Чем бы звезда не тешилась: шоу-бизнес подводит итоги уходящего года

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Уходящий год Тигра запомнился нам множеством событий — не только драматических, но и трогательных, и приятных. Итоги в мире шоу-бизнеса вместе с «Вечерней Москвой» подводит продюсер, пиар-технолог Вадим Горжанкин.

В шоу-бизнесе в 2022 году произошли тектонические сдвиги: стало меняться все, что устоялось за последние 25 лет. Многие лица, которые засиделись на «олимпе» (и казалось, будут сидеть там бесконечно), ушли навсегда. Кроме того, непонятные «медийные» персонажи вроде тиктокера Дани Милохина, которых публика воспринимала очень неоднозначно, тоже испарились. И никто по ним, как видим, не скучает. То есть их мы тоже терпели по некоей инерции, не мешали им себя нам навязывать. А главное открытие этого года — это SHAMAN, но не столько он сам, сколько явление, которое он представляет, — возрождение в нашем шоу-бизнесе патриотической песни. Это значительное культурное явление, которое ушло вместе с последними советскими певцами. О судьбах Родины пели и в постсоветское время, но массовым явлением эта тема не была. Были рокеры, была русская «народная» песня, но такой гигантской аудитории, как у композиции «Я русский» у них не появлялось. Я думаю, скоро появятся новые композиторы и исполнители, создающие качественный, современный и массовый продукт, посвященный любви к своей стране. Еще один яркий представитель патриотической песни — Олег Газманов, но понятно, что ему нужна творческая смена и обновление. И в целом, мне кажется, благодаря новым переменам качество поп-музыки в России продолжит расти.

Филипп Киркоров: борозды не испортит

Нужно отдать должное Филе, после начала спецоперации он долго держал паузу и ждал, куда в шоу-бизнесе повеет ветер. И когда его любовь всей жизни Алла Пугачева упорхнула в Израиль, решил занять место главного скандалиста. Материл как мог телеведущую Викторию Боню и питерскую журналистку в розовой кофточке (да, опять). А его выходы в свет стали отдельной песней. Станцевав в Казахстане в полупрозрачных лосинах, Киркоров предстал на «Песне года» в костюме из ярко-красного латекса.

Анна Асти: восстала из пепла

Звезда Анны Дзюбы взошла в составе группы Artik & Asti — с продюсером и исполнителем Артемом Умрихиным. Покинув проект в ноябре 2021-го, Анна рисковала кануть в Лету: сольные карьеры участницам поп-коллективов удаются далеко не всегда. Но Анна не растерялась, затеяв совместный клип «Хобби» с Филиппом Киркоровым, где пожаловалась старшему другу на разбитые чувства. А также собственный дебютный альбом «Феникс» — снова про разбитые чувства, которые тепло приняли и публика, и критики.

Ольга Бузова: удивительное рядом

Фото: из соцсетей

Поющая конферансье прославилась не только своими откровенными нарядами на светских раутах, но и добрыми делами: она поддержала жителей Донбасса, отправившись в опасный регион с гуманитарной миссией. Вместе с другими волонтерами она выгружала из фур коробки с медикаментами, теплыми вещами, едой. Ольга пообещала и дальше помогать людям, которые в этом нуждаются.

Анастасия Волочкова: жениха хотела

Фото: TASS

Волочкова весь год активно пытается позиционировать себя как певицу. Правда, почему-то в шоу-бизнесе обсуждают не новые песни Насти, а ее очередного ухажера. С начала года она сменила несколько ухажеров, но до загса так и не дошла. Под конец года Волочкова интригует — она снова собирается под венец. Правда, за кого — никто не понял.

Слава: неожиданный развод

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

В декабре 42-летняя артистка объявила в соцсетях, что ее 20-летний союз с миллионером Анатолием Данилицким распался. Пара не расписывалась в загсе, тем не менее общей дочери Антонине скоро исполнится 11 лет. В последние годы отношения дали трещину, по признанию Славы, «было много всего плохого». Мужчина загулял. Певица сейчас тяжело переживает расставание.

Лолита: вечное преображение

Фото: Personastars

Первые признаки стройности певица начала подавать еще в 2020 году. Тогда все списали изменения на развод с пятым мужем. Но Лолита продолжила худеть. И теперь уже скинула килограммов 30. Сама артистка утверждает, что обрести изящество ей помог врач-эндокринолог, который, в частности, посоветовал ей исключить бананы, виноград и алкоголь.

Екатерина Варнава: пара дней не считается

Фото: Personastars

Режиссер Александр Молочников признался, что их брак с актрисой Екатериной Варнавой продлился всего несколько дней. Артисты поженились весной — и сразу разошлись. Режиссер делал вид, что не понимает, почему жена подала на развод. Однако знакомые пары рассказали, что Молочников не сумел хранить верность. К тому он срочно скрылся в США.

Ксения Собчак: понты по бартеру

Фото: roscongress / Евгений Реутов

Домишко в 1000 квадратных метров журналистка строила четыре года. Летом строительство закончили, и началось новоселье. За это время жилище Ксении не сходило со страниц СМИ. По прикидкам риелторов, особняк обошелся примерно в 300–400 миллионов рублей. Сама телеведущая активно показывает, как обустроила свежее семейное гнездо: в нем есть детская не только для Ксениного сына Платона, но и для Ани, дочери мужа Собчак, Константина Богомолова, от первого брака. В здании имеется огромная гардеробная и шубохранилище.

Саша Плющенко: богатенький Буратино

Фото: TASS

Гном Гномыч, сын продюсера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко, — самый высокооплачиваемый «звездный ребенок». Мальчик участвует в ледовом шоу отца, снимается в рекламе и зарабатывает в соцсетях, где у него 1,5 миллиона подписчиков. Один съемочный день Саши стоит около 500 тысяч рублей.

Вдова Градского: а воз и ныне там

Фото: Personastars

16 января прошлого года злоумышленники ограбили вдову покойного певца и композитора Александра Градского, Марину Коташенко. Ее машину подрезали и, угрожая пистолетом, сопроводили домой, где отобрали 100 миллионов рублей наличными. На скамье подсудимых оказался только один преступник. Трое остальных еще на свободе, да и деньги так и не нашли.

Павел Прилучный: то ли свадьба, то ли видение

Фото: РИА Новости

Звезда сериала «Мажор» Павел Прилучный познакомился с актрисой Зепюр Брутян на съемках фильма «В клетке» (2019). Прилучный тогда был женат, и новая знакомая стала приятельницей. А вскоре после развода Павла между артистами вспыхнули чувства. Фанаты Прилучного приняли любовь за пиар. Но назло всем пара сыграла свадьбу. Всего на 50 гостей. Сейчас Зепюр ждет первенца. Скептики замолчали.

SHAMAN: успешный успех

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

31-летний голосистый Ярослав Дронов ярко заявил о себе в вокальных телешоу в 2013 и 2014 годах. Но тогда его толком не заметили. Успех артиста в 2021 году подтолкнула песня «Улетай» в соцсетях — с использованием патриотичной музыки из оперы «Князь Игорь» Александра Бородина. Ярослава заметил продюсер Виктор Дробыш, и уже в 2022-м дела у певца резко пошли в гору: его песню «Встанем» показали в новостях по ТВ, а клип «Я русский» в сети посмотрели уже более 21 миллиона человек. По сведениям Шахиди, выступление Шамана стоит 3 миллиона рублей.