История взросления между вымыслом и реальностью

Актриса Алена Митрошина в сериале «Хэдшот» Владимира Битокова исполнила роль одиннадцатиклассницы Риты. Ее героиня знакомится с жизнью киберспортсменов, старается написать увлекательную статью и выбраться из передряги, в которую попала / Кадр из сериала «Хэдшот»

Финальный эпизод мини-сериала «Хэдшот» Владимира Битокова вышел на онлайн-платформе «Кинопоиск». Мы поговорили с Аленой Митрошиной, сыгравшей главную женскую роль.

Восьмисерийный проект рассказывает про ребят, делающих первые шаги в киберспорте. Главный герой, Денис (Артем Кошман) влюблен в Риту, которая собирается поступить на журфак. Ее и сыграла Митрошина.

— Алена, расскажите, как вы попали в «Хэдшот»?

— С этим проектом я живу с ноября 2020 года, когда впервые прочла сценарий. Это подарок судьбы. Сперва меня не хотели пробовать, по фотографиям решив, что я слишком взрослая. Но пока это единственный проект, за который я держалась так, что каждый день просила агента узнать, как идут дела. Чувствовала, что это мое. И меня согласились посмотреть, а потом утвердили, чему я рада.

— Как работалось?

— Я получала огромное удовольствие начиная с подготовки к съемкам. Это первый раз в моей жизни, когда партнеров выбирали мне. Приглашали, чтобы посмотреть на меня с родителями, например. Когда пришла на парные пробы Полина Кутепова из Театра Петра Фоменко, я была поражена ее профессионализмом. Режиссер Владимир Битоков с первого дня спрашивал, хочется ли нам что-то изменить, прислушивался к предложениям артистов и давал нам полную свободу на площадке.

— Что, по-вашему, могло заинтересовать режиссера авторского кино Битокова в подростковом сериале?

— Мне кажется, любому творцу интересно пробовать себя в новых жанрах. В этом есть и интерес, и вызов. Думаю, для молодого, уверенного авторского режиссера пойти в этом направлении и сделать из развлекательного сериала довольно глубокое кино, совместив сложную драматургию, свой киноязык с простой увлекательной историей, — это классный опыт.

— Чем привлек проект вас?

— Я просто влюбилась в роль Риты, когда прочла сценарий, и не смогла ее отпустить. Мне показалось, у нее есть те качества, которыми я сама хотела бы обладать: некая хорошая наглость, уверенность, что все получится, способность справиться с любой ситуацией, в которую заводят собственные же парадоксальные решения. Мне понравились ее сила духа, стальной характер. При этом Рита очень трогательная в отношениях со своей мамой, как бы сложно ни было, героини друг друга любят и поддерживают.

— Что нового вы узнали про киберспорт?

— До проекта я считала, что людей побуждает столько играть то, что они плохо умеют общаться, им сложно и они пытаются попасть в другую реальность. Но оказалось, киберспортсмены — просто другие. У них немного иначе работает мозг. Они моментально выстраивают стратегию, продумывают логистику. Игры приносят им не только удовольствие, но и деньги, которые можно заработать, сидя в кресле и нажимая на кнопочки, что на самом деле очень тяжело. То, с каким рвением, упоением, подключением они играют, заставило меня несколько пересмотреть взгляды.

— Проанонсируйте «Хэдшот» тем, кто его не смотрел.

— Это история про молодых людей, их отношения друг с другом и с родителями. Не просто так взят 11-й класс. Это период, когда подростковое желание повзрослеть начинает соприкасаться с реальностью. Жизнь словно проверяет: «Ты говоришь, что уже взрослый. А с такими ситуациями справишься?» Позже мы становимся мудрее, сильнее, находим ориентиры.

Сериал рассказывает о том, как сложно быть взрослым. Он о том, насколько обманчивы бывают отношения между людьми, как важно слышать друг друга и быть чутким, смягчать детское желание самоутвердиться и эгоцентричность. Он про врагов и друзей, про любовь.

ДОСЬЕ

Алена Митрошина родилась 28 мая 1996 года в Ростове-на-Дону. Окончила Школу-студию МХАТ, курс Золотовицкого и Земцова, в 2018-м была зачислена в труппу театра «Ленком». Актрису принимал Марк Захаров. Алена Митрошина играет в 8 спектаклях, в том числе Кончитту в «Юноне и Авось», Серафиму в «Беге». Снялась в 9 фильмах и сериалах, среди них: «Омут», «Шестнадцать +»