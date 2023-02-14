Мужчины говорят о простых удовольствиях: «Квартет И» победоносно шагает по экранам и по Москве

Фото: Централ Партнершип

В этот раз, не мудрствуя лукаво, режиссер картины «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» Михаил Поляков (START, киностудия Стрела, Хэд Мейд Продакшен), сценаристы Сергей Петрейков, Леонид Барац, Ростислав Хаит, а также целая бригада продюсеров, среди которых Ростислав Хаит и Леонид Барац, отправили великолепную четверку в ностальгическое путешествие по летней Москве. Без особой цели и сюжета. Под благовидным поводом моральной поддержки внезапно загрустившему Саше (Александр Демидов).

Итак, бодрой рысцой с дежурными шутками-прибаутками они шагают по Москве. Налегке, без сумок, но, конечно, с телефонами в карманах джинсов. Как и положено светским львам. Но ахтунг! Они шагают по Садовому кольцу в 2019 году, а это немаловажный фактор. Ну, вы поняли? Поэтому они так безмятежны, бодры, веселы, позитивны и ни одной тучки на небе и в мыслях…

Итак, Сашу волнует: продавать или нет свой бизнес? Он очень рефлексирует по этому поводу. Кроме того, его расстраивает поведение любвеобильного папы, у которого в соседнем подъезде внезапно обнаружилась вторая семья. Камиля тревожит предательство друга, которого он устроил на работу в Москву, а тот, свинья неблагодарная, выставил ему счет. Леша весь в размышлениях о том, что такое «женская дружба» и зачем женам подруги. Донжуан Слава вспоминает первую внезапную любовь, уехавшую от него на автобусе. Или это была не первая?

Ох уж этот Слава со своим светским лоском и кулинарными рецептами! Не зря друзей несколько угнетает его благополучие, ведь у него все хорошо, а должно быть плохо. На своем не очень трезвом маршруте они встречают только позитив, в том числе дружелюбных сербов со своей сливовицей и пляской до упаду. И заодно по ходу признаются, что не любят тех, кто любит Бродского. И на это у них есть пять причин. А если добавят виски, то и шестая найдется.

Как вы понимаете, Садовое кольцо должно закончиться на Патриарших прудах. И там вместо Воланда к друзьям подойдет фрик-многоженец, почетный гражданин Патриков по фамилии Косиков (Максим Виторган) и пригласит на свою очередную свадьбу. А еще их, конечно, ждут друзья из «Би-2», но, похоже, не дождутся... Итак, о чем НЕ говорят мужчины. Загибаем пальцы. О смысле жизни. О том, есть ли она на Марсе. О том, не блефует ли Илон Маск. О стагнации экономики. О землетрясении в Йеллоустоуне. О жирных олигархах. О пятой колонне. О прокрастинации. О вечной депрессии и т. п. Не бойтесь, этих тем для наших сытых и как бы интеллигентных, в меру пьяненьких, но, отдадим должное, обаятельных мужчин нет. А вот еда, выпивка и то, что после нее, — это тема. Например, как вкрутить лампочку, чтобы она осталась довольна, и прочие толстые намеки.

Словом, как упоителен в России «Квартет И»! Правда, он упивается сам собой, и только внезапная самоирония спасает положение и позволяет зрителю иногда похихикать в унисон. В помощь тут злобный Бульдог Гарик Харламов и весьма уставший Дмитрий Нагиев. Они с изумлением и некоторой ненормативной артикуляцией наблюдают красивую деградацию великолепной четверки.

Итак, в шесть часов вечера, но до войны. В стиле Пырьева. Все, что вы хотели узнать о том, как пьют и стареют в столице кумиры, но стеснялись спросить. А вот сама Москва в кадре действительно позитивна и хороша — спасибо оператору Яне Риц. Хотя друзей красоты города вроде не волнуют — не до того: пора в седьмой раз перекусить и выпить. P.S. Самое удивительное, что эта наименее смешная часть франшизы, под данным «Бюллетеня кинопрокатчика», уже сделала неплохие сборы: на сегодня более 195 млн рублей (при бюджете 150 млн). Чудны дела твои, «Квартет И»!