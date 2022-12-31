Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

«Каждый найдет то, что хочет»: чего ждать и о чем стоит позаботиться знакам зодиака в 2023 году

Алена Прокина
Развлечения
«Каждый найдет то, что хочет»: чего ждать и о чем стоит позаботиться знакам зодиака в 2023 году
Чтобы год Кролика был успешным, встречайте его в ярких, блестящих или светлых нарядах. Главное, исключите черный цвет — пушистый зверек не любит темноту / Фото: shutterstock

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Алиной Ясмин рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться знакам зодиака в 2023 году.

2023 год после напряженного и сложного 2022-го смягчит последствия Тигра. В нем будет меньше агрессии, меньше сложных ситуаций, но ждать тихой гавани все равно не стоит. Год Черного Водяного Кролика пройдет под могущественным Сатурном, а это указывает на то, что судьба многих из нас может резко поменяться — события, заложенные в 2022 году, начнут разворачиваться постепенно. Куда направится вектор, зависит от настроя, внутренних мотивов и желаний. Кто-то решит прекратить отношения, которые больше не приносят удовлетворения, кто-то сменит работу и уйдет в другую сферу. Каждый найдет то, что хочет, — новую любовь и отношения, которые приведут к семье; деятельность, которая вдохновит на новые свершения. В это же время сильные натуры еще больше укрепятся. Тех, кто верит в лучшее, будет беречь сама судьба, слабые же личности и те, что погрязли в негативе и агрессии, будут получать свои бумеранги назад. Стоит обратить внимание на здоровье, которое также будет быстро реагировать на все энергии, которые складываются вокруг. Важнейшее и судьбоносное событие последнего 20-летия — смена Плутоном знака 23 марта. Он перейдет из Козерога в Водолей, и начнут формироваться совсем новые тренды, старые догмы окончательно разрушатся, мы делаем первый шаг в новый мир. 16 мая мощный и энергичный Юпитер перейдет в знак Тельца, что заставит нас обратить больше внимания на свою материальную базу, научиться ценить себя и свои ресурсы и радоваться простым вещам. В 2023 году нас ждут четыре затмения. В отличие от затмений 2022 года все будет спокойнее. Больше всего почувствуют влияние на себе Овны и Весы. Они будут решать важные вопросы и с недвижимостью, и с отношениями, и с работой. В целом знакам стоит настроиться на плодотворную работу, учиться контролировать эмоции.

Овен

В начале года Овен активен и полон энергии, будет готов вложить в себя средства, знания и умения. В марте Овен сможет особенно трезво оценивать ситуацию, и это может стать для него удачей в решениях. Рабочие дела по давно отложенным вопросам или темам, поступающим из дальних поездок, могут привести к положительным результатам. Осенью стоит быть особенно внимательным к своему здоровью. Много хлопот могут доставить дети, не взваливайте на них слишком много задач. Стоит быть аккуратнее с мимолетными увлечениями, иначе все проблемы с этим будете решать только вы. К концу года Овен поставит себе цель по зарабатыванию денег для семьи.

Телец

Телец ворвется в начало года с определенным настроем бросить все силы с целью зарабатывания накоплений. Но ему не стоит забывать об отдыхе, лучше, если Телец запланирует дальнюю поездку уже в феврале, так он сможет восстановить душевные и физические силы, к тому же такая поездка может принести перспективные события для Тельца. Весной у Тельца может быть прибыль, главное в этот момент, не вкладывать средства в быстрые и сомнительные сделки, будьте аккуратнее. Также не рекомендуется куда-то ездить с мая по июнь, особенно на дальние расстояния. Будьте терпимы к партнерам, не обижайте и не обижайтесь. С середины июля могут быть приятные поездки и полезные знакомства. Осенью возможны упадок сил и переутомление на работе. Могут сорваться сделки и планируемая прибыль. К концу года Телец получит почет и уважение среди тех, кто ниже его по статусу.

