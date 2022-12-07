Актриса Екатерина Рокотова: Надоело играть хороших девочек

Екатерина Рокотова считает, что артисты должны нести ответственность за свои поступки / Фото: Анна Касьянова / Вечерняя Москва

Премьера спектакля «Погружение» состоялась в открытом театральном пространстве Арт-платформа. Проект реализован c использованием гранта Российского фонда культуры. Главную роль в нем исполнила актриса Екатерина Рокотова.

— Екатерина, в спектакле отражены такие проблемы современного общества, как желание соответствовать чужим ожиданиям, жажда популярности, «культура отмены». Вы сталкивались с этими явлениями на личном опыте?

— Я думаю, что публичный человек должен нести ответственность за свою позицию и поступки, так как он оказывает влияние на мнение широкой аудитории. Но, к сожалению, есть и спекуляции на этот счет, когда медийный человек становится заложником обстоятельств и людей. Есть много примеров, когда человека «поднимают на вилы» и разрушают ему жизнь, не разобравшись в ситуации. И если раньше о чем-то знали только по округе, то сейчас за считаные секунды информация разлетается по всему миру. Интернет делает свое дело.

— В детстве вы сами мечтали стать популярной? Считаете ли известность мерилом успеха в актерской карьере?

— Она может быть таким мерилом, но насколько успех сделает тебя счастливой? Я в детстве не мечтала о популярности — застенчивый ребенок. Мне было сложно побороть страх публичных выступлений. Сейчас все в прошлом, и я вспоминаю это время с улыбкой и благодарностью. Недавно на гастролях в родном Саратове я попала на первую театральную сцену в жизни. В 14 лет выходила на эту площадку как участница конкурса красоты, и тогда даже в мыслях не было, что стану актрисой! Тот опыт стал для меня провальным. Но спустя годы я была счастлива снова выйти на эту сцену абсолютно в другом качестве и сыграть перед своими земляками спектакль.

— В «Погружении» ваша героиня Ольга переживает крушение отношений с мужчиной. В чем ее главная проблема?

— Она зависима от своих страхов, при этом ее душа и разум хотят разного, и ей приходится идти на компромисс. В этом я отличаюсь от своей героини: я с трудом заставляю себя заниматься тем, что мне не нравится. Отношение к людям или к ситуации у меня буквально на лице написано. Я не просчитываю все на несколько шагов вперед. Выбираю жить сердцем. И если я про себя это уже знаю, то героиня только знакомится с собой.

— У вас не произошла переоценка ценностей в работе над спектаклем?

— Нет, скорее наоборот: укоренилось отношение к моим личным базовым ценностям. Злость, обиды и страхи несут в жизнь разрушения. И внешние, и внутренние. Мы получаем то, что транслируем в этот мир. Поэтому нужно оставаться на светлой стороне, несмотря ни на что.

Екатерина Рокотова, Глеб Бочков / Фото: Арт-платформа, спектакль «Погружение»

— В одном из интервью вы говорили, что роль мечты пока не сыграли. Кого вы мечтаете сыграть?

— Хочу чаще играть характерных героинь. «Хороших девочек» в моей актерской копилке предостаточно. Я никогда не боюсь быть в кадре смешной, глупой, некрасивой. А еще, оправдывать отрицательных героинь для себя и для зрителя — очень увлекательно. Такие роли интереснее, объемнее, ярче. Не люблю пресных, исключительно положительных персонажей — они для меня слишком приторные. В жизни так не бывает.

— Работа в кино связана с огромными ожиданиями. Однажды вас загримировали, но в кадр в историческом фильме вы так и не вошли. В театре по-другому?

— Абсолютно! Если в начале пьесы на стене висит ружье, то (к концу пьесы) оно должно выстрелить. Если артист «заявлен» в спектакле, единственная уважительная причина, по которой он не выйдет, — его отсутствие в этом мире. У меня был момент, когда почувствовала себя очень плохо, а зрители уже сидели в зале. Приехала скорая, мне сделали укол, и я вышла на подмостки. Все сцены — трюковые и танцевальные, а я не могла ориентироваться в пространстве. Были и премьеры, на которых играла с температурой, но, как мы шутим с коллегами, это лучшие спектакли. Ты работаешь точно по задаче, не думаешь о том, как ты выглядишь, и пытаешься донести суть.

