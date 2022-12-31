«Каждый найдет то, что хочет»: чего ждать и о чем стоит позаботиться знакам зодиака в 2023 году

Чтобы год Кролика был успешным, встречайте его в ярких, блестящих или светлых нарядах. Главное, исключите черный цвет — пушистый зверек не любит темноту / Фото: shutterstock

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Алиной Ясмин рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться знакам зодиака в 2023 году.

2023 год после напряженного и сложного 2022-го смягчит последствия Тигра. В нем будет меньше агрессии, меньше сложных ситуаций, но ждать тихой гавани все равно не стоит. Год Черного Водяного Кролика пройдет под могущественным Сатурном, а это указывает на то, что судьба многих из нас может резко поменяться — события, заложенные в 2022 году, начнут разворачиваться постепенно. Куда направится вектор, зависит от настроя, внутренних мотивов и желаний. Кто-то решит прекратить отношения, которые больше не приносят удовлетворения, кто-то сменит работу и уйдет в другую сферу. Каждый найдет то, что хочет, — новую любовь и отношения, которые приведут к семье; деятельность, которая вдохновит на новые свершения. В это же время сильные натуры еще больше укрепятся. Тех, кто верит в лучшее, будет беречь сама судьба, слабые же личности и те, что погрязли в негативе и агрессии, будут получать свои бумеранги назад. Стоит обратить внимание на здоровье, которое также будет быстро реагировать на все энергии, которые складываются вокруг. Важнейшее и судьбоносное событие последнего 20-летия — смена Плутоном знака 23 марта. Он перейдет из Козерога в Водолей, и начнут формироваться совсем новые тренды, старые догмы окончательно разрушатся, мы делаем первый шаг в новый мир. 16 мая мощный и энергичный Юпитер перейдет в знак Тельца, что заставит нас обратить больше внимания на свою материальную базу, научиться ценить себя и свои ресурсы и радоваться простым вещам. В 2023 году нас ждут четыре затмения. В отличие от затмений 2022 года все будет спокойнее. Больше всего почувствуют влияние на себе Овны и Весы. Они будут решать важные вопросы и с недвижимостью, и с отношениями, и с работой. В целом знакам стоит настроиться на плодотворную работу, учиться контролировать эмоции.

Овен

В начале года Овен активен и полон энергии, будет готов вложить в себя средства, знания и умения. В марте Овен сможет особенно трезво оценивать ситуацию, и это может стать для него удачей в решениях. Рабочие дела по давно отложенным вопросам или темам, поступающим из дальних поездок, могут привести к положительным результатам. Осенью стоит быть особенно внимательным к своему здоровью. Много хлопот могут доставить дети, не взваливайте на них слишком много задач. Стоит быть аккуратнее с мимолетными увлечениями, иначе все проблемы с этим будете решать только вы. К концу года Овен поставит себе цель по зарабатыванию денег для семьи.

Телец

Телец ворвется в начало года с определенным настроем бросить все силы с целью зарабатывания накоплений. Но ему не стоит забывать об отдыхе, лучше, если Телец запланирует дальнюю поездку уже в феврале, так он сможет восстановить душевные и физические силы, к тому же такая поездка может принести перспективные события для Тельца. Весной у Тельца может быть прибыль, главное в этот момент, не вкладывать средства в быстрые и сомнительные сделки, будьте аккуратнее. Также не рекомендуется куда-то ездить с мая по июнь, особенно на дальние расстояния. Будьте терпимы к партнерам, не обижайте и не обижайтесь. С середины июля могут быть приятные поездки и полезные знакомства. Осенью возможны упадок сил и переутомление на работе. Могут сорваться сделки и планируемая прибыль. К концу года Телец получит почет и уважение среди тех, кто ниже его по статусу.

