Футболист Егор Титов: спорт без России и Белоруссии — это неправильно

Легенда московского футбольного клуба «Спартак» Егор Титов / Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Легенда московского футбольного клуба «Спартак» Егор Титов отмечает юбилей: 25 лет назад он стал лучшим футболистом России. И долгие годы подтверждал это звание. «Вечерняя Москва» встретилась с именитым футболистом и обсудила самые актуальные и острые спортивные темы.

— Егор, вы закончили карьеру профессионального футболиста в 2012 году, но спорт не бросили и стали тренером. Как вы сегодня расставляете приоритеты, остался ли футбол у вас на первом месте?

— Сегодня для меня на первом месте, конечно, семья. Внук растет, летом ему будет год, и это большое счастье, что я могу помочь старшей дочери с воспитанием малыша. Растет интересный парень, я надеюсь, что спорт от него не убежит никуда. Папа у него профессиональный теннисист, дед футболист, поэтому что-то из него будем делать, и надеюсь, что получится.

— Главная новость футбольного мира: сборная России примет участие в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации. Как вы думаете, хорошо, что мы покидаем европейскую ассоциацию? Все-таки санкции...

— Надеюсь, что и этот опыт в копилочку нам. Конечно, там не будет сильных соперников, не будет Англии, Германии и Франции, но в сложившейся ситуации институт сборных должен жить. Играть надо, у нас есть достойные ребята, список кандидатов огромный. И если мы раньше видели 25–30 претендентов на место в сборной, то сегодняшняя ситуация, наверное, сыграла положительную роль. Многие иностранцы уехали, и российские ребята получили шанс в своих клубах. Мне как спартаковцу приятно, что десять игроков моего родного клуба тоже приглашены. Надеемся, что и Квинси Промес (нападающий «Спартака» из Нидерландов. — «ВМ») получит гражданство, но можем обойтись и без него. Кстати, с нетерпением ждал матч с Ираком, поскольку мой дебют в основном составе «Спартака» в 18 лет состоялся как раз в матче «Спартак» — сборная Ирака.

— В последнее время все больше зарубежных футболистов стремятся получить российское гражданство. Как думаете, почему?

— Что касается спартаковца Промеса, там понятно — домой в Голландию ему нельзя, поскольку дело там непонятное. Он позитивный, хороший парень, профессионал. Вот таких нам надо побольше. Если такие у нас будут задерживаться, я только за. И то, что получили наше гражданство бразильцы Малком и Клаудиньо, категорически приветствую, они большие мастера. Если это будет продолжаться, то для нашего футбола это будет великолепно. Правда, тут есть и обратная сторона медали: вручая гражданство иностранцам, мы, конечно, закрываем дорогу в сборную многим россиянам. Увы, во всем мире такая тенденция. Но все мы помним и Виктора Ана, который в шорт-треке принес нам олимпийские медали и известность. И великолепного Вика Уайлда в сноуборде. Все эти люди работают только на благо российского спорта.

— Артем Дзюба вернул жизнь «Локомотиву». Стоит ли его вернуть в сборную или необходимо формировать ее на молодежи?

— Про Дзюбу можно, наверное, по-другому сказать, это «Локомотив» вернул Дзюбу, поскольку мы видели, что у Артема была большая пауза, уже более полугода. Он игрок возрастной, в таком возрасте чем меньше играешь, тем больше у тебя проблем. Практики нет, и человек принимает решение, что пора заканчивать. Но он вернулся и показал, что Артем Дзюба все тот же. В «Локомотиве» были определенные проблемы, и приятно, что футболист смог потащить за собой такую большую глыбу. Видно, что команда оживает. Да и тренер там (Михаил Галактионов. — «ВМ») молодой, амбициозный, уже прошел горнило сборной — и молодежной, и юношеской. В какой-то момент мы чуть не потеряли «Локомотив». Что касается нахождения Дзюбы в сборной, то хотелось бы, чтобы наша команда была сильной. С Артемом она будет однозначно только мощнее, но тренерский штаб сборной озвучил свое желание: старше 28 лет берут туда неохотно.

— Идет омоложение состава?

— Именно, и я понимаю, почему так. А у Артема остается только одно: работать, забивать. Я знаю его амбиции попасть в сборную, его желание выходить там и забивать в любом матче, чтобы обойти Александра Кержакова. Он максималист и хочет только выигрывать, иначе это будет уже не Дзюба.

— Когда ваш переход в «Баварию» не состоялся, была какая-то обида на спортивных функционеров?