— Вы получаете большее удовольствие от работы на сцене или на съемочной площадке?

— Мне нравится сочетать, как сейчас. Я снимаюсь в кино, а в театре играю по приглашению и не состою в труппе. Несколько лет я служила в московском Театре Луны. Играла в спектакле режиссера Дарьи Поповой «Королева». Сейчас работаю в спектаклях режиссера Дмитрия Бикбаева: спектакль «На стриме» на сцене МХАТа имени Горького, в иммерсивной постановке «Андерсен навсегда» в концертном зале «Зарядье». И вот в этом году еще одна премьера — «Погружение».

— После Щукинского училища вы учились в школах киноактеров в США. Почему вы сделали именно такой выбор?

— Актер должен развиваться всегда. После того как я получила классическое образование, захотела познакомиться и с другими техниками: Кристин Чаббак, Ли Страсберга, Сэнфорда Майзнера. Все они строятся на системе Станиславского, но каждый из педагогов дорабатывает ее по-своему. Это не заменит базового образования, но даст возможность «прокачать» свою психику, узнать что-то новое.

Сюжет

В центре сюжета спектакля «Погружение» — история любви мужчины и женщины. Увлекшись собственными интересами, они абсолютно забывают друг о друге. Только потеряв все, они понимают, что общественное признание не способно сделать человека счастливым.

ДОСЬЕ

Екатерина Рокотова родилась 29 августа 1988 года в Саратове. В детстве занималась хореографией и легкой атлетикой. Окончила Театральный институт имени Бориса Щукина. Дебютировала в 2011 году в молодежном ситкоме «Универ». Сыграла заметные роли в сериалах «Мата Хари», «Менталист», в фильмах «Проводник» и «Последняя статья журналиста».

Коротко о главном

— В актерскую профессию вы пришли не сразу, хотели стать журналистом. Почему передумали?

—После школы я пошла учиться на пиарщика и готовилась к поступлению на журфак МГУ. Мой учитель по технике речи предложила попробовать поступить на актерский факультет. Увидела во мне потенциал. Чем дольше я думала, тем сильнее хотела этого сама. Помню, как дрожали коленки на вступительных. Переживала, но вида не показывала. И все получилось!

— Ваша семья сначала не одобрила ваше решение быть актрисой. Как достигли взаимопонимания?

— Было сложно, когда я только поступила в театральный, а семья не принимала мой выбор. У моих близких технические профессии, дедушка — ученый. Я сама иногда чувствовала, что меня занесло не в ту степь, хотела бросить институт. Очень благодарна педагогам, событиям, случайностям, что все сложилось именно так. Не была бы я так счастлива, если б стала инженером. Я плохо считаю, цифры вылетают из головы. Могу не в тот день приехать в аэропорт, опоздать. В семье сейчас, конечно, все иначе. Папа приходит ко мне на премьеры, бабушка — мой любимый кинокритик. Семья — самые преданные зрители, хотя и критикуют.

— У вас есть неженские увлечения: кикбоксинг, стрельба. Но на экране вы кажетесь хрупкой и мягкой. Ваш характер более мужской?

Мои родители мечтали о мальчике — наверное, поэтому так вышло. Я долго не могла принять свою женственность. Мои экранные героини и моя фактура отличаются от меня настоящей. В жизни я совсем не «блондинка»! Дружу с мужчинами, и характер у меня совсем не женский.

Екатерина Рокотова / Фото: Анна Касьянова / Вечерняя Москва

— Вы любите путешествия: встречали Новый год на Камчатке, посетили много стран. Что цените в поездках?

— В прошлом году я повезла друзей в Мурманск, где на улице –28. С каким укором первое время ребята на меня смотрели! Зато мы видели северное сияние, и поездка получилась сказочной. Надеюсь, повезет и в этом году. Самое ценное в путешествиях — впечатление, а не люксовый сервис. При этом я легко решаюсь поехать куда-то одна. Знаю, что скучать точно не придется.

— А страсть к самообразованию у вас осталось?

— Да. Совсем недавно я ходила на курсы телеведущих. Сейчас хочу также изучать немецкий язык. Было время, когда я брала уроки игры на фортепиано, но, признаюсь, в этом деле не очень преуспела. Самое дорогое, что у нас есть, — это время. Я не трачу его на то, что у меня не получается или мало интересует.