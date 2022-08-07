Как изменится стоимость продуктов в ближайшее время

Москвичка Таисия Герасимова выбирает мясо в одном из супермаркетов столицы / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

Аналитики предсказывают падение и дальнейшую стабилизацию цен в августе. За последнюю неделю подешевели многие социально значимые продукты. Доктор экономических наук Андрей Марголин рассказал «Вечерке», как изменились цены в столичных магазинах.

Сегодня овощи и фрукты все больше радуют потребителя своей стоимостью. Снижение цен на плодоовощную продукцию за последнюю неделю в среднем составило 3,6 процента. Сильнее всего упал в цене картофель — на 7,5 процента. Свекла подешевела на шесть процентов, бананы — на 4,8 процента, яблоки — на 2,3 процента.

Стоимость огурцов стала ниже на 2,9 процента, белокочанной капусты — на 5,9 процента, моркови — на 3,8 процента, помидоров — на 2,1 процента. По мнению Андрея Марголина, текущее снижение цен продиктовано сезонностью. Многие продукты начинают производить отечественные предприятия и хозяйства.

А вот цены на мясо и птицу возросли на 10–15 процентов. Также немного продолжают дорожать некоторые непродовольственные товары первой необходимости. Спички прибавили в цене на 0,9 процента, мыло туалетное — на 0,4 процента, зубная паста — на 0,3 процента. Зато подгузники стали дешевле на 0,3 процента, стиральные порошки — на 0,2 процента, туалетная бумага — на 0,1 процента.

Цену на хлеб, даже несмотря на инфляционные издержки, продолжают удерживать. По крайней мере, на базовые сорта. Для мукомолов кабмин вводит субсидии на возмещение части затрат на покупку пшеницы. Производители муки смогут компенсировать до половины разницы между текущей ценой на продовольственную пшеницу и ее среднемесячной ценой за аналогичные периоды трех предыдущих лет, скорректированной с учетом инфляции.

— Инфляция после скачка с начала весны стабилизировалась. Индикатором этого является снижение ключевой ставки Банка России, — отмечает Андрей Марголин.

Для снижения цен на сахар заводы смогут получить в следующем году льготные кредиты для закупки сахарной свеклы у производителей. Если цена будет такой же высокой, Минсельхоз готов согласовать отмену пошлины на импорт тростникового сахара. Цены на бензин практически не изменились. Средняя розничная цена бензина в России за полгода выросла всего на 0,39 процента, а дизельного топлива — на 1,71 процента.

— Российская экономика оказалась устойчивой. В самом вначале весны курс рубля очень сильно изменился, а сейчас мы видим, что рубль крепко стоит на ногах. Для российской экономики это «противоинфекционный» фактор, — считает эксперт.