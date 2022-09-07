До зимы рукой подать: переход на хворост в качестве топлива для Европы может стать реальным

/ Фото: Nord-stream2.com

Руководители Европейского союза готовятся на днях установить предельную цену на российский газ, выше которой платить они не будут.

Очередное сокращение прокачки газа по «Северному потоку», которое было связано с ремонтом оборудования, заставляет Европу нервничать. Цены на российский газ взлетели уже в несколько раз, и, несмотря на браваду лидеров Германии и Великобритании, которые утверждают, что такое положение дел им ни по чем, положение с газом в Европе ухудшается. Жители европейских стран уже начали выходить на митинги против антироссийских санкций — счета за электроэнергию растут как на дрожжах.

— Обратите внимание, уже никто не вспоминает проблемы оплаты. В самом начале газового кризиса, связанного с началом спецоперации на Украине, главной темой для Европы было нежелание платить за газ в рублях на условиях, предложенных «Газпромом». Притом что некоторые страны пошли на уступки, — рассказал независимый аналитик Кирилл Раминов. — А сегодня эта проблема вообще уже никого не волнует. Неважно, чем платить, если в перспективе денег просто не будет.

По словам эксперта, сейчас на цену газа влияет абсолютно все, и трудно делать какие-то долгосрочные прогнозы.

— Администрация Байдена должна подготовиться к осенним выборам в палату представителей. На фоне растущего недовольства американцев политикой президента могут быть уступки, чтобы подморозить украинский конфликт. Влияет на цены и ситуация на фронте. Чем успешнее Россия будет вести боевые действия, тем более выгодные условия она для себя создаст. Но могут быть разные неожиданности, способные оказать влияние на ситуацию, которая меняется каждый день, — объяснил Раминов.

На фоне растущих цен лидеры европейских стран заявляют, что хранилища голубого топлива заполнены до такой степени, что можно не опасаться замерзнуть зимой. В топливе нуждается не только население, но и европейская промышленность, а тут не все так радужно — по всей еврозоне закрываются заводы. Из тупика, куда сам себя загнал ЕС, выхода пока не видно.