Близнецы

В начале года Близнецам везет. Кажется, что удача сопутствует его трудам и энергозатратам. Главное — не вещать об этом громко, найдутся те, кто позавидует и посплетничает. Близнецы чувствительны, любые неприятности, которые могут идти со стороны партнеров, отразятся на их самочувствии. Весной Близнецам пойдет на пользу поездка, желательно по работе, это может принести им полезные знакомства и доход. В мае будет много вариантов для поездки, лучше согласиться на ту, что поближе и исходит от авторитетного лица. Приятное и перспективное общение может случиться в середине лета. В целом лето для Близнецов станет хорошим в плане карьеры и профессиональных связей. Коммуникативные способности Близнецов пойдут им на пользу. Разочарования могут быть к концу года, но это лишь этап жизни.

Рак

Чувствительный Рак зайдет в начало года эмоционально, его будет беспокоить все — от вопросов по здоровью до задач на работе. Эмоциональность этого знака будет опережать события, которые происходят вокруг. К весне он почувствует свое одиночество, а те люди, которые будут рядом, для него станут тайными соратниками, о которых он не станет говорить вслух. В мае лучше довериться знакам судьбы и не лезть туда, где дверь закрыта. Стоит быть особенно внимательным к тому, как складываются события, и доверять только тем, где включается «зеленый сигнал». Летом оцените события, полагаясь на интуицию, а не на разум. Действия лучше попридержать, если заранее нет никакого плана. Лучше проговорить заранее свои решения, чтобы они сложились в голове, а потом уже следовать им. Спонтанность для Рака не станет выходом из ситуации. Конец лета многое расставит по своим местам: на работе, в отношениях, в доходах будет проявлено все, что ранее было скрыто. К концу года судьба выйдет на стабильные рельсы в основных волнующих Рака вопросах: семья, работа, финансы.

Лев

С авторитетом и уверенностью в своем успехе войдет в новый год Лев. В начале года появится много планов, и для реализации Льву стоит обратить внимание на приоритеты. Весна будет достаточно стабильной. Летом Льву повезет в профессиональной сфере, он сможет договориться, найти общий язык со всеми. Также это отразится и на отношениях с близким партнером. Лев сможет дать нужный совет, поддержать и защитить слабых и зависящих от него людей. В конце года потребуется заботливое внимание Льва к близким.

Дева

В начале года Деве пойдет на пользу любая поездка и путешествия. Весна принесет знаку везение и успех. В профессиональной деятельности будет много работы и общения. В мае Деве будет благоприятствовать удача, но не стоит браться за все и сразу. Летом на работе будет много возможностей и знаковых задач. Личная жизнь будет больше складываться в деловых поездках. К осени партнеров для отношений станет больше, главное в этот момент — проявить свой интерес к противоположному полу, не замыкаться в себе и не демонстрировать доминирование. Авторитет и признание Дева получит в октябре, но будет много хлопот и трат, связанных с социальной сферой и услугами. К концу года Деве стоит закрыть все долги и незавершенные дела.

Весы

Весы войдут в год с массой рабочих задач и желанием развиваться во многих сферах. В мае-июне у Весов будет много возможностей для поездки. Стоит подойти к этому вопросу с творческой стороны, тогда путешествие может быть не только приятным, но и полезным. В середине лета Весам нужно быть осторожнее с тайными связями, не принимать скорых решений. Лучше сосредоточиться на возможности дополнительно заработать. В августе-сентябре в отношениях будет много неясного, но, чтобы избежать потерь, лучше приглядеться к старым знакомым. В середине осени Весам нужно обратить внимание на здоровье. Много задач по работе придется на конец осени и начало зимы. От их решения будет зависеть успех Весов в профессиональной сфере, главное — не торопиться и продумывать каждый шаг.

Скорпион

В начале года Скорпион предпочитает быть скрытным, и только очень близкие могут подозревать, что с ним происходит. Знак больше сосредоточен на том, что происходит в мире. С таким чрезмерным наблюдением за внешними событиями Скорпион может впасть в депрессию и мучиться от головных болей или давления. Не стоит так долго погружаться в проблемы. Благоприятное время для отдыха в поездке будет у Скорпиона в мае, ему нужно выбрать то место, которое полностью избавит его от мыслей о делах и проблемах. В начале лета есть хороший знак по стабильным отношениям и интересным проектам на работе. Прибыли и удовольствия от работы можно ожидать в августе. Не стоит распыляться на мимолетные отношения, даже если они сулят выгоду. К началу осени Скорпион может замкнуться в себе и быть менее активным. Только к декабрю Скорпион почувствует силу, позитив и интерес к жизни.

