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Пять интересных фактов о предприятиях Южного округа

Елена Грибкова
Экономика
Пять интересных фактов о предприятиях Южного округа
Фото: Unsplash

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении госнаград и почетных званий работникам московской промышленности. Среди награжденных — разработчики и производители вакцины против коронавируса, представители космической и пищевой отраслей, уточнил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский. Какие еще предприятия работают в городе — в этом выпуске о Моспроме, посвященном Южному округу.

Пять интересных фактов о предприятиях Южного округа

Пять интересных фактов о предприятиях Южного округа История фабрики «Новая заря» началась в 1864 году с выпуска мыла. Кстати, формула легендарных советских духов «Красная Москва», по мнению специалистов, была разработана еще до революции, в 1913 году. Изначально это были духи «Любимый букет императрицы», созданные для жены Николая II.
Пять интересных фактов о предприятиях Южного округа Каждую секунду на заводах ГК «Царицыно» производится 15 сосисок. А всего компания выпускает свыше 150 наименований продукции, в том числе колбасы, сардельки, ветчины, паштеты, копчености и полуфабрикаты. Жителям более 340 городов страны и ближнего зарубежья знаком вкус столичной продукции.
Пять интересных фактов о предприятиях Южного округа Каждые шестые очки в России производятся в столичной компании «Айкрафт». Гордость предприятия — уникальный промышленный робот, который обтачивает пару линз под выбранную оправу всего за 55 секунд!
Пять интересных фактов о предприятиях Южного округа Системы навигации, системы управления кузовной электроникой и двигателем, мультимедиасистемы и другие IT-решения для автомобильной промышленности разрабатывает НПП «ИТЭЛМА», ведущий отечественный поставщик отрасли.
Пять интересных фактов о предприятиях Южного округа В конце XIX — начале XX века текстильная продукция Даниловской мануфактуры славилась по всей стране, а само ткацкое предприятие было одним из самых передовых в отрасли. Уже свыше 80 лет традиции поддерживает и «Монтем»— старейший завод по разработке и выпуску нетканых материалов.

СОБЫТИЯ

Сто лет легенде

До 31 августа жители и гости столицы могут посетить фотовыставку на Рождественском бульваре, посвященную 100-летиюпервого отечественного авиационного конструкторского бюро имени Андрея Туполева. За время существования КБ было создано около 300 моделей и модификаций самолетов, аэросаней, дирижаблей и др., установлено более 300 рекордов на самолетах по дальности, высоте полета и грузоподъемности. Юбилей — праздник всей отрасли, а в Москве трудятся свыше 50 тысяч специалистов в инженерных центрах, научно-исследовательских институтах и ОКБ, чьи разработки используют на заводах по всей стране.

Искусство на заводах

Новое направление просветительского проекта «Открой#Моспром» — «Моспром вдохновляет» собирает аншлаги. В рамках серии бесплатных концертов и спектаклей для горожан на площадках столичных заводов и фабрик уже прошел вечер классической музыки (собрал около двух с половиной тысяч гостей), а также театральные постановки с участием известных деятелей культуры: «Игроки» по пьесе Николая Гоголя и «Двое на качелях» по пьесе Уильяма Гибсона.

Экспресс-тест

Резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва», столичная компания «Имбиан лаб» разработала инновационные высокочувствительные тестсистемы, которые за срок от 15 до 40 минут позволяют выявить вирус оспы обезьян и антитела к нему. Продукция готова к проведению клинических испытаний и дальнейшей регистрации. Как отметил глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, развитие фармотрасли, создание новейших препаратов, тестов, а также оборудования для лечения и диагностики различных болезней — один из приоритетов городской промышленной политики.

Легпром растет

В первом полугодии столичные производители одежды увеличили выпуск продукции в 2,6 раза по сравнению с аналогичнымпериодом-2021. Всего в городе 211 предприятий легпрома, включая 13 крупных фабрик, таких как одно из старейших швейных производств страны «Большевичка», производитель нетканых материалов «Нетканика» или компания по выпуску школьной формы и детской одежды «Старт». Направлять дополнительные средства на развитие бизнеса предприятиям позволяют более 20 мер поддержки, в том числе налоговые льготы.

Трехмерная печать

Специалисты инженерного центра ГК «Лазеры и аппаратура» запустили в производство новую модификацию аддитивного оборудования для промышленной 3D-печати с системой машинного зрения собственной разработки. Всего в столице более 50 центров, компаний и образовательных учреждений развивают перспективную сферу.

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