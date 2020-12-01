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В Москве начались соревнования молодых профессионалов
Финальный этап чемпионата «Молодые профессионалы» в МГТУ им. Н. Э. Баумана./ Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В Москве начались соревнования молодых профессионалов

Динара Кафискина

Образование

Во вторник, 1 декабря, в Москве состоялось открытие финала IV Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». Продлится он до 7 декабря.

В первенстве по профессиональному мастерству примут участие более 500 студентов высших учебных заведений из 39 регионов России, а также иностранные конкурсанты, представляющие вузы Австрии, Бразилии, Гонконга, Казахстана, Китая, Малайзии, Мексики, Эстонии и других стран. Они будут соревноваться в 63 компетенциях.

— В чемпионате в этом году участвуют более 70 высших учебных заведений, из них 14 — московские. Для наших студентов возможность проявить себя в соревнованиях — классная мотивация для того, чтобы оттачивать навыки, — рассказала главный эксперт по компетенции «Технологии физического развития» Екатерина Черкесова. — В связи с пандемией соревнования пройдут в дистанционно-очном формате. Конкурсанты будут выполнять задания на площадках своих вузов под наблюдением веб-камер.

Оценку проводят эксперты из разных регионов, а также из центров управления соревнованиями. В Москве эти центры расположились на площадках Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» и Московского политехнического университета. Туда будут направляться результаты выполненных работ, если их невозможно оценить дистанционно. Экспертное сообщество представят более 220 человек.

Финалу межвузовского чемпионата предшествовали соревнования внутри университетов. В них приняли участие около трех тысяч студентов из разных регионов России.

Например, в Московском государственном техническом университете имени Н. Э. Баумана студенты 4-го курса — участники чемпионата по компетенции «Технологии композитов» Федор Иващенко и Константин Новиков — разработали проект переднего колеса спортивного велосипеда. Сначала ребята оформили конструкторскую документацию и описали технологический процесс изготовления изделия, потом вырезали из МДФ форму будущего продукта. Затем взяли ткань из углеродных волокон и уложили ее так, чтобы она полностью повторяла форму будущего изделия, залили смолу, которая заполнила пустоты между нитями. Смола затвердела, получилось композиционное изделие.

— На реализацию проекта дается три дня. На первом этапе мы уже изготовили оснастку, по которой выкладываем непосредственно изделие. Ранее мы уже продемонстрировали свою работу с фрезерным станком, — рассказал Федор Иващенко. — У нас есть 3D-модель, которую мы хотим воплотить в жизнь.

Как рассказал сертифицированный эксперт-педагог Анастасий Кудрявцев, на первом этапе ребята уже получили вполне работоспособное изделие. На следующем они механически его обработают, отшлифуют, обрежут ненужное, соберут и отдадут на испытание.

Победители чемпионата «Молодые профессионалы» будут награждены медалями и грамотами.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Екатерина Лошкарева, заместитель генерального директора по исследованиям, разработкам и развитию образовательных организаций союза !Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия)»:

— За годы проведения через наши соревнования прошли тысячи участников. Для вузов, конечно, важно, сколько медалей получат их ученики и по каким компетенциям. Ведь среди учебных заведений есть негласное соревнование.

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