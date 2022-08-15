Эффективная поддержка рынка труда идет во всех отраслях

Евгений Николайчук возводит павильон в Гольяновском парке. Строитель — одна из самых востребованных профессий в Москве / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В августе число безработных, зарегистрированных в столичной службе занятости, составило 32,7 тысячи человек. Какие отрасли выбрать для работы и как Москва поддерживает горожан, оставшихся без привычного места приложения труда, «Вечерней Москве» рассказали эксперты и представители Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

В экономическом блоке столичной мэрии озвучили новые данные: Москва снова лидирует среди крупнейших мегаполисов как город с минимальным уровнем безработицы.

Методики Международной организации труда свидетельствуют: предпосылок для ускоренного роста безработицы в российской столице нет — число безработных, встающих на биржу труда, составляет 0,4 процента.

— Этот уровень соответствует значениям допандемийного, 2019 года, — говорится в исследовании.

Почти все исследованные города мировой «двадцатки» за два года демонстрируют сильное восстановление после пиков безработицы времен пандемии коронавируса. Значительно улучшается ситуация в американском Лос-Анджелесе и Нью-Йорке — снижение почти вдвое с пика пандемии. Из стран G20 наихудшая ситуация в городах Бразилии и Турции, где безработица все еще превышает десять процентов, и Южно-Африканской Республике — порядка 30 процентов.

Среди всех городов мира наибольшее ухудшение по уровню безработицы в Шанхае и Пекине, где безработных стало почти в пять и два раза больше соответственно. Эксперты связывают такую ситуацию с масштабными локдаунами весной текущего года. Китайские мегаполисы стараются активизировать поддержку бизнеса и восстановление собственной экономики.

У Москвы пик безработицы в период пандемии пришелся также на сентябрь 2020 года. Тогда без работы оказалось 3,3 процента зарегистрированных горожан, но из-за мер поддержки город очень быстро восстановился.

— По итогам прошлого года, — отмечается в исследовании Ernst&Young, — Москва заняла лидирующее место среди мегаполисов мира по эффективности экономической политики в период пандемии. В том числе учитывалось влияние мер поддержки, предоставленных предпринимателям и жителям города.

А согласно исследованию НИУ ВШЭ «Крупнейшие мегаполисы: эффективность городской политики в период пандемии коронавируса» Москва заняла второе место среди мировых городов по эффективности мер поддержки в период пандемии коронавируса.

Экономист Виктор Панов объясняет важность фиксации такого параметра, как безработица.

— Зарегистрированная безработица — один из индикаторов состояния экономики, — говорит он. — Если она растет, это свидетельствует, что безработные не могут найти работу сами, например с использованием кадровых порталов, и обращаются за пособием и помощью в поиске работы в службу занятости.

За десятилетие зарегистрированная безработица в России снизилась с 1,3–1,4 процента до 0,9, в Москве уровень безработицы стабильно находится на уровне ниже 0,5–0,4 процента.

— Это свидетельствует о том, что экономика Москвы динамично развивается, — продолжает Виктор Панов. — Так, на российскую столицу в прошлом году пришлись 18,9 процента вложений в основной капитал от основных инвестиций в российскую экономику.

На данный момент, согласно данным Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений, всего в экономику Москвы инвестировано 4,84 триллиона рублей. Это втрое в сопоставимых ценах выше, чем в 2010 году. Международные рейтинги городов неоднократно признавали, что стратегия привлечения инвестиций правительства Москвы — одна из лучших в мире, например, fDi Intelligence, рейтинг «Европейские города будущего».

Еще одна статистика говорит о том, что в российской столице растет cреднегодовая численность занятых — выросла с 6,4 миллиона работников в 2010 году до 8,6 миллиона работников спустя десять лет. Это также свидетельствует, что развитие города происходит гармонично и эффективно используются городские ресурсы, новые предпринимательские и экономические возможности.

В этом году правительством Москвы сформирован план первоочередных мер, включающий более 60 мер поддержки, направленных на развитие предпринимательства, сохранение и создание новых рабочих мест. Общий объем плана поддержки составляет около 80 миллиардов рублей. Так, Москва создала программу поддержки работников, находящихся под риском увольнения, и тех, кто потерял работу. С учетом субсидий из федерального бюджета на ее реализацию выделили 3,36 миллиарда рублей. Около 140 компаний уже создали более 15 тысяч рабочих мест — временных, общественных и постоянных.

Кроме того, для трудоустройства сотрудников, находящихся под риском увольнения, в столице заработал кадровый центр «Моя работа». В нем открыты восемь рекрутинговых центров компаний, в том числе Московского метрополитена и столичного Стройкомплекса.

