Космос как мозаика: на Малой Дмитровке открылась совместная выставка профессионалов и любителей

Фото: Наталья Боброва / Вечерняя Москва

В этом старинном особняке на Малой Дмитровке, 27 (ГБУ ТЦСО «Арбат» — филиал «Тверской») несколько залов отведены под живописные полотна «космической» тематики. «Космос, меняющий нас. Мозаика миров» — так называется эта выставка, где вовсю разгулялась фантазия художников объединения «Созвездие видений» и любителей из местной студии изобразительного искусства. Далекие звезды, планеты, кометы, загадочные пейзажи — всё это запечатлено в десятках живописных полотен, украсивших стены замечательного архитектурного памятника.

Напомним, что здесь в городской усадьбе И.Г. Григорьева-Писемских в 40–50-х годах XIX века располагался литературный салон, который охотно посещали Гоголь, Вяземский, Глинка, Тютчев... И атмосферой высокой культуры, похоже, здесь дышит даже камень...

Организатор выставки, художник Юрий Немцев много лет преподает в этом ЦСО изобразительное искусство своим взрослым студентам в рамках программы «Московское долголетие».

— Выставка «Космос, меняющий нас. Мозаика миров» подразумевает разнообразие мировосприятия и видений авторов, — поясняет Юрий Леонидович. — У каждого из художников свое представление, возможности, технология, манера письма... Участники нынешней выставки, в первую очередь, те, кто занимается в нашей студии. И мы еще приглашаем профессиональных художников — в данном случае, из объединения «Созвездие видений». У нас здесь, на Малой Дмитровке, регулярно выставляются разные творческие объединения Союза художников России. Социальный центр взял на себя такую просветительскую функцию в рамках программы «Московское долголетие». Мы решили использовать стены нашего замечательного здания для выставок, чтобы привлечь население к более плодотворному и близкому общению с искусством. Тем более, у нас это можно сделать бесплатно.

Немцев с удовольствием представляет работы своих взрослых учеников из студии, которую он ведет.

— Вот картины моих студийцев: Екатерина Леонова, Татьяна Судакова, Алевтина Жезлова. Какие прекрасные работы, а ведь некоторые из них занимаются живописью только год! Причем многим моим «девушкам» больше семидесяти, восьмидесяти лет! Например, Нелли Григорьевне Пескиной, представившей тут две живописные работы, уже 94! Это все глубоко творческие личности, которые нашли применение своим талантам в нашей изостудии...

Кстати, работа самого мастера (тоже космическая!) также выставлена в одном из залов. Она называется «Рубеж». И весьма символична. Красная машина, мертвая пустыня, вдалеке висит голубой шарик Земли... Немцев поясняет:

— Это поверхность Луны. На ней брошеная немецкая машина с американским номером. Дальше дороги нет, здесь уже стоит пограничный столб СССР... Автомобиль приходится бросить, идти назад пешком, вот отпечатанные на лунной пыли следы неудачников...

Праздничное открытие «космической» выставки завершилось большой концертной программой, в которой приняли участие сами художники. В парадном зале ЦСО звучали музыка, стихи, песни, демонстрировались оригинальные видеоинсталяции. Нам пояснили: такие насыщенные творчеством вечера здесь уже стали традицией и очень популярны и среди самих художников, и среди участников «Московского долголетия».

Выставка «Космос, меняющий нас. Мозаика миров» продлится до 21 февраля.