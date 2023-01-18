Актер Владимир Канухин: Злодей помогает герою раскрыться

Владимир Канухин в сериале «Конец света» в роли демона Азика / Фото: Пресс-служба Кинопоиска

Владимир Канухин известен зрителям по ролям в сериалах «Замерзшие» и «Конец света». «Вечерняя Москва» поговорила с молодым актером о его работах в кино и театре.

Для Владимира Канухина ушедший год был плодотворным — ценители российских сериалов запомнили его по образам в двух ярких проектах, столичная публика оценила новую театральную постановку Мастерской Брусникина «Когти в печень (никто не вечен)» с его участием.

— Владимир, вышли сериалы «Конец света» и «Замерзшие». Сейчас вы ориентированы только на кино?

— Я бы так не сказал. Из-за съемок я какое-то время не мог принимать участие в спектаклях Мастерской Брусникина. Но теперь такая возможность появилась. Я призываю людей смотреть наши спектакли. Ведь если кино — искусство вечное, то театр — живое и пульсирующее. Знаете, как проще работать в кино? Когда ты представляешь, что те восемьдесят человек, которые сейчас находятся с тобой на площадке, — зрители, сидящие в зале.

Владимир Канухин в сериале «Замерзшие» в роли Мити

— Расскажите о своей роли в спектакле «Когти в печень (никто не вечен)».

— Мой герой — защитник детских интересов и историй, которые они сочиняют. В спектакле сосуществуют два мира. В каком из них окажутся персонажи, зависит только от их выбора.

— Почему историю про детский дом инсценировали в форме комикса?

— Мы решили, что воображение ребенка могло бы выглядеть таким образом: он воспринимает защитников, отстаивающих его интересы, как супергероев. Спасибо режиссеру Сергею Карабаню и художникам за то, что все так любопытно получилось.

— Это не детский спектакль…

— Да, он рассчитан на взрослых людей, которые хотят познакомиться с современной драматургией и Мастерской Брусникина.

— Что ее отличает?

— Здесь собрано несколько поколений учеников одного мастера, Дмитрия Владимировича Брусникина, которые сохраняют его почерк. Кроме того, наша Мастерская работает с современным контекстом, мы открываем зрителю и знакомимся вместе с ним с современной драматургией — уникальным явлением. Как правило, среди зрителей старшего возраста мало ценителей современной литературы. Но Мастерской удалось сформировать вокруг себя сообщество нового поколения театралов. Сейчас мы работаем с авторами, режиссерами, художниками и драматургами, которые обращаются к поколению 20–35-летних на понятном им языке, открывая им путь в современный театр.

— В сериале «Замерзшие» вы играете антагониста. Роли злодеев интересней?

— Хороший герой сталкивается с препятствием, которое пытается преодолеть. Антагонист же зачастую давно живет со своей проблемой. И он помогает раскрыться характеру главного героя. Между ними происходит некий диалог. Когда говорят, что в «Замерзших» мой герой Митя — злодей, я с этим не вполне согласен. Посмотрите на жизнь его глазами, и не он, а главный герой — Рудин — станет для вас антагонистом. Думаю, эти персонажи — отражение одного зеркала. И мне нравится режиссер Адильхан Ержанов тем, что у него все неоднозначно. Он не скажет, как Маяковский, «что такое хорошо и что такое плохо». Сами выбирайте.

— «Замерзших» можно назвать русским нуаром. Как вы относитесь к этому жанру?

— Это необычный и очень сложный жанр, у которого есть свои требования, правила, структура. Я очень люблю нуар (кинематографический термин, применяемый к криминальным драмам. — «ВМ»). Нуар — это когда все тускло, блекло, холодно…

— Сериал «Конец света» имеет параллели с «Мастером и Маргаритой», с зарубежным сериалом «Благие знамения ». Как при этом сохранить оригинальность?

— Внедрить то, что важно миру, стране, людям. Мне нравится «Конец света» тем, что его можно сравнивать с великими произведениями, но в нем показаны сегодняшние проблемы. Отчасти это народная комедия. Еще Лермонтов написал Демона, который влюбился в человека, а ведь тут есть ассоциация с моим персонажем Азиком. Мы сделали этих героев интересными нашему времени.

Владимир Канухин в сериале «Конец света» в роли демона Азика (справа) и Юрий Колокольников — Князь Тьмы / Фото: Пресс-служба Кинопоиска

— Вы задумывались о культурном коде нашей страны?

— Конечно. Кого читает весь мир? Достоевского, Толстого и Чехова — вот наш код. Это три наших кита в мире литературы. Но мне не хочется цепляться за местоимение «наш». Ведь они принадлежат не только нам, но давно стали частью мировой культуры. Территория искусства, спорта, науки — не то, что делится на «наш» и «не наш», речь идет про вклад в мировую историю.

— Что помогает вам выстраивать связи с людьми?

— С ними надо просто быть честным. Правда не всегда бывает приятной, но она необходима. Это главное, что я взял от Школы-студии МХАТ и Мастерской Брусникина.

— Расскажите про свое образование.

— Мое первое образование — педагог, второе — актер. Сейчас учусь в аспирантуре Московского педагогического университета на психолога. Саморазвитие — это прекрасно. Особенно когда ты делаешь это не ради диплома. Я учусь, стараясь сделать себя немного лучше.

ДОСЬЕ

Актер Владимир Канухин родился 5 мая 1994 года в Жостово (Московская область). В 2019 году окончил Школу-студию МХАТ, мастерскую Дмитрия Брусникина. Дебютировал в кино в 2016 году в сериале «Ищейка 3» Дмитрия Брусникина. В его фильмографии 18 ролей в кино и сериалах, включая: «Пиковая дама: Зазеркалье», «Небо измеряется милями», «Миллионер из Балашихи», «Волк» и другие.