Близнецы

В начале года Близнецам везет. Кажется, что удача сопутствует его трудам и энергозатратам. Главное — не вещать об этом громко, найдутся те, кто позавидует и посплетничает. Близнецы чувствительны, любые неприятности, которые могут идти со стороны партнеров, отразятся на их самочувствии. Весной Близнецам пойдет на пользу поездка, желательно по работе, это может принести им полезные знакомства и доход. В мае будет много вариантов для поездки, лучше согласиться на ту, что поближе и исходит от авторитетного лица. Приятное и перспективное общение может случиться в середине лета. В целом лето для Близнецов станет хорошим в плане карьеры и профессиональных связей. Коммуникативные способности Близнецов пойдут им на пользу. Разочарования могут быть к концу года, но это лишь этап жизни.

Рак

Чувствительный Рак зайдет в начало года эмоционально, его будет беспокоить все — от вопросов по здоровью до задач на работе. Эмоциональность этого знака будет опережать события, которые происходят вокруг. К весне он почувствует свое одиночество, а те люди, которые будут рядом, для него станут тайными соратниками, о которых он не станет говорить вслух. В мае лучше довериться знакам судьбы и не лезть туда, где дверь закрыта. Стоит быть особенно внимательным к тому, как складываются события, и доверять только тем, где включается «зеленый сигнал». Летом оцените события, полагаясь на интуицию, а не на разум. Действия лучше попридержать, если заранее нет никакого плана. Лучше проговорить заранее свои решения, чтобы они сложились в голове, а потом уже следовать им. Спонтанность для Рака не станет выходом из ситуации. Конец лета многое расставит по своим местам: на работе, в отношениях, в доходах будет проявлено все, что ранее было скрыто. К концу года судьба выйдет на стабильные рельсы в основных волнующих Рака вопросах: семья, работа, финансы.

Лев

С авторитетом и уверенностью в своем успехе войдет в новый год Лев. В начале года появится много планов, и для реализации Льву стоит обратить внимание на приоритеты. Весна будет достаточно стабильной. Летом Льву повезет в профессиональной сфере, он сможет договориться, найти общий язык со всеми. Также это отразится и на отношениях с близким партнером. Лев сможет дать нужный совет, поддержать и защитить слабых и зависящих от него людей. В конце года потребуется заботливое внимание Льва к близким.

Дева

В начале года Деве пойдет на пользу любая поездка и путешествия. Весна принесет знаку везение и успех. В профессиональной деятельности будет много работы и общения. В мае Деве будет благоприятствовать удача, но не стоит браться за все и сразу. Летом на работе будет много возможностей и знаковых задач. Личная жизнь будет больше складываться в деловых поездках. К осени партнеров для отношений станет больше, главное в этот момент — проявить свой интерес к противоположному полу, не замыкаться в себе и не демонстрировать доминирование. Авторитет и признание Дева получит в октябре, но будет много хлопот и трат, связанных с социальной сферой и услугами. К концу года Деве стоит закрыть все долги и незавершенные дела.

Весы

Весы войдут в год с массой рабочих задач и желанием развиваться во многих сферах. В мае-июне у Весов будет много возможностей для поездки. Стоит подойти к этому вопросу с творческой стороны, тогда путешествие может быть не только приятным, но и полезным. В середине лета Весам нужно быть осторожнее с тайными связями, не принимать скорых решений. Лучше сосредоточиться на возможности дополнительно заработать. В августе-сентябре в отношениях будет много неясного, но, чтобы избежать потерь, лучше приглядеться к старым знакомым. В середине осени Весам нужно обратить внимание на здоровье. Много задач по работе придется на конец осени и начало зимы. От их решения будет зависеть успех Весов в профессиональной сфере, главное — не торопиться и продумывать каждый шаг.

Скорпион

В начале года Скорпион предпочитает быть скрытным, и только очень близкие могут подозревать, что с ним происходит. Знак больше сосредоточен на том, что происходит в мире. С таким чрезмерным наблюдением за внешними событиями Скорпион может впасть в депрессию и мучиться от головных болей или давления. Не стоит так долго погружаться в проблемы. Благоприятное время для отдыха в поездке будет у Скорпиона в мае, ему нужно выбрать то место, которое полностью избавит его от мыслей о делах и проблемах. В начале лета есть хороший знак по стабильным отношениям и интересным проектам на работе. Прибыли и удовольствия от работы можно ожидать в августе. Не стоит распыляться на мимолетные отношения, даже если они сулят выгоду. К началу осени Скорпион может замкнуться в себе и быть менее активным. Только к декабрю Скорпион почувствует силу, позитив и интерес к жизни.