Стрелец

У Стрельца год начнется хорошо, он будет красноречив и удачлив. Главное — не слишком шиковать и разбрасываться деньгами. Руководство его будет поощрять, и есть шанс получить прибавку к зарплате. В целом Стрелец будет ощущать себя на своем месте, хотя не исключены конфликтные ситуации. В апреле-мае благоприятны поездки и стабильность в отношениях, особенно с давними друзьями, с коллегами — надежность и доверие. В начале лета Стрельцу можно гордиться детьми, романтические отношения также будут взаимным удовольствием. В доме и на работе стабильно. Есть возможность поехать в командировку или наладить взаимосвязь с деловыми партнерами на дальних расстояниях. В августе-сентябре могут возникнуть трения и конкуренция с коллегами по работе, здесь Стрельцу важно проявить мудрость, а не идти на поводу эмоций. Проявить заботу о здоровье нужно в октябре, а в ноябре не слишком увлекаться флиртом, иначе можно потерять партнера, отношения с которым и так недостаточно крепки. Это не тот период, когда стоит искать чего-то нового. К концу года Стрелец предпочтет быть дома и подводить итоги всех своих усилий, он также может затеять какое-то обновление в доме.

Козерог

В январе стабильно и уверенно в профессиональном плане почувствует себя Козерог, особенно если его профессия связана с творчеством. Ближе к весне Козерог может уйти в таинственность. Такая загадочность будет для него как некий ритуал к началу новых решительных действий. Разочарование, особенно в личных отношениях, может застигнуть Козерога в апреле, но все потери будут только во благо. Козерогу лучше запланировать дальнюю поездку в мае-июне, чтобы освободиться от эмоционального напряжения. Август и сентябрь также хороший период для начала новых отношений, более стабильных и крепких. В ноябре можно получить неплохую прибыль, особенно если Козерог правильно спланировал свои рабочие дела. Руководство обязательно отметит активность Козерога.

Водолей

Водолей будет чувствовать себя достаточно уверенно в начале года, судьба встанет на его сторону, если он не станет забывать о правилах бумеранга. Водолею стоит быть внимательным к своему здоровью. Можно ожидать прибыль, особенно если активно работать в этом направлении. К весне можно полениться, распланировать отдых, построить серьезные планы в личных отношениях. Если партнер уже с вами давно, стоит призадуматься о будущем с ним для стабильности и взаимной поддержки. В целом Водолею нужно внимательно относиться к устоявшимся константам и стараться закрепить их, потому что в этом году «правильный посев может привести к хорошим всходам». В июле Водолею стоит организовать что-то для своего отдыха, иначе он быстро перегорит от чрезмерной активности в любой сфере деятельности. В августе включенность в активные процессы будет более плодотворной, как и общение с партнерами по работе или дома, главное — не терять позитив и умение вести переговоры. В сентябре-октябре Водолей получит признание от авторитетных людей и важные советы, которые помогут ему добиться успеха. К концу года Водолею не стоит забывать о том, что все его наработки и поступки будут сразу приносить отголосок, плохие или хорошие события будут зависеть от самого Водолея.

Рыбы

Рыбы благоприятно заходят в новый год, судьба благоволит им, особенно если знак проявит свою мудрость и накопленный опыт. В профессиональной и финансовой сферах будет достаточно стабильно. Нужно обратить внимание на здоровье, особенно в области головы и горла. В апреле-мае не стоит слишком погружаться в текущую работу, лучше заняться профессиональным ростом, получить дополнительные знания, пообщаться с руководством о том, какие навыки улучшить. Стоит отправиться в поездку для получения профессионального опыта. Летом не распространяйтесь слишком уверенно о ваших планах, иначе по ревности недоброжелателей можно потерять удачу. Просто действуйте, и пусть об этом решении знаете только вы. Могут быть и тайные личные связи, которые тоже стоит держать в секрете.