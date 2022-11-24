Актер Дмитрий Красилов: Любовь можно встретить в магазине

Дмитрий Красилов уже давно хочет выйти за рамки своего народного образа веселого Пухляша / Фото: Personastars

Второй сезон авантюрного комедийного сериала «Секреты семейной жизни» вышел в онлайн-кинотеатре KION. Актер Дмитрий Красилов, известный зрителям по образу Пухляша из музыкальных клипов, исполнил в нем роль «плохого блогера» Толика.

— Дмитрий, чем вам запомнились съемки в этом проекте?

— Я никогда не думал, что есть настолько неадекватные люди, как мой персонаж! Играть эту роль было сложно, но, с другой стороны, очень интересно. Мы шутили и прикалывались со всей съемочной группой. В общем, есть что вспомнить! Для меня эти съемки были достаточно экстремальными. А почему? Посмотрите — и вы сами все поймете.

— Вы говорили, что вас должен бы заметить режиссер Квентин Тарантино. «Секреты семейной жизни» по жанру близки его фильмам — это черная комедия. Как думаете, такая роль в портфолио увеличит шансы?

— Наш сериал получился не хуже фильмов Тарантино! И не хуже классного первого сезона. Я старался, чтобы второй сезон даже смог поднять планочку еще выше. Поэтому уверен, что такая работа не только украсит портфолио, но и сможет сломать некоторую стереотипность моего образа.

— Да, вы говорили, что хотели бы выйти из образа доброго и веселого Пухляша из клипа Little Big. Получилось?

— Я всегда, наверное, об этом говорил, говорю и буду говорить (смеется). Здесь мне предложили роль на сопротивление. Но не в том плане, чтобы поменять амплуа, а чтобы вытащить из себя всю гниль и мерзость. Насколько у меня это получилось, думаю, лучше спросить у режиссера.

Дмитрий Красилов с мамой / Фото: Из личного архива Дмитрия Красилова

— Как вы относитесь к блогерам и публичным людям, которые на все готовы ради подписчиков? Что, по-вашему, допустимо, а что — за гранью добра и зла?

— Блогеров я обожаю! Чем больше с ними знакомлюсь, тем больше погружаюсь в эту сферу. Хоть меня и так все считают блогером, но это не так. Это занятие — серьезный труд. Знаете, я считаю, что каждый человек может делать все, что ему захочется. Хочешь кулинарный блог вести — пожалуйста! Хочешь разыгрывать людей — дерзай! Хоть любовью занимайтесь на камеру — это ваш выбор. На любой продукт найдутся свои зрители. Но для меня главное — не переходить общечеловеческие нормы. Прикол приколом, но то, что делает мой персонаж по сюжету — на мой взгляд, аморальщина чистой воды. В жизни бы себе такого не позволил. Но спасибо сериалу «Секреты семейной жизни» за этот интересный опыт!

— Главные герои решили разнообразить свою семейную жизнь, став преступниками. А в чем, по-вашему, секрет прочных отношений?

— Для меня секрет прост (сказал человек, у которого не так много было отношений): главное — слушать и слышать друг друга.

— В мае вы говорили, что ваше сердце свободно. И еще, что для вас не важна внешность девушки, ее популярность. Есть черты характера, которые вас привлекают?

— Да, я до сих пор свободен. Так что, девчонки, налетайте! А красота и популярность — это черты, которые сегодня есть, а завтра — нет. Главное, чтобы человек был интересным и притягивал к себе. А там уже будь что будет. Но моя мама ждет внуков!

— Могли бы вы пойти на телепроект, где люди ищут любовь? Или не верите, что ее можно обрести под камерами?

— Любовь можно встретить где угодно — хоть в магазине у прилавка, хоть в лифте. Это дело такое: никто не знает, где и когда «екнет». Но, если честно, я не верю во все эти телепроекты. Мне кажется, что туда люди приходят за хайпом. Быстрый способ стать популярным — оказаться в телике. Поэтому, на мой взгляд, любители участвовать в шоу про любовь просто гонятся за славой. А в этом деле все средства хороши!

Участник шоу «Танцы» на ТНТ / Фото: канал ТНТ

— Вы — ведущий шоу о путешествиях. И, судя по всему, это не только весело, но и испытания случаются. Вот на Кольском полуострове, где вы тоже снимали, водятся медведи. Есть у вас свой рецепт, как действовать при встрече с ними?