Стрелец

У Стрельца год начнется хорошо, он будет красноречив и удачлив. Главное — не слишком шиковать и разбрасываться деньгами. Руководство его будет поощрять, и есть шанс получить прибавку к зарплате. В целом Стрелец будет ощущать себя на своем месте, хотя не исключены конфликтные ситуации. В апреле-мае благоприятны поездки и стабильность в отношениях, особенно с давними друзьями, с коллегами — надежность и доверие. В начале лета Стрельцу можно гордиться детьми, романтические отношения также будут взаимным удовольствием. В доме и на работе стабильно. Есть возможность поехать в командировку или наладить взаимосвязь с деловыми партнерами на дальних расстояниях. В августе-сентябре могут возникнуть трения и конкуренция с коллегами по работе, здесь Стрельцу важно проявить мудрость, а не идти на поводу эмоций. Проявить заботу о здоровье нужно в октябре, а в ноябре не слишком увлекаться флиртом, иначе можно потерять партнера, отношения с которым и так недостаточно крепки. Это не тот период, когда стоит искать чего-то нового. К концу года Стрелец предпочтет быть дома и подводить итоги всех своих усилий, он также может затеять какое-то обновление в доме.

Козерог

В январе стабильно и уверенно в профессиональном плане почувствует себя Козерог, особенно если его профессия связана с творчеством. Ближе к весне Козерог может уйти в таинственность. Такая загадочность будет для него как некий ритуал к началу новых решительных действий. Разочарование, особенно в личных отношениях, может застигнуть Козерога в апреле, но все потери будут только во благо. Козерогу лучше запланировать дальнюю поездку в мае-июне, чтобы освободиться от эмоционального напряжения. Август и сентябрь также хороший период для начала новых отношений, более стабильных и крепких. В ноябре можно получить неплохую прибыль, особенно если Козерог правильно спланировал свои рабочие дела. Руководство обязательно отметит активность Козерога.

Водолей

Водолей будет чувствовать себя достаточно уверенно в начале года, судьба встанет на его сторону, если он не станет забывать о правилах бумеранга. Водолею стоит быть внимательным к своему здоровью. Можно ожидать прибыль, особенно если активно работать в этом направлении. К весне можно полениться, распланировать отдых, построить серьезные планы в личных отношениях. Если партнер уже с вами давно, стоит призадуматься о будущем с ним для стабильности и взаимной поддержки. В целом Водолею нужно внимательно относиться к устоявшимся константам и стараться закрепить их, потому что в этом году «правильный посев может привести к хорошим всходам». В июле Водолею стоит организовать что-то для своего отдыха, иначе он быстро перегорит от чрезмерной активности в любой сфере деятельности. В августе включенность в активные процессы будет более плодотворной, как и общение с партнерами по работе или дома, главное — не терять позитив и умение вести переговоры. В сентябре-октябре Водолей получит признание от авторитетных людей и важные советы, которые помогут ему добиться успеха. К концу года Водолею не стоит забывать о том, что все его наработки и поступки будут сразу приносить отголосок, плохие или хорошие события будут зависеть от самого Водолея.

Рыбы

Рыбы благоприятно заходят в новый год, судьба благоволит им, особенно если знак проявит свою мудрость и накопленный опыт. В профессиональной и финансовой сферах будет достаточно стабильно. Нужно обратить внимание на здоровье, особенно в области головы и горла. В апреле-мае не стоит слишком погружаться в текущую работу, лучше заняться профессиональным ростом, получить дополнительные знания, пообщаться с руководством о том, какие навыки улучшить. Стоит отправиться в поездку для получения профессионального опыта. Летом не распространяйтесь слишком уверенно о ваших планах, иначе по ревности недоброжелателей можно потерять удачу. Просто действуйте, и пусть об этом решении знаете только вы. Могут быть и тайные личные связи, которые тоже стоит держать в секрете.

Предсказания Гороскопы Магия Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Новогоднее обновление

Александр Хохлов
Александр Хохлов

На Украину надвигается русский «Арматгеддон»

Мария Насонова
Мария Насонова

Стараемся делать все идеально

Иван Кудря
Иван Кудря

Надо жить ярко, побеждать честно

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что не забыть до Рождества

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Сюжет подсказала русская культура

Никита Миронов
Никита Миронов

Времена проходят, герои остаются

Все мнения
О проекте