Кукольный театр научит ребят придумывать и создавать новые миры

Участницы детской студии при театре Образцова Анастасия Комовская, Дарья Дмитриева и Мария Гусева (слева направо) на открытии фестиваля / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

21 ноября в Государственном академическом центральном театре кукол им. С. В. Образцова открылся фестиваль любительских детских театров «Образ». Свои постановки показали участники из Нижнего Тагила, Томска, Воронежа, Архангельска и других городов России. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ.

Как только на сцену вышел ведущий, заслуженный артист России Александр Олешко, зал, где было очень много юных театралов, разразился бурными аплодисментами, ведь детской аудитории он хорошо знаком по своим ролям в театре, кино и озвучке мульт фильмов.

— Мы открываем фестиваль спектаклем «День рождения дерева», поставленным по рассказам Ксении Драгунской. Куклы и декорации к спектаклю дети делали самостоятельно, а мы лишь помогали им реализовать их идеи, — рассказала руководитель детской студии при Театре им. Образцова Ольга Лиштванова.

Фестиваль продлится неделю. За это время юные участники познакомятся с технологиями создания марионеток, теневых, планшетных и тростевых кукол, сходят на экскурсию в музей, где им расскажут про традицию кукольного театра, и поделятся друг с другом своим творчеством, показав спектакли.

— Нам хочется, чтобы в России было как можно больше тех людей, кто придумывает новые миры и оживляет неживое, — сказал художественный руководитель Театра им. Образцова Борис Константинов. — Главным критерием отбора участников для меня стало их серьезное отношение к искусству театра и осмысленный подход к этому виду творчества.

Кстати, в Москве завершился еще один фестиваль кукольных спектаклей «Рыжий театр». Свои постановки представили коллективы из Донецка, Белгорода, Орла, Владимира и Дагестана.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Булукова, директор кукольного театра им. Сергея Образцова:

— Ценность нашего фестиваля в том, что любительские театры становятся участниками профессионального пространства. Не имеет значения, станут ли участники в будущем актерами или режиссерами.

Театр раскрывает творческое начало личности, а это важно для развития человека в любой профессии. Наш слоган сейчас — «Вообрази свое будущее», потому что главная детская способность — мечтать и смело строить планы на дальнейшую жизнь.