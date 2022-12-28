Чуть не подавилась запиской с мечтами: певица Ольга Бузова продолжает верить в сказки

Певица и телеведущая Ольга Бузова / Фото: Пресс-служба Ольги Бузовой

В конце декабря состоялся финал шоу «Звезды в Африке — 3», которое певица и телеведущая Ольга Бузова вела с Михаилом Галустяном. 2022-й был для звезды плодотворным: шоу «Вот она я», награда премии Topical Style Awards в номинации «Икона стиля», 18-я годовщина работы на ТВ. А Новый год Ольга успеет встретить и дома, и на сцене.

— Ольга, как планируете встретить праздник?

— Я очень люблю Новый год! Всегда к нему готовлюсь, покупаю подарки для близких. Загадывать желания под бой курантов буду в своей квартире, где живу с 1 декабря. Еще в новогоднюю ночь выступаю в ресторане, поэтому уже в 00:10 сяду в машину и поеду туда. Кстати, у меня есть традиция — под бой курантов пишу на бумаге свои желания. И знаете, в последние годы записка все длиннее! Поджигаю ее и бросаю в шампанское. Записка большая, вечно не догорает, и я давлюсь ею вместе с шампанским. Однажды кусочек застрял в горле, я начала задыхаться, кашлять, но все обошлось. Друзья потом долго шутили о масштабах моих желаний.

— Завершился третий сезон шоу «Звезды в Африке». Я смотрела, примеряясь, могу ли пройти испытания. А вы так делали?

— Я давно выросла из рамок участницы, и я как ведущая — на своем месте. Но да, задумывалась об этом. С какими-то испытаниями точно справилась бы. В первом сезоне я прыгнула с воздушного шара, хотя боюсь высоты. Физическая нагрузка меня не страшит. Я хорошо бегаю, плаваю, больше года занимаюсь боксом. Недавно начала заниматься большим теннисом. Ну, и двухчасовые выступления на концертах — испытание.

— А чего бы вы не смогли?

— Съесть что-то неприятное, вроде таракана. Мне даже от запаха таких деликатесов плохо! Но смотря, что на кону. Если бы я голодала несколько дней, как те, кто не прошел испытание, и от меня зависело бы, поест ли команда, думаю, всю силу воли собрала бы и сделала. У меня есть боевой дух! Мама, увидев, с чем я справляюсь по жизни, сказала как-то: «Что ж я тебя в большой теннис не отдала! Ты бы стала олимпийской чемпионкой — с твоей хваткой!» Я достигаю результатов, так как много работаю. Еще в школе и в институте была «зубрилкой». Мой красный диплом, хорошие оценки — это все от того, что я много учила. И если в физику еще можно было вникнуть, то в химии надо разбираться, чтобы все эти формулы понимать. У меня был один выход — зубрить.

Певица и телеведущая Ольга Бузова / Фото: Пресс-служба Ольги Бузовой

— Владимир Кехман, директор МХАТ имени Горького, отменил спектакль «Чудесный грузин». Нет ощущения, что история вашей героини осталась незавершенной?

— Так и есть! Я очень гордилась участием в этой масштабной постановке. И когда пресса писала: «Кехман убрал Бузову» — нет, он не Бузову убрал, он лишил зрителя возможности наслаждаться потрясающей работой всех актеров, живших этим спектаклем. Печально, что неоправданная ненависть человека ко мне так велика. Я была готова продолжать работать, я все впитываю как губка. Меня часто спрашивают: «Что бы ты выбрала: музыку, ТВ или театр?» А я не хочу выбирать. Хочу все! Я играю в антрепризе «Мужчины нарасхват» — эту комедию положений покажем в Москве 28 января. Была главная роль в сериале «Бедные люди». В фильме «Жги» я снималась, в «Елках-8». Но главные мои роли еще не сыграны. Популярность работает как мне на руку, так и против меня. Режиссеры боятся экспериментов, думают, Бузова не сможет сыграть Наташу Ростову или Маргариту. А я могу сыграть все! У меня есть страсть к театру. Я с 2010 года играла в разных постановках. Хотела в театральный вуз поступать еще в 16 лет, но родители не поддержали, и я, как послушная дочка, пошла на геофак. Так что гештальт не закрыт, вы правы. С радостью приму достойное предложение. Просто я не делаю все подряд. Если вы видите меня лицом какой-то компании, значит, я люблю этот бренд. И на сцену выйду лишь в постановке, близкой по духу.

— Как относитесь к артистам, которые покидают страну?