Егор Титов / Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

— Я тогда вообще не знал, что было какое-то приглашение. И поэтому мы сегодня имеем то, что имеем. Титов не уехал в «Баварию», но Титов еще выиграл титулы в «Спартаке»! Надеюсь, принес какую-то пользу клубу. Нет сожаления, а тем более каких-то обид. Столько времени прошло уже, скоро 30 лет будет, как я дебютировал в составе «Спартака», поэтому не вижу смысла о чем-то сожалеть.

— Когда ваши поклонники, которых немало в стране, увидят вас во главе топового клуба?

— Здесь, наверное, уже не стоит об этом говорить, я потерял почти пять лет, занимаясь карьерой старшей дочери Анны, и время ушло. У меня она профессионально занималась большим теннисом. Поэтому я свое время уже упустил. Так что если ты заканчиваешь определенный этап в карьере, то надо иметь какую-то цель: главный тренер, спортивный директор, генеральный. Предложений у меня не было, к сожалению, может быть, я и рассмотрел бы. А в дальнейшем, дай Бог, чтобы что-то все-таки получилось.

— Ваше мнение по введению карты болельщика (фан ID)?

— Для меня это больная тема, я сразу возвращаюсь в 1996 год, когда болельщики нас вытащили на первое место. Поддержка тогда была потрясающая, такое не забывается. Я сам лет до 12 был болельщиком, ходил на стадион. Поэтому знаю, что такое быть фанатом, болельщиком. Я сидел на трибуне «В», приносил древки, шарфы, флаги. Ради них мы играли, мы видели, как без них сложно, пресно, тухло. Когда слышишь только голоса футболистов на поле, а на трибунах тишина — это очень неприятно. Я понимаю, для чего создается эта система, но, чиновники, дорогие, вы посмотрите, что творится с посещением! Если ретроматч с футболистами, которым уже под 50 лет, собирает болельщиков больше, чем Российская премьер-лига, это просто стыдно. Может, отменять уже и поздно, но пересмотреть решение по фан ID надо. И скорее: разгар сезона на носу. Фан ID убивает интерес. Ни в хоккее, ни в баскетболе этого нет...

— МОК начал говорить о возможном допуске россиян к играм. Как думаете, это так словами и останется?

— Отрадно уже то, что о допуске начали говорить. Очень здорово, что на прошедшем чемпионате мира по боксу среди женщин были и наши, и белоруски. Мир начинает трезветь и понимать, что спорт без России и Белоруссии — это неправильно. Это ведет к деградации. Мы всегда достойно выступали на Олимпиадах, я уверен, в ближайшее время мир поймет: без русских спортсменов конкуренция минимальна. Рано или поздно все устаканится. Сейчас же важно, чтобы наша сборная была на виду!

ДОСЬЕ

Егор Титов родился 29 мая 1976 года в Москве. Мастер спорта России международного класса. Шестикратный чемпион России, двукратный обладатель кубка России, лучший бомбардир «Спартака» в чемпионатах России. За «красно-белых» провел 445 матчей, забил 106 голов. За сборную России провел 41 игру, забил 7 мячей. Был капитаном сборной.

Детали к портрету Егора Титова

Встретил жену в ранней бедности.

Со своей будущей женой Вероникой Егор познакомился, когда ему было 13 лет, а серьезные отношения у них завязались лишь в 1997 году. Спустя три года у них состоялась свадьба. Вероника никогда не афишировала, что является женой капитана «Спартака», хотя Титов шутит, мол, это могло бы помочь с решением многих вопросов.

Несостоявшийся конькобежец.

Будущий игрок «красно-белых» появился на свет в спортивной семье. Отец был мастером спорта по конькобежному спорту и с раннего детства мечтал, чтобы Егор пошел по его стопам и занимался в секции этого вида спорта. Но сам мальчик достаточно рано осознал, что коньки — это «не его», и скоро оставил это занятие, посвятив себя футболу.

Предан «Спартаку».

Ему так и не довелось попробовать себя в европейских командах, хотя к нему приценивалась немецкая «Бавария», английская «Астон Вилла» и итальянский «Милан». Но руководство «Спартака», понимая, что Титов — главный двигатель команды, не желало отказываться от игрока, выставляя заоблачный ценник.

Серьезные достижения.

Титов 9 раз попадал в списки лучших футболистов чемпионата России. Жюри конкурса «Чемпионату России по футболу — 20 лет» признало его лучшим атакующим полузащитником чемпионатов 1992–2012 годов.

И даже творчество.

Успел попробовать себя в роли актера и певца. Вместе с Николаем Трубачом футболист записал песню «Какие мы люди». Отметился в эпизодической роли соседа в юмористическом сериале «33 квадратных метра». Сыграл эпизодическую роль в сериале «Команда». На чемпионате Европы 2004 года в Португалии являлся комментатором-экспертом на Первом канале (в паре с Виктором Гусевым). Написал книгу «Спартак» — наше все. Откровения кумира красно-белых».