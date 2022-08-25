Заряжаемся энергией и витаминами с Моспромом

Начальник цеха кислородной косметики столичной компании Маргарита Лысенко с фирменной продукцией / Фото: Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Сегодня округа Москвы по количеству промпредприятий превосходят многие города. Лишь на юге столицы свыше 20 знаковых заводов. К примеру, «Парус электро» и Faberlic.

Красота, которая спасает

Российская компания Faberlic была основана в 1997 году и сегодня известна многим, например, своей запатентованной кислородной косметикой (т.е. доставляющей кислород в глубокие слои кожи). Как отмечают в компании, уже на протяжении двадцати лет собственный Центр научных разработок совершенствует формулу кислородного комплекса, чтобы увеличить его эффективность. Помимо фирменных средств по уходу за кожей и волосами, декоративной косметики и парфюмерии, компания также предлагает широкий выбор бытовой химии, одежды, обуви, товаров для дома и многое другое.

В 2003 году бренд вышел на международный рынок, и сейчас представительства открыты по всему миру. А в 2019 году предприятию был присвоен статус промышленного комплекса Москвы.

— Производство — это сердце нашей компании, — подчеркивает PR-директор Faberlic Екатерина Беспятых. — Ведь именно здесь рождается та продукция, которой мы привыкли радовать покупателей и с удовольствием пользуемся сами. Мощный комплекс площадью 35 000 квадратных метров оборудован современными производственными линиями. Товар проходит обязательное тестирование согласно ГОСТу и СанПиН. Не случайно компания внесена в госреестр предприятий — производителей экологически чистой и безопасной продукции.

На фоне изменений логистических цепочек и необходимости искать альтернативные источники сырья — реальность, с которой столкнулись многие российские производители, — столичная компания тем не менее готова обеспечивать рынок широким ассортиментом. Как пояснили на предприятии, производственный процесс адаптируется к новым условиям, выстраиваются новые логистические маршруты, предлагаются интересные решения по компонентам. Одним словом, промкомплекс остается со своими покупателями с уверенностью: любые трудности — это временно, а впереди новые горизонты и инновационная продукция.

Всегда на связи

Жизнь современного мегаполиса завязана на электричестве: транспорт, телекоммуникации, ЖКХ, работа производств. Среди тех, кто обеспечивает столичную инфраструктуру бесперебойным электропитанием и необходимым оборудованием — основанная в 2011 году инжиниринговая компания «Парус электро».

Главное производство предприятия расположено на территории промышленного технопарка в районе станции метро «Царицыно».

— Мы являемся отечественными разработчиками и поставщиками источников бесперебойного питания (ИБП), а также другой преобразовательной техники для нужд столичного хозяйства и заказчиков по всей России, — поясняет генеральный директор предприятия Владимир Хлебников. — Например, ИБП применяются на узлах связи, в информационной инфраструктуре, центрах обработки данных, для промышленного и технологического оборудования, в медицинской диагностической технике. При этом применение в ИБП технологии двойного преобразования полностью исключает все проблемы входной электросети — нарушения электроснабжения, импульсные и прочие помехи.

Что немаловажно в текущей обстановке — использование отечественного оборудования позволяет сократить затраты на эксплуатацию, уменьшить сроки поставки, исключить зависимость от иностранных поставщиков. Например, тот же «Парус электро» берет на себя в том числе пусконаладку и сервисное обслуживание решений для систем электропитания. Новое направление, освоенное компанией в прошлом году, — зарядные станции электромобилей, без которых невозможно массовое применение электротранспорта в городе.

— Сейчас у нас серийно производится полный модельный ряд ЭЗС, в том числе для заряда переменным током дома или на парковках, а также быстрых зарядных станций постоянного тока, позволяющий зарядить батарею за 20– 30 минут, — уточняют на предприятии. — Причем зарядные станции интегрируются в системы умного города и поддерживают управление через мобильное приложение. Поиск оптимальных решений для людей и мегаполиса — наша профессия.

ЦИФРА

20 минут заряжается батарея за счет станций постоянного тока «Парус электро».

СПРАВКА

Около восьми миллионов семей в стране пользуются продукцией московской косметической компании. Предприятие зарегистрировало 34 научных патента, а по масштабу производственных площадей и мощности признано одним из самых крупных косметических предприятий России. Входит в рейтинг «Топ-100 крупнейших парфюмерно-косметических компаний мира».