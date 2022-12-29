Поднимем бокалы за любимых: актриса Виктория Богатырева считает, что Новый год надо отмечать с семьей

Актриса Виктория Богатырева / Фото: Личный архив

В пятницу, 30 декабря, выйдет спецвыпуск двух ярких проектов этого года — сериалов «Ресторан по понятиям» и «Бедный олигарх». По сюжету, их герои встретятся. Одну из главных ролей в проекте исполнила Виктория Богатырева.

— Виктория, расскажите, как планируете отмечать Новый год?

— А я до сих пор не решила — в гостях или дома. Но елку обязательно ставлю каждый год, недавно вот ее украсила. На мой взгляд, Новый год — семейный праздник. Но и с друзьями его весело проводить! Брызги шампанского, хлопушки... Очень люблю эту атмосферу, жду праздника. А могло бы на вашем столе появиться какое-либо блюдо из сериала «Ресторан по понятиям»? Конечно. Там же все очень вкусно, и названия смешные! Но я бы, презентуя эти блюда на своем столе, названия не озвучивала (смеется). Не могу же я у себя дома устроить «ресторан по понятиям». Да и ночью я не ем. Поэтому, скорее всего, у меня будет очень легкий новогодний стол.

— В сериале ваша героиня Ирина пошла против воли родителей: работает в полиции, жениха выбрала с темным прошлым. А вы когда-нибудь бунтовали подобным образом?

— Мы, конечно, все прошли школу 1990-х, однако в моей жизни женихов-бандитов не встречалось (смеется). Но, как и у героини, у меня были разногласия с родителями по поводу карьеры. Мое стремление стать актрисой они встретили, мягко говоря, без восторга. Пришлось свою мечту отстаивать. И я об этом не пожалела. Тогда я научилась доверять самой себе.

— Вы учились в педагогическом, а затем и в экономическом вузе. Это было по настоянию ваших родителей?

— Ни в коем случае. То было время непростого поиска себя. Я старалась попробовать, узнать самые разнообразные сферы деятельности. Долго не могла найти свое призвание. Шла по приборам, как моряк, — знала, что моя деятельность обязательно должна быть связана с творчеством.

Актриса Виктория Богатырева / Фото: Из личного архива

— Ради вашей героини персонаж Владимира Вдовиченкова старается порвать с криминалом. А как вы считаете, сложно ли женщине изменить мужчину?

— В реальной жизни практически невозможно. Да и без надобности — насильно мил не будешь. Когда-то я пыталась действовать в подобном ключе и быстро поняла: ситуация патовая. Как бы нам ни хотелось что-то изменить в других, лучше принять их такими, какие они есть.

— А могли бы вы полюбить человека другого социального статуса?

— На мой взгляд, образ таких людей в кино изрядно романтизирован. У нас все-таки комедия, в жизни они выглядят и ведут себя совсем по-другому. Я знаю девушек, побывавших замужем за бандитами. Это всегда очень страшно и проблематично. Глядя на них, я говорила себе — никогда! В то же время в сериале мы хотели показать, что люди, отбывшие срок, порой могут быть человечнее и миролюбивее граждан с чистой репутацией. Я считаю, что обществу надо давать им шанс.

— В институте вы работали моделью и столкнулись с завистью преподавателей и сокурсников. Такое происходит сейчас?

— Да, действительно, некоторое недопонимание было. Когда ты учишься или работаешь в женском коллективе, то непросто сохранять статус-кво. Особенно при определенном успехе на модельном или актерском поприще. Не могу сказать, что сейчас я вижу откровенную зависть к себе. Однако порой ее нотки прослеживаются. Это часть жизни публичного человека — стараюсь воспринимать как данность. Да и я не святая: бывает, проскакивают мысли: «А почему у нее получилось, а у меня нет?». Ведь все мы люди.

— Какая из ролей наиболее близка вам по духу?

— Как раз роль в «Ресторане по понятиям». Объединяет меня с героиней жизнерадостность, целеустремленность и то, как она поддерживает своего мужчину. Во втором сезоне я еще больше напоминаю саму себя, чем в первом. Возможно, помогает то, что я в тандеме с Владимиром Вдовиченковым. Мне доводилось и раньше сниматься с ним в проекте «Пласт».

