Таможенное окно: что получит Россия от соглашения о транзитных перевозках с Ираном и Азербайджаном

Маршрут доставки грузов с Дальнего Востока (Китай, Япония, Южная Корея) в Европу по Северному морскому пути (14 000 км) экономически более привлекателен, чем путь через Суэцкий канал (23 000 км) / Фото: pixabay.com

Россия, Иран и Азербайджан в Тегеране объявили о подписании меморандума об упрощении транзитных перевозок. Это позволит улучшить бизнес-отношения между тремя странами и развить логистику до европейского континента. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал политолог, иранист Раджаб Сафаров.

Логистическое и таможенное окно

— Это соглашение очень долгое время готовилось, однако из-за разных причин его подписание откладывали. В первую очередь необходимо было соблюсти все условия законодательств трех стран — России, Ирана и Азербайджана. Это очень важный этап реализации транспортного международного коридора «Север — Юг», поскольку без законодательной базы перемещение товаров и услуг было невозможным. В них кровно заинтересованы Россия, Иран и Азербайджан. Железная дорога, проведенная от территории азербайджанского государства до Ирана, обеспечивает скоростную базу всех сделок, — пояснил он.

При этом эксперт заявил, что страны подобным решением запустили процесс создания общего коридора по доставке различных товаров.

— Фактически три вышеуказанных государства подошли к вопросу создания единого логистического и таможенного окна для бесперебойной и быстрой доставки товаров. Это улучшит логистику между странами. Для простых россиян появится более широкий выбор продукции и товаров. В качестве плюсов отмечу удешевление огромного количества продукции, поскольку Иран — это гигантская страна по обеспечению сельхозпродукции и товаров продовольственного характера, — отметил он.

Кроме того, Сафаров считает, что на российских полках стоит ожидать появления новых товаров из Ирана и Азербайджана. По его словам, такие товары буду стоить дешевле по сравнению с западной продукцией. Также иранист подчеркивает, что данный транспортный коридор позволит развить и отечественные бренды.

— Новые товары также будут поступать в Баку и Тегеран из России. Международный транспортный коридор — это мировая артерия, которая позволяет развивать отношения между странами. Так, в год по этому коридору может направляться 100–200 миллионов тонн разного рода продукции. Благодаря вводу коридора «Север — Юг» на 10–12 процентов уменьшится поток товаров по Суэцкому каналу. В связи с этим для международного бизнеса это направление станет очень интересным. В частности, компании из Китая, Индии, Пакистана и Японии будут заинтересованы в использовании такой возможности, — сказал он.

Миллиарды доходов

В ходе беседы специалист упомянул положительные стороны введения подобной инициативы. В первую очередь эксперт отмечает увеличение доходов.

— Для России это великолепный проект, миллиарды доходов, а также серьезное усиление геополитических позиций РФ, поскольку продукции всех стран будут ориентированы на европейский рынок. Тем самым Европа будет иметь альтернативный способ доставки товаров и продукции от крупнейших производителей мира в лице Китая, Японии, Пакистана, Индии и даже США. Это позволит России быть в серьезном выигрыше. Сегодняшнее соглашение по тарифам и единой законодательной базы — это первый шаг на пути упрощения движения по этому коридору. Фактически это первый этап запуска коридора «Север — Юг», — заявил Сафаров.

В заключение иранист заявил, что подписание такого соглашения является великим достижением для малого и среднего бизнеса России, Ирана и Азербайджана.