что предпримут страны, которые задумаются о своем будущем в связи с действиями США, отметил эксперт.

— Инвесторы вложили ценные бумаги и ожидают выплаты дивидендов. Они этого лишатся, поэтому вот здесь вопрос: на них тоже будет оказано давление, чтобы они молчали? — подчеркнул Светов.

Французские, американские, японские и другие иностранные компании выходят из России и терпят убытки, отметил политолог. С несколькими миллиардами евро можно расстаться в масштабах крупного бизнеса, но неясно, что будет дальше, дополнил эксперт.

Также он считает, что в последний момент США все-таки пойдут на попятную. Все эти действия — это во многом игра на нервах. Российские специалисты должны отработать все сценарии и возможности действий в сложившихся условиях, заключил Светов.