— В непростых условиях, которые сложились сегодня, важно поддержать строительную отрасль, так как она является драйвером развития всей экономики и дает мощный комплексный эффект для всего хозяйства страны. Правительство России уже приняло ряд беспрецедентных мер поддержки. Так, интенсификация строительной отрасли позволит снизить уровень безработицы. Комплексный подход к развитию стройотрасли в Москве позволил достичь допандемийного уровня безработицы, — говорит заместитель председателя Комитета по экономической политике Госдумы России Артем Кирьянов.

По его словам, поддержка строительной отрасли не только позитивно сказывается на экономике России, но несет и огромное социальное значение.

— Это миллионы рабочих мест в стройке и смежных отраслях, а значит, стабильный заработок, достаток и уверенность в завтрашнем дне, — добавляет Артем Кирьянов.

Создание рабочих мест позволяет нашему мегаполису стабильно развиваться и в дальнейшем. Все это отражается и на наполнении казны, ведь налоги на доход физических лиц и прибыль организаций из года в год являются самыми весомыми в бюджете.

— По всем основным доходным источникам бюджета Москвы по итогам первого полугодия текущего года наблюдается положительная динамика, — отмечает министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова. — В бюджетной системе Москвы сохраняется стабильная ситуация. Высокая доля собственных доходов определяет устойчивость бюджета и позволяет осуществлять ритмичное финансирование всех отраслей городского хозяйства, направлять средства на социальную поддержку жителей города и развитие инфраструктуры.

Платежи по специальным налоговым режимам являются третьим по объему поступлений в бюджет города доходным источником. Это связано с ростом популярности специальных налоговых режимов у жителей города, занимающихся предпринимательской и профессиональной деятельностью, а также с продолжающимся процессом легализации доходов.

По словам Елены Зяббаровой, финансовая стабильность города достигнута благодаря сохранению высокой деловой активности и последовательному развитию экономики Москвы.

Вакансий хватит для всех

Эксперты отмечают: низкий уровень безработицы является результатом эффективной работы городских властей.

Председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева отмечает, что в августе в столичной службе занятости были зарегистрированы 32,7 тысячи человек. При этом уход ряда иностранных компаний не повлек за собой массовой безработицы.

— В Москве базировалось достаточно большое количество иностранных компаний, которые объявили о стремлении ограничить или полностью свернуть свою деятельность в России, — отметила она. — Однако 77,6 процента иностранных компаний не стало закрывать свой бизнес в России. Многие рассматривают различные форматы, которые позволили бы им продолжить деятельность в России за счет ребрендинга, передачи активов российскому менеджменту, смены собственника. Это означает, что рабочие места сохраняются, предприятия продолжат работу, хотя и с некоторыми корректировками параметров деятельности.

Тем же, кто потерял работу, готовы помочь: пройти курсы, получить другую квалификацию, подобрать вакансии.

— В объединенном банке центра занятости Департамента труда и социальной защиты населения на сегодняшний день есть более 330 тысяч вакансий, — привела данные Людмила Гусева. — Это значит, что на каждого зарегистрированного безработного есть свыше десяти вакантных мест. Очевидно, что рынок труда в Москве находится в здоровом состоянии.

При этом больше всего вакансий доступно в оптовой и розничной торговле и в сфере услуг. В свою очередь, первый вице-президент «ОПОРЫ России» Павел Сигал добавил, что на данный момент остаются перспективными высокотехнологичная сфера, IT и образование.

— Если говорить о профессиях, не требующих получения высшего образования, то востребованы сварщики, крановщики, промышленные альпинисты, — подчеркнул он.

Павел Сигал также добавил, что общее соотношение вакансий и соискателей находится в относительном балансе.

При этом число увольнений в России продолжает снижаться. Зато растет спрос на рабочие профессии.

— Также сохраняется высоким спрос на бухгалтеров, курьеров, уборщиков, поваров, — сказал в свою очередь директор Института социально-экономических исследований финуниверситета Алексей Зубец.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений:

— Ситуация на рынке труда Москвы остается стабильной. Безработица второй месяц подряд сохраняется на уровне 0,45 процента. Популярностью на рынке сейчас пользуются специалисты в сфере продаж. За первое полугодие число таких вакансий выросло на 40 процентов к тому же периоду прошлого года. На 25 процентов увеличилось количество предложений от работодателей в производственной сфере, на 21 процент — в спорте и бьюти-индустрии, на 20 процентов — в области искусства и развлечений.Между тем на 70 процентов к январю–июню 2021 года снизился спрос на специалистов в страховании, на 57 и 50 процентов — в автомобильном и банковском бизнесе.

СПРАВКА

Главными собственными доходными источниками бюджета в Москве являются налог на доходы физлиц и налог на прибыль организаций. По итогам первого полугодия 2022 года их совокупная доля в налоговых и неналоговых доходах города составила 76,1 процента. Поступления по НДФЛ в январе–июне 2022 года в бюджет составили 710,8 миллиарда рублей. Платежи по налогу на прибыль организаций за полгода — 612,4 миллиарда рублей.