Царь жарит котлеты, ядерный взрыв и синагога: какие эпизоды не вошли в фильмы Леонида Гайдая

Юрий Яковлев (слева) и Леонид Куравлев в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» / Кадр из фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию» (1973)

Недавно исполнилось 100 лет со дня рождения классика отечественного кино Леонида Гайдая. «Вечерняя Москва» вспоминает кадры и реплики, которые не вошли в шедевры великого режиссера.

Отвлек цензоров

Фильм «Бриллиантовая рука» (1969) завершался изображением ядерного взрыва. Возможно, Гайдай использовал этот эпизод, чтобы отвлечь внимание Госкино от массы других «спорных» деталей, которые могли «забраковать» на приемке картины. В итоге взрыв режиссер убрал, но «выторговал» неприкосновенность эпизоду со Светланой Светличной, и другим скандальным моментам.

История одной фразы

Однако одну реплику с помощью ядерного гриба спасти не удалось. Изначально героиня Нонны Мордюковой — колоритный управдом по фамилии Плющ — в беседе с женой главного героя произносила слова: «И я не удивлюсь, если завтра узнаете, что ваш муж тайно посещает синагогу!» Шутки на еврейскую тему в СССР совершенно не приветствовались. Когда Мордюкову попросили переозвучить фразу — «синагогу» заменить на «любовницу», актриса наотрез отказалась. На переозвучку пригласили пародиста, который воспроизвел голос Мордюковой.

Подумали и забраковали

Комедию «Операция «Ы» и другие прик лючения Шурика», лидера кинопроката 1965 года, подвергли цензуре через пять лет после выхода на экраны. На политической повестке тогда одной из самых актуальных была тема дружбы с африканскими странами, принявшими социализм. И эпизод с «Федей», Алексеем Смирновым, переодетым в дикаря, показался некорректным председателю Гостелерадио Сергею Лапину. Также по его инициативе из телеверсии фильма убрали реплику Шурика (Александра Демьяненко) «Надо, Федя, надо!» Дело в том, что прозвище Федя носил в ЦК кубинский лидер Фидель Кастро.

Осторожно с царем

Из картины «Иван Васильевич меняет профессию» (1973) удалили сцену, в которой Юрий Яковлев в роли Ивана Грозного жарит котлеты на кухне. Приемной комиссии эта сцена показалась слишком неуважительной по отношению к монаршей персоне. «Пострадали» еще некоторые эпизоды с государем. Например, реплику, где Грозный называет адрес своего места жительства — «Москва, Кремль» — заменили на фразу «В палатах». Предусмотрительным цензорам показалось, что «Москва, Кремль» — сатирическая отсылка к Леониду Ильичу Брежневу.

Привет с дачи

Кадр из фильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика»

В Госкино зря опасались обидеть Леонида Ильича «вредными» ассоциациями. Брежнев ценил юмор и любил комедии Гайдая. Если бы не его вмешательство, комедия «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» могла вовсе не дойти до зрителя. Госкино принять фильм решительно отказалось. Цензоров возмутили и шутки, и музыка композитора Александра Зацепина. В словах песни «Если б я был султан...» нашли пропаганду распутного образа жизни. Однако приблизительно в то же время Леонид Ильич скучал на даче и попросил прислать ему какую-нибудь смешную комедию. Генсеку подсунули свеженькую «Кавказскую пленницу». Глава страны пришел в восторг, картина была спасена. Как вспоминал один из авторов сценария, Яков Костюковский, «большой начальник заглатывает меня своими объятиями и лепит такой мужской поцелуй. Чиновники быстро ориентируются и кричат: «Какое там совещание! Давайте высшую категорию!» Мы в шоке». Хотя некоторыми моментами в фильме пришлось пожертвовать. Так, персонажа Владимира Этуша изначально звали Охохов, но эту фамилию пришлось заменить, поскольку она была созвучна фамилии председателя совета министров Кабардино-Балкарской ССР Асланби Ахохова. Так появился товарищ Саахов.

Сам себе редактор

Режиссеру был свойственен перфекционизм. Иногда Леонид Иович и сам удалял из фильмов сцены, которые ему не нравились. Так, сюжетная линия Жоржа Милославского в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» была сокращена по инициативе самого постановщика. Вырезанные сцены заняли целых 12 минут.

ФАКТ

Картину «Иван Васильевич меняет профессию» в общей сложности обрезали на 177 метров, из-за чего хронометраж фильма уменьшился на 10 минут.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Шпагин, режиссер, киновед:

— Гайдай работал в одном из самых трудных жанров кино — в комедии. Он не вкладывал в свои картины таких смыслов, как Рязанов, Данелия или Марк Захаров, просто следовал принципу работы юмора. Режиссер понимал, что эксцентрическая комедия будет смешить, только если юмор социально узнаваем. Он должен опираться на архетипы и недостатки нашей жизни, и у Гайдая юмор максимально ассоциативен.

КРЫЛАТЫЕ ЦИТАТЫ

Цитаты из шедевров Леонида Гайдая широко пошли в народ, обогатив фразеологический словарь русского языка: