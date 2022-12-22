Спектакль раскрывает зрителям секреты создания постановки

Сцена из спектакля «Багровый остров». Актер Александр Дмитриев (на переднем плане слева) в роли драматурга Дымогацкого, который согласился сыграть одного из персонажей пьесы. На сцене с ним актриса Ирина Царенко в роли Лидии Ивановны (в центре). Также в эпизоде играет актер Александр Матросов в роли Геннадия Панфиловича (справа) / Фото: Геворг Арутюнян / Вечерняя Москвы

На сцене Театра имени Пушкина играют «Багровый остров» Михаила Булгакова в постановке Федора Левина и Евгения Писарева. Эта пьеса вернулась в театр спустя почти 94 года.

Закрытый показ «Багрового острова» впервые прошел 11 декабря 1928 года. Тогда пьесу, которую Булгаков написал специально для Камерного театра (так раньше назывался Театр имени Пушкина), играть разрешили. Спустя полгода, летом, спектакль сняли со сцены. Теперь Театр Пушкина вернул пьесу в репертуар.

Зрителям, которые решат полюбоваться «Багровым островом», стоит настраиваться на «булгаковщину» — сумбур и тонкие смыслы, вплетенные в кружева буффонады.

Сюжет строится вокруг нового театрального представления, судьба которого зависит от вердикта цензора Саввы Лукича (Сергей Ланбамин). Вот только молодой драматург Василий Дымогацкий (Александр Дмитриев) чуть задержал сдачу материала. Цензор собирается в отпуск. И главный режиссер театра Геннадий Панфилович (Александр Матросов) должен показать спектакль буквально с листа, чтобы получить одобрение на постановку.

Зрителя погружают в театральное закулисье, вернее, в ситуацию, когда в зале все «свои», нет посторонних. Юный помощник режиссера Никанор Метелкин (Никита Пирожков) собирает по распоряжению начальства труппу, помогает организовать «вулкан» из подручных материалов и переделать декорации и костюмы «из подбора» под новый спектакль. Молодой драматург, автор «Багрового острова», сам вызывается заменить недостающего актера. Все суетятся и спешат, ведь до цензора уже удалось дозвониться, и с минуты на минуту он будет тут, и надо порепетировать.

Эта часть спектакля располагает к себе некой искренностью, проявляет профессионализм актеров, помогает поверить в происходящее на сцене. Но она — лишь подготовительный период.

Потому что ближайшие полтора часа сделают зрителей очевидцами «спектакля в спектакле ». Генеральную репетицию революционной пьесы про хитрых и корыстных белых правителей туземного Багрового острова, их доверчивых и решительных красных подданных на ходу будут сочинять артисты театра, возглавляемого Геннадием Панфиловичем. Среди них: прима, жутко переигрывающая супруга главного режиссера Лидия Ивановна (Ирина Царенко), метящая на ее место молодая актриса, исполняющая роль Бетси (Валерия Елкина), неразлучные, как сиамские близнецы, друзья, которым поручили сыграть положительных туземцев КайКума (Кирилл Чернышенко) и Фарра-Тете (Александр Кубанин), а также массовка из студентов театрального вуза и другие герои.

В результате публике Театра имени Пушкина предлагают своеобразную матрешку. Сперва происходит перемещение во времени, и ты чувствуешь себя театральным зрителем начала XX века. Потом — приближенным к сцене, вовлеченным в закулисную жизнь наблюдателем интриг и метаний, с которыми каждый день сталкиваются театралы. Затем, большую часть времени, — созерцателем поставленного на скорую руку представления, внушительного, избыточного, наигранного и очень яркого.

К финалу зритель пробует найти выход из лабиринта тем, предложенных для осмысления: зависимость творческих деятелей от сильных мира сего, жажда славы, угодливость, необходимая для успеха, стремление к наживе, способность влиять на человеческие массы... За яркой комедией, если приглядеться, видишь трагедию, в которой талантливые люди, желающие служить искусству, с легкостью отказываются от трудного и долгого пути, соглашаясь на быстрый, шумный, суетный. Спектакль весьма динамичный, довольно стильный и очень пестрый.

Евгений Писарев, художественный руководитель Театра имени Пушкина:

— Поставить «Багровый остров» — довольно рискованная затея, в том числе потому, что эта пьеса не раскрученная, не особо известная, по сути она принадлежит истории Камерного театра. Меня заинтересовало здесь то, как люди, защищая свое дело, не замечают, как от небольших компромиссов идут на большие, как они теряют достоинство. И тут возникает вопрос: стоит ли это делать? Ради чего и на какие жертвы можно пойти, чтобы сохранить любимое дело?