— В Голливуде актеры месяцами могут жить жизнью своего героя, порой не самой комфортной. Может, вспомните самые экстремальные моменты в подготовке к роли? И почему в России такая модель подготовки слабо распространена?

— К сожалению или к счастью, у нас не Голливуд и многомесячная подготовка к роли попросту невозможна. Связано это, в том числе, с особенностями кинопроизводства — мы работаем в очень сжатые сроки. В моей карьере пока не было экстремальных моментов вроде похудения или набора веса для роли. Налысо тоже не стриглась. Но перед съемкой я тщательно работаю над героиней, особенно если играю человека, у которого есть прототип — изучаю документы, литературу, общаюсь с современниками.

Актриса Виктория Богатырева / Фото: Из личного архива

— А вас манит Голливуд?

— Увы, туда не так просто попасть. Будет предложение — обязательно его рассмотрю. Но сейчас и наше кино на очень хорошем уровне, тем более что есть возможность заполнить рынок, заместить ушедшие из проката западные фильмы.

— С кем бы хотели в будущем сыграть из отечественных и зарубежных актеров?

— У меня недавно исполнилась мечта: в одном из проектов снялась вместе с Олегом Меньшиковым. Ну а из зарубежных коллег я бы выбрала Брэда Питта! Вы начинали карьеру в качестве модели. Почему сменили род деятельности? Карьера модели скоротечна, у меня элементарно вышло время. Плюс ко всему, в этой отрасли очень большая конкуренция, которая не за-висит от твоих личностных черт. Мне же хотелось чегото более творческого.

— Вы снялись в первом фильме, а затем поступили во ВГИК. Был ли соблазн продолжить карьеру без актерского образования?

— Если человек талантлив, почему бы ему сразу не попробовать себя на актерском поприще. Тем более что как раз на практике можно многому научиться. Я не сноб, поэтому не делю актеров на тех, у кого есть диплом, и тех, у кого его нет.

— А есть ли у вас хобби?

— Последний месяц я наслаждалась чемпионатом мира в Катаре. Поддерживала бразильцев и французов. Не назову себя большой фанаткой футбола, но крупные турниры не пропускаю.

— Поделитесь секретом, как вы умудряетесь держать себя в такой прекрасной форме?

— Спасибо за комплимент! Последние два года я занимаюсь интервальным голоданием — раз в неделю на протяжении 36 часов ничего не ем, пью только воду и травяные чаи. Это держит в тонусе, хоть и дается с трудом. Обилие работы помогает отвлечься от чувства голода.

ДОСЬЕ

Виктория Богатырева родилась 5 ноября 1979 года в Тбилиси (Грузия) в семье военного. В начале 1990-х переехала в Россию. Училась на педагога и экономиста, а затем получила актерское образование во ВГИКе имени Герасимова. В кино снимается с 2000 года.

ДЕТАЛИ К ПОРТРЕТУ

Детство

Артистка родилась в столице Грузинской ССР — Тбилиси, куда после Великой Отечественной войны перебрался ее дедушка. Поскольку ее отец был военнослужащим, Виктория успела не единожды сменить место жительство. В столицу она с семьей переехала, когда была старшеклассницей.

Разбивала сердца богатых мужчин

Работая моделью, Виктория демонстрировала одежду, снималась для журналов. При этом светской жизни Виктория избегала, отшивала богатых поклонников. И общение с коллегами по подиуму казалось ей неинтересным.

Карьера не сразу складывалась

После окончания ВГИКа Богатырева долго не получала предложений о съемках, однако девушка не опустила руки.

Избегает толпы

Актриса признается, что с трудом переносит места большого скопления людей: в толпе ей неуютно.

Имя мужа под секретом

Несколько лет Виктория состояла в отношениях с актером Алексеем Макаровым (на фото слева: вместе с их общей дочерью Варварой), однако до свадьбы так и не дошло. В период пандемии Богатырева познакомилась со своим нынешним мужем, имя которого не раскрывает.

Дочь

Варваре всего 12 лет, но она успела засветиться на экранах в разных проектах. Кстати, Варя является внучкой известной артистки Любови Полищук.

Работала учительницей

Окончив педагогический институт, Виктория пыталась работать по профессии, однако должность учителя в школе стала перевалочным пунктом, как и карьера модели.

Верующая

Виктория Богатырева постоянно посещает церковь, отмечает все православные праздники. А вот в гадания актриса не верит.