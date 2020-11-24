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Сегодня Сербия, а завтра Москва: как идет модернизация заводов
Оператор технологических установок Дмитрий Сухов и ведущий специалист отдела капитального строительства Артур Сидоров на комбинированной установке переработки нефти «Евро+» / Фото: Стоян Васев

Сегодня Сербия, а завтра Москва: как идет модернизация заводов

Никита Миронов  

Экология

Российские нефтяники внедряют в Европе передовые технологии. Лучшие международные стандарты приняты и для модернизации российских нефтеперерабатывающих заводов. Президент Сербии Александр Вучич и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков запустили работу комплекса «Глубокая переработка» на нефтеперерабатывающем заводе в сербском городе Панчево.

— Это большой день для Сербии и наших отношений с Россией, подтверждение совместной эффективной работы. Сегодня мы получили один из самых современных НПЗ в регионе, — отметил Александр Вучич.

Новый комплекс позволит предприятию увеличить выпуск автомобильного топлива. Глубина переработки нефти на НПЗ в Панчево возрастет практически до 100 процентов. Столь высокий показатель соответствует уровню лучших мировых НПЗ и значительно превосходит средние показатели глубины переработки европейских нефтеперерабатывающих заводов.

«Газпром нефть» активно модернизирует и свои российские НПЗ. Так, на Московском нефтеперерабатывающем заводе с 2011 года внедряют самые современные природоохранные технологии: воздействие предприятия на окружающую среду снизилось на 75 процентов. В ближайшие годы на предприятии также планируется запустить комплекс «Глубокая переработка», который приведет к усовершенствованию продуктовой линейки.

— Компания «Газпром нефть» ведет одновременно модернизацию своих нефтеперерабатывающих мощностей ив России, и за рубежом. И, что называется, эта работа ведется параллельно, — рассказал Александр Дюков. — Совсем недавно, летом этого года, была введена в эксплуатацию новая комплексная установка «Евро+» на Московском нефтеперерабатывающем заводе.

Команду на старт комплекса «Евро+» тогда по телемосту дал президент России Владимир Путин. Этот новейший комплекс заменяет сразу пять старых технологических установок. Ввод объекта в эксплуатацию позволил еще больше улучшить общие экологические показатели производственной площадки, а также увеличить выход светлых нефтепродуктов качества «Евро-5». Кроме того, проект позволит повысить энергоэффективность комплекса, а также увеличить период его промежуточного обслуживания с двух до четырех лет. Это обеспечивает дополнительную надежность рынка в поставках топлива.

Важно и то, что высокотехнологичный комплекс «Евро+» позволяет на 40 процентов увеличить объем производства дизельного топлива, в том числе зимних сортов. А работает комплекс на природном газе — это самое экологически чистое топливо. Таким образом, у Московского нефтеперерабатывающего завода есть все шансы стать одним из самых лучших нефтеперерабатывающих заводов в Европе.

Что интересно, с введением компактной «Евро+» число рабочих мест на Московском НПЗ не сократилось. Больше того: на заводе выросло число специалистов высокой квалификации. Дело в том, что для работы на новой установке сотрудники сначала набирались по конкурсу, а потом еще и проходили длительное обучение. В том числе — в Российском государственном университете нефти и газа имени И. М. Губкина и в учебном центре МНПЗ, на компьютерных тренажерах, которые в цифровом виде полностью моделируют работу комплекса.

— Это и опытные работники нашего предприятия, которые хотят своего дальнейшего развития, и специалисты из других городов, и выпускники вузов, которые успешно завершили свое обучение. Критерии отбора были четкие и ясные: наличие профильного образования, хороший балл по успеваемости, если мы говорим о вчерашних студентах, — рассказал заместитель генерального директора по персоналу Московского НПЗ Денис Зыков. Результат, как мы видим, налицо — «Евро+» успешно работает.—

Бизнес становится более экологически ответственным, модернизируя собственные производственные процессы и стараясь предлагать потребителю и высокотехнологичный, и экологически безопасный продукт. Тема экологической устойчивости развивается уже не только экологическими организациями, но и усилиями компаний — ведущих игроков в своей отрасли, — заявил глава столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Роман Пукалов директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль»:

— Современные технологии переработки нефти позволяют сделать производство экологически чистым. Как практически без выбросов, так и без сбросов в водоемы. Проблему сбросов Московский НПЗ уже решил. Очистные сооружения «Биосфера» — это что-то фантастическое и не имеющее аналогов в России. Технология обратного осмоса и применение активированного угля позволяют делать сбросы предприятия чище речной воды, куда они поступают. К тому же самих сбросов стало в четыре раза меньше. Если модернизация предприятия продолжится, то о сколь-нибудь значимом воздействии капотненской промзоны на окружающую среду можно вообще забыть. У предприятия есть потенциал для дальнейшего развития, а значит, есть и надежда стать самым чистым в Европе.

Экологиядобыча нефтинефтеперерабатывающие заводы
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