— Насчет Кольского полуострова не знаю, но в Петропавловске-Камчатском мы с командой наблюдали их: и по одному, и маму с детенышами — по-разному. Думаю, тут есть два варианта. Либо просто не попадаться медведю на глаза и не гулять там, где гуляют они, либо всегда носить с собой баночку меда — чтобы, если что вдруг, кинуть ею в него, а потом бежать! Специально по таким местам, куда он не сможет пролезть. И пока мишка, как в старом добром мультике про Винни Пуха, будет ждать, когда похудеет, мы быстро-быстро убежим, уедем и даже улетим!

— Что вы для себя поняли, поколесив как следует по России?

— Я и раньше догадывался, что наша страна необъятна, богата удивительными ландшафтами, флорой и фауной — я уж не говорю про народы. Но сейчас я в этом уверен! Отсняв два сезона тревел-шоу «Приехали!» для Муз-ТВ, я убедился, что тут такая красота, которой даже любители заграничного отдыха не видели. Могу дать всем совет. Стоит просто сесть с друзьями и поиграть в города. А потом купить билеты в том направлении, которое победит. И я уверен, что вы не разочаруетесь! Я не разочаровался.

— Вы играли в КВН. Сейчас на ТВ много разных комедийных программ. Не кажется, что местами юмор довольно плоский?

— За юмор говорить не буду. Кого-то смешат шутки ниже плинтуса, а кто-то любит высокоинтеллектуальный юмор. Я недавно понял, что у нас игрового и развлекательного контента поубавилось. Хочется поиграть в какие-то игры, побегать в мешках на скорость, пособирать головоломки. А если посмотреть, таких проектов у нас не так много. Куда все делись? Давайте играть! Все мы — в душе дети!

Участник игры Форт Боярд 2021 / Фото: канал СТС

ДОСЬЕ

Дмитрий Красилов родился 22 июня 1994 года в городе Заринске. С детства выступал в эстрадном танцевальном ансамбле. Окончил Алтайский государственный институт культуры. Стал популярным после участия в телешоу «Танцы» и съемок в клипе на песню Uno группы Little Big. Снимается в кино и сериалах («Вторжение»,«Ивановы-Ивановы» и др.).

Сюжет

В центре сюжета сериала «Секреты семейной жизни» — история молодой пары, которая переживает кризис в отношениях. Полина (Алена Михайлова) и Никита (Петр Скворцов) в новом сезоне продолжают совершать преступления, став жертвами шантажа со стороны следователя Романа (Федор Лавров).

Коротко о главном

— Дмитрий, что еще хорошего происходит в вашей творческой жизни?

— Сейчас живу в бешеном ритме, почти без выходных. Но это заряжает еще больше! Когда любишь свою работу, то и выходные не нужны. Есть несколько проектов, о них не могу пока говорить. Есть полный метр, который мы отсняли в Осетии летом. Просто невероятная красота в кадре! Есть новое шоу на Первом канале — «Фантастика», где я в составе жюри. Его, по-моему, должен посмотреть каждый. Там такая картинка, что челюсть отпадет!

— Как любите проводить свободное время?

— Люблю активный отдых. Если предложат на выбор: поспать или пойти на концерт — выберу второе! Лучший отдых — смена обстановки. Обожаю с друзьями погулять, повеселиться, выплеснуть эмоции.

— Видите ли себя в серьезной, драматической роли? Условно — Гамлета? Или отойти от образа Пухляша хотите не так далеко?

— Я всегда готов на авантюры и смены образов. Недавно отращивал волосы для одной роли, теперь побрился налысо для другой. Наверное, понимаю, к чему вы клоните. Хотите спросить, готов ли я похудеть для роли? Честно, я думал над этим. И я очень сильно люблю себя и не люблю насиловать свой организм. Но ради действительно классного проекта — почему нет! Я целеустремленный.

— А как относитесь к откровенным сценам в кино? Согласились бы?

— Не вижу в этом ничего такого. Красиво снятые обнаженные тела актеров и актрис иногда запоминаются больше, чем сам фильм. Главное — все правильно снять и смонтировать. Конечно, если это все просто вывалить на зрителя, он будет отплевываться долго. А если грамотно и красиво подать — другое дело. Что касается меня, то не знаю, не думал об этом. Пока таких предложений не было.

— В шоу-бизнесе есть диктат внешности. Гармонично себя ощущаете в этой индустрии? Не смешит погоня других за идеалом?

— У каждого свои стандарты, идеалы и желания. Мне все равно, кто как выглядит. Я никому не навязываю свое мнение: не говорю, что кто-то должен похудеть, увеличить губы. Это делают наши диванные критики — им-то точно известно, кому и как надо жить! Давно не обращаю внимания. Считаю, если тебе комфортно — так и живи, а нет — пойди и реши проблему.