— Я к ним не отношусь. Я никуда не уезжаю. Я родилась в Санкт-Петербурге, это любовь навсегда. В Москву переехала в 18 лет. И в мае у меня было совершеннолетие на ТВ — тоже 18. Москва сделала меня счастливой. Здесь я люблю, творю, живу. Я — русская, я люблю Россию. Люблю свою профессию, своих людей. Я нужна здесь.

— В Библии сказано: «Будьте как дети». Вы очень непосредственная, часто даете волю внутреннему ребенку. Но как вы сами себя ощущаете?

— Во-первых, мы всегда будем детьми для наших родителей. Мама всегда меня учит чему-то. А во-вторых, я не утратила способности радоваться мелочам. Вот я смотрю на закат — и он всегда для меня красивый. Мне не надоедят вкусная еда, путешествия. Я каждый раз доверяю, каждый раз, когда люблю, теряю голову и отдаюсь чувству. Я по-прежнему могу удивляться. Со мной легко. Даже за доброе слово я всегда благодарна. В моем-то мире правит любовь, но в других мирах люди столько находят места для злости, зависти. В моем сердце нет этого. Возможно, поэтому выгляжу так хорошо. Ну, естественно, я слежу за собой. Всегда говорю: нужно хранить не только честь смолоду, но и молодость! Так вот, злые люди — какие-то…

— Некрасивые?

— Внутренне, да. А я люблю красоту. И мне удается, несмотря на весь свой печальный опыт, смотреть на мир широко открытыми глазами и впускать в жизнь новых людей, не боясь, что меня обманут. Если постоянно жить в страхе, как ты доверишься, как дашь шанс себе и другим для построения отношений? Мне очень помогает то, что я не озлобилась, что остаюсь девочкой, верящей в сказку. И об этом я пою в своей песне: «Я буду делать добро злу назло». Мне, наверное, повезло, что я такая. Представьте, через что мне пришлось пройти.

— Какие испытания были самыми тяжелыми?

— Тяжело расставаться с людьми. Для меня отношения — это каждый раз навсегда. Я очень постоянная. И умею прощать. Главное — понимать, что я нужна человеку. Хуже всего — когда сердце разбивается. Неважно, тебе 18 лет — ты из-за мальчика плачешь, 25 или 35. Всегда больно, всегда одинаково. И тяжело терять близких, любимого питомца. Справляться со злостью, не имеющей ко мне отношения. Я не могу на негатив отвечать тем же. Мне сложно оправдать плохие поступки. И поэтому мне непросто в суровом мире шоу-бизнеса.

Певица и телеведущая Ольга Бузова / Фото: Пресс-служба Ольги Бузовой

— Ему не хватает искренности?

— Ну, у шоу-бизнеса есть я! Ему очень повезло. Я против того, чтобы люди играли в честных и искренних. Соцсети — удобный ресурс, чтобы притворяться кем-то другим. Я за правду. Вот я поправилась — я не «фотошоплю» тело. Смотрите, девчонки — я поправилась! Я не робот. Могу устать. Проспать, правда, не могу — ответственная.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

— Есть то, на что вы могли бы променять всю свою славу, всех подписчиков?

— Я не хочу отказываться от лет своей жизни, вложенных в то, чтобы стать той, кем являюсь. Нет! Я уважаю свое время. И продолжаю его тратить, работая над собой, развиваясь. Если раньше я в силу своих эмоций двух слов связать не могла, то сейчас вы слышите, как у меня поставлена речь, как я органично вписываюсь в любую программу.

— Умеете слушать?

— Да. На моей груди кто только не плакал — и мальчики, и девочки. У меня большое сердце, со мной можно поговорить. Знаете, я, наоборот, хочу все, что у меня есть, сохранить. И добавлять что-то новое в свою жизнь.

— Что, например?

— Семью. И я еще верю, что она у меня будет.

— Ваш график расписан по минутам. Сложно строить личную жизнь?

— Да это все отговорки! Муж-чи-ны! Вы ищете себе оправдание: мол, к ней не подступиться, у нее такой график. Кто хочет найти возможность, всегда найдет. Я всегда найду время для тех, кто мне нужен и кому я нужна. Наконец, в таком уже осознанном возрасте, я начала это время еще больше ценить. Любить себя, давать себе возможность отдохнуть, путешествовать.

— Раньше не позволяли себе мыслей об отдыхе?

— Да, все работа, работа. Я жуткий трудоголик. На самом деле это неправильно. Нужно отдыхать. И в кино ходить, и ужинать с друзьями. Находить время на близких людей. Ведь дружба только так и сохраняется, если ты в теме проблем и радостей человека. Я только в прошлом году поняла все это. Сейчас появилось время на все мои хобби. И в Питер к мамочке могу не на один день съездить, а на три. Сходить с ней в Молодежный театр на Фонтанке, например, с которого в 13 лет началась моя любовь к сцене.