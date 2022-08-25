Столичный хлеб— всему голова

БКХ «Коломенский» ведет свою историю с 1956 года, уже 66 лет обеспечивая регион свежей продукцией / Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Произведено в Москве — это уже звучит как знак качества. Во всех точках мегаполиса расположены стратегически важные заводы. О том, как формировался промышленный ландшафт юга столицы, «Вечерней Москве» рассказал Денис Ромодин, москвовед, старший научный сотрудник Музея Москвы.

— Южный административный округ, как и Юго-Восточный и Восточный административные округа, входит в состав одной из крупнейших промышленных осей города, — поясняет Ромодин. — Она была заложена в XIX веке, с развитием промышленных территорий вдоль современных железнодорожных путей Павелецкого направления. К революционному, 1917 году этот район стал промышленной территорией, которая уже вытянулась вдоль Варшавского шоссе к Московской окружной железной дороге (МОЖД) и располагалась в районе Тюфелевой рощи, где возник автозавод.

В советское время мощная промзона была построена между Варшавским шоссе и Курским направлением железной дороги, а также и в Бирюлеве, начиная с 1950-х годов.

Сегодня, напоминает краевед, на юге действуют, например, фабрика «Новая Заря» — старейшее парфюмерное предприятие Москвы наряду со «Свободой», а также Московский монетный двор, Московская печатная фабрика Гознака, технопарк «Мосгормаш», Московский завод автотракторного электрооборудования (МЗАТЭ-2). И, конечно, особого внимания заслуживает булочно-кондитерский холдинг «Коломенский», история которого началась еще в 1956 году. Ныне это одна из крупнейших хлебопекарных компаний России. Общий объем производимой хлебобулочной и кондитерской продукции — более 1000 тонн в сутки. За последние семь лет выручка холдинга увеличилась в десять раз.

— Мы активно развиваемся, и есть потенциал для роста, — отмечает генеральный директор предприятия Дмитрий Козлов. — Так, в мае этого года мы увеличили свои производственные мощности в два раза благодаря покупке компании «Хлебный дом», которая ранее принадлежала финской фирме «Фацер». Таким образом, сегодня холдинг включает восемь производственных площадок в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. У нас более пяти тысяч сотрудников и много задач на будущее.

Одна из площадок холдинга, хлебозавод «Коломенское поле», была построена совсем недавно, в 2020 году. Это современный, высокоэффективный и крупнейший хлебозавод в России и Восточной Европе. Его площадь свыше 40 000 квадратных метров. У предприятия обширная логистика: ежедневно продукция доставляется в более чем 19 000 торговых точек Москвы, Московской области и других регионов России. По оценке специалистов, в среднем каждый день продукцию холдинга покупают 12 миллионов человек.

Компания продолжает наращивать производственные мощности: устанавливаются новые линии, расширяется ассортимент. Помимо хлебобулочных изделий предприятие активно развивает кондитерское направление.

Наряду с легендарным тортом «Шоколадница» и вафлями готовятся к выходу шоколадно-вафельные конфеты и зефир. Уже выпускается сахарное печенье. Также с приобретением бывшей финской компании холдинг вышел в новый для себя сегмент — производство замороженного теста. При этом продолжает соблюдаться главный принцип — потребителей необходимо обеспечить вкусным продуктом с натуральными ингредиентами.