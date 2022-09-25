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Эфиопия займет место Бразилии: как изменятся цены на кофе в России

Рената Лебедева

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Эксклюзивы ВМ
Экономика
Эфиопия займет место Бразилии: как изменятся цены на кофе в России
Фото: Pixabay.com

19 сентября президент Национального совета по кофе Сайлас Бразилейро привел данные, согласно которым запасы кофейных зерен в Бразилии приблизились к рекордно низкому уровню за последние 20 лет из–за сильной засухи. «Вечерняя Москва» узнала, как это скажется на ценах и какие еще страны поставляют кофе в Россию.

Неурожай в одной из крупнейших стран — поставщиков кофейных зерен сильно настораживает любителей этого напитка. В Европе цены на кофе уже выросли на 20 процентов. Эксперты прогнозируют, что к марту запасы в Бразилии опустошатся до семи миллионов мешков (при нормальном уровне до 9–12 миллионов), что приведет к еще большей наценке в размере 30–40 процентов от текущей цены.

— России это не грозит — мы закупаем кофе в других странах, на Бразилию приходится только четверть поставок. Однако на фоне кризиса и они могут повысить свои цены, так как на мировом рынке будет наблюдаться дефицит кофейных зерен, — пояснил экономист Юрий Ганьшев.

Сейчас в РФ заключено большое количество долгосрочных контрактов с Вьетнамом, Индонезией, Эквадором. Однако Ганьшев уверен: если до конца года цены в стране будут держаться, то в начале следующего поползут вверх — на 10–20 процентов.

— Так, банка растворимого кофе (250 г) обойдется покупателям приблизительно в 350 рублей, стаканчик эспрессо 0,3 — 150 рублей. В этом случае будет выгоднее покупать кофе в мешках, потому что его цена всегда на пару процентов дешевле, чем цена упаковки с небольшими порциями, — пояснил эксперт.

Возможно, Эфиопия сейчас займет место Бразилии и будет поставлять кофе всему миру. Пока что страна находится на четвертом месте в рейтинге государств — поставщиков кофе. Эксперты отмечают, что, хоть Эфиопия и не может похвастаться разнообразием сортов, улучшить ситуацию на мировом рынке ей вполне по силам.

— Разговоры об увеличении поставок в Российскую Федерацию уже ведутся, страна готова заместить ушедшие бренды. Но объемы растворимого кофе пока на очень среднем уровне, — разъяснил Ганьшев.

Многие эксперты утверждают, что в Африке или в Индии можно закупать абсолютно такие же зерна, как в Бразилии. Вопрос в том, что логистика была не налажена и бренды не были выведены. Однако если туда вольют большие деньги, большой спрос, то поставки наладятся. Рынок поменяется и пересмотрит систему логистики.

СПРАВКА

По словам аналитика Наталии Гандольфи, потребление зерен кофе в этом сезоне увеличилось на 1,5 процента. Специалист отметила, что спрос будет превышать предложение, как и в 2